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Цолов с обещаващ старт в Барселона: девето място в тренировката преди квалификацията

Цолов с обещаващ старт в Барселона: девето място в тренировката преди квалификацията

12 Юни, 2026 13:28 334 1

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Цолов стартира сесията впечатляващо – още с първата си бърза обиколка оглави класирането

Цолов с обещаващ старт в Барселона: девето място в тренировката преди квалификацията - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов започна уикенда във Формула 2 на пистата „Каталуния“ с уверено представяне, завършвайки девети в единствената свободна тренировка преди квалификацията. С време 1:27.136 минути той изостана само с три десети от лидера Лауренс ван Хупен (Trident), което е ясен знак за силно темпо още от първите обиколки.

Цолов стартира сесията впечатляващо – още с първата си бърза обиколка оглави класирането. Впоследствие условията на трасето се подобриха, а съперниците му намериха по-добър ритъм в последните минути, което измести българина до деветата позиция. Въпреки това темпото му остана стабилно и показателно за потенциала му преди далеч по-важната квалификация.

Тренировката премина при сравнително ниска активност в началото, тъй като трасето е добре познато на отборите от предсезонните тестове. Това позволи по-консервативен подход към гумите и фокус върху финалните минути, когато сцеплението е най-добро. Сесията беше прекъсната с червен флаг след инцидент на съотборника на Цолов в Campos Racing – Ноел Леон, който излетя в чакъла на завой 3. Прекъсването дойде 12 минути преди края и попречи на Цолов да направи още един опит за подобрение.

Тренировката имаше особено значение за българина, тъй като идва само дни след впечатляващата му победа в Монако. Цолов пристигна в Испания със самочувствие и амбиция да продължи битката си в челото на генералното класиране, където изостава само с една точка от лидера Габриеле Мини. Барселона обаче е коренно различно предизвикателство – тук ключови са аеродинамичният баланс, поведението в дългите завои и управлението на гумите.

Следващото изпитание за Никола Цолов е квалификацията за Гран при на Барселона, която започва днес от 16:55 часа.


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    2 0 Отговор
    Да подклецква "звиздъта" и ще стане като Гришо!

    13:37 12.06.2026

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