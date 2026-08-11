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Джартов след взривовете във военния завод: Пожарът е овладян, няма опасност за населението

Джартов след взривовете във военния завод: Пожарът е овладян, няма опасност за населението

11 Август, 2026 09:52 495 5

  • александър джартов-
  • пожар-
  • завод-
  • белица

Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фрон

Джартов след взривовете във военния завод: Пожарът е овладян, няма опасност за населението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нощта премина спокойно. Пожарът е овладян, има пропушвания, но те са локални. Това каза гл. комисар Александър Джартов пред журналисти във връзка с взривовете във военен завод в с. Белица.

Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени, има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище, най-вече са дънери или паднали дървета, посочи още той. По думите му и днес екипи на пожарната ще дежурят на място.

Специфичното е безопасността на нашите екипи. Не можем директно да атакуваме фронта, трябва да сме на определено разстояние, поясни Джартов.

Джартов каза още, че пожарът в гората е предизвикан от осколки вследствие на взривяването на боеприпасите. "Да, от осколките вследствие на взривяването има множество локални огнища, които са предизвикани като пожар", посочи още той. И уточни, че осколките са могли да достигнат на разстояние до около 500 метра, но точният периметър на пожара все още не може да бъде определен.

Джартов бе категоричен, че няма риск за населените места. "Възможно да е има разпалване, но е локализиран", каза още той.

По думите му към момента не се предвижда пожарникари да влязат в завода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 1 Отговор
    Пожарът е почнал отвътре.

    Коментиран от #4

    09:53 11.08.2026

  • 2 Тоя

    4 1 Отговор
    и да му разбиеш устата глупава изобщо няма да разбере защо.

    09:56 11.08.2026

  • 3 Пожарна команда

    3 0 Отговор
    Немадасепуашите, пажараизгоре.

    09:57 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИВАН

    1 0 Отговор
    Тоз мишок за какво взима огромната заплата, да се показва по телевизията и да ръси умнотии, не може да организира опазване на територията от пожари, а го чакат огъня да се разрасне и тогава хвърлят милиони за гасене, ама вече е късно и всичко си изгаря.

    11:27 11.08.2026

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