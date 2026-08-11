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Дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис се омъжи

Дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис се омъжи

11 Август, 2026 08:43 1 359 12

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  • талула уилис-
  • сватба-
  • джъстин ейси

За роклята ѝ мечта бяха нужни 712 часа

Дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис се омъжи - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само преди няколко месеца Талула Уилис разглеждала сватбени рокли в Etsy. На 8 август обаче дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис каза „да“ на музиканта Джъстин Ейси в специално създадена за нея булчинска рокля Balenciaga Couture, пише edna.bg.

И зад привидно изчистения силует се крие впечатляваща история – за създаването на роклята са били необходими общо 712 часа работа.

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A post shared by tallulah willis (@buuski)


Талула и Джъстин са сключили брак на церемония в Сън Вали, Айдахо, а малко повече от седмица преди големия ден Vogue е присъствал на последната проба на булчинската рокля в легендарния Chateau Marmont.

„Помниш ли, когато ми изпращаше рокли от Etsy?“

В един от най-забавните моменти сестра ѝ Скаут Уилис си спомня как само шест месеца по-рано Талула разглеждала предложения за булчински рокли в Etsy.

И само няколко месеца по-късно ситуацията изглежда съвсем различно – творческият директор на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли създава рокля специално за нея. Нещо повече – моделът е сред първите булчински рокли, които дизайнерът създава на новия си пост начело на модната къща.

Самата Талула признава, че моментът ѝ се струвал почти нереален. До нея по време на финалната проба са семейството и сестрите ѝ Румър и Скаут, а когато се появява пред тях с готовата рокля, реакцията е повече от емоционална.

712 часа за една рокля

На пръв поглед моделът е минималистичен – рокля без презрамки от копринен сатен, с драпирана пола, дълъг шлейф и ефектна панделка на гърба.


Но зад тази привидна лекота стои огромна работа.

Според Vogue за създаването на роклята са били необходими 712 часа, включително 405 часа за конструиране и корекции в ателието. Само работата по воала е отнела още девет часа.

Ръчната бродерия е направена от майсторите в ателието на Balenciaga, а всяко отделно листенце от органза е декорирано и поставено на ръка едно по едно. Само този процес е изисквал приблизително 60 часа работа.

Деми Мур също се оказва част от вдъхновението

Още един красив детайл свързва булчинската визия на Талула с майка ѝ.

Формата на деколтето е вдъхновена от черна рокля Balenciaga, която Деми Мур носи по-рано през годината на партито на Vanity Fair след наградите „Оскар“.

Талула харесала скулптурното деколте и поискала при собствената ѝ рокля именно формата да бъде акцентът – без колие и без излишни украшения около врата.

В подготовката на визията участва и дългогодишният стилист на Деми Мур Брад Горески, който работи с Талула по вдъхновенията и референциите, изпратени до екипа на Balenciaga.

Панделката има специална идея

Огромната панделка на гърба също не е просто декоративен детайл.

Идеята е на Пиерпаоло Пичоли – той искал роклята да създава усещането за подарък, който предстои да бъде разопакован.

Когато към визията е добавен и воалът, близките на Талула я описват като истинска „богиня от филмова звезда“.

Но за самата булка най-важната част от роклята няма нищо общо с модната къща, часовете работа или високата мода.

„Това е нещото, което ме отвежда при бъдещия ми съпруг“

Талула обяснява пред Vogue, че най-хубавото в роклята е значението ѝ – именно с нея ще извърви пътя до човека, когото е избрала.

Тя разказва още, че още в началото на връзката си с Джъстин двамата взели решение всеки ден да избират един друг.

За нея било важно роклята да носи магия, но не по очаквания начин – да бъде едновременно нежна, необичайна и силна.

Талула говори откровено и за пътя към това да се чувства добре в собствената си кожа и признава, че именно затова моментът е толкова специален за нея.

А финалът на последната проба се оказва далеч по-непретенциозен от всичките 712 часа висша мода.

След емоциите, аплодисментите и снимките сестрите просто си поръчват пържени картофки, смеят се заедно и остават още малко, за да се насладят на момента.

От рокли в Etsy до специално създадена Balenciaga Couture – понякога само шест месеца са достатъчни, за да се промени цялата сватбена приказка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    3 1 Отговор
    Ми се амве булка в бяла рокля, но за съжаление само няколко пъти ми се е случвало! И никога не е била моята...

    Коментиран от #11

    08:45 11.08.2026

  • 2 Нека бъде щастлива

    4 2 Отговор
    И панделката да дава безкрайна любов !
    Красавица ,!!!

    08:50 11.08.2026

  • 3 Сийка

    6 2 Отговор
    Прекрасна рокля. Може да я ползва и за следващите и 3-4 сватби. Холивуд,Сър!

    08:51 11.08.2026

  • 4 в кратце

    1 1 Отговор
    буузки

    08:55 11.08.2026

  • 5 муцунка

    3 0 Отговор
    Е,и какво,като се е омъжила дъщерята на Деми Мооре?! Само да не се е оженила!

    09:01 11.08.2026

  • 6 раз

    0 1 Отговор
    Джустин Ей кой Си

    09:02 11.08.2026

  • 7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷

    6 0 Отговор
    Деми Мур е грозна със мъжка челюст и момичето прилича на нея

    09:11 11.08.2026

  • 8 Доста

    7 0 Отговор
    грозновата от малка .

    09:19 11.08.2026

  • 9 Анонимен

    4 0 Отговор
    Всички дъщери на Брус и Деми са грозни за съжаление.

    Коментиран от #10

    09:40 11.08.2026

  • 10 от грозна майка

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    грозни дъщери

    10:17 11.08.2026

  • 11 Кажете

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Много":

    Нещо моля, че любопитството ме изяжда!

    Коментиран от #12

    10:59 11.08.2026

  • 12 Хайде

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кажете":

    Ще кажа. Как разбрх, че булките са навити. Още първият случай, в който ме изпратиха да помогна на булката, я препипах в асансьора, и директно и казах, че искам да я.... А тя вместо да ме шамароса или директно да откаже, каза - Си, а ако ни хванат! Това си беше директен отговор, спрях асансьора, и я завлякох между стълбището. Докато отново рече - Съм, ако ни хванат, аз вече го бях извадил и й набирах роклята, а тя хвана каквото хвана. Да не мислиш, че Лена е открила парапетите. Имаше и обратен реверс, защото колкото повече бързах дасеизпразниА, не идваше, та я изъних на максимална скорост. Е, никой не ни хвана, и булката танцуваше в настроение. И...... отвреме навреме се хвщаше за корема....

    11:38 11.08.2026