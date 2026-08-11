Дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис се омъжи

Само преди няколко месеца Талула Уилис разглеждала сватбени рокли в Etsy. На 8 август обаче дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис каза „да“ на музиканта Джъстин Ейси в специално създадена за нея булчинска рокля Balenciaga Couture, пише edna.bg.
И зад привидно изчистения силует се крие впечатляваща история – за създаването на роклята са били необходими общо 712 часа работа.
Талула и Джъстин са сключили брак на церемония в Сън Вали, Айдахо, а малко повече от седмица преди големия ден Vogue е присъствал на последната проба на булчинската рокля в легендарния Chateau Marmont.
„Помниш ли, когато ми изпращаше рокли от Etsy?“
В един от най-забавните моменти сестра ѝ Скаут Уилис си спомня как само шест месеца по-рано Талула разглеждала предложения за булчински рокли в Etsy.
И само няколко месеца по-късно ситуацията изглежда съвсем различно – творческият директор на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли създава рокля специално за нея. Нещо повече – моделът е сред първите булчински рокли, които дизайнерът създава на новия си пост начело на модната къща.
Самата Талула признава, че моментът ѝ се струвал почти нереален. До нея по време на финалната проба са семейството и сестрите ѝ Румър и Скаут, а когато се появява пред тях с готовата рокля, реакцията е повече от емоционална.
712 часа за една рокля
На пръв поглед моделът е минималистичен – рокля без презрамки от копринен сатен, с драпирана пола, дълъг шлейф и ефектна панделка на гърба.
Но зад тази привидна лекота стои огромна работа.
Според Vogue за създаването на роклята са били необходими 712 часа, включително 405 часа за конструиране и корекции в ателието. Само работата по воала е отнела още девет часа.
Ръчната бродерия е направена от майсторите в ателието на Balenciaga, а всяко отделно листенце от органза е декорирано и поставено на ръка едно по едно. Само този процес е изисквал приблизително 60 часа работа.
Деми Мур също се оказва част от вдъхновението
Още един красив детайл свързва булчинската визия на Талула с майка ѝ.
Формата на деколтето е вдъхновена от черна рокля Balenciaga, която Деми Мур носи по-рано през годината на партито на Vanity Fair след наградите „Оскар“.
Талула харесала скулптурното деколте и поискала при собствената ѝ рокля именно формата да бъде акцентът – без колие и без излишни украшения около врата.
В подготовката на визията участва и дългогодишният стилист на Деми Мур Брад Горески, който работи с Талула по вдъхновенията и референциите, изпратени до екипа на Balenciaga.
Панделката има специална идея
Огромната панделка на гърба също не е просто декоративен детайл.
Идеята е на Пиерпаоло Пичоли – той искал роклята да създава усещането за подарък, който предстои да бъде разопакован.
Когато към визията е добавен и воалът, близките на Талула я описват като истинска „богиня от филмова звезда“.
Но за самата булка най-важната част от роклята няма нищо общо с модната къща, часовете работа или високата мода.
„Това е нещото, което ме отвежда при бъдещия ми съпруг“
Талула обяснява пред Vogue, че най-хубавото в роклята е значението ѝ – именно с нея ще извърви пътя до човека, когото е избрала.
Тя разказва още, че още в началото на връзката си с Джъстин двамата взели решение всеки ден да избират един друг.
За нея било важно роклята да носи магия, но не по очаквания начин – да бъде едновременно нежна, необичайна и силна.
Талула говори откровено и за пътя към това да се чувства добре в собствената си кожа и признава, че именно затова моментът е толкова специален за нея.
А финалът на последната проба се оказва далеч по-непретенциозен от всичките 712 часа висша мода.
След емоциите, аплодисментите и снимките сестрите просто си поръчват пържени картофки, смеят се заедно и остават още малко, за да се насладят на момента.
От рокли в Etsy до специално създадена Balenciaga Couture – понякога само шест месеца са достатъчни, за да се промени цялата сватбена приказка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
Коментиран от #11
08:45 11.08.2026
2 Нека бъде щастлива
Красавица ,!!!
08:50 11.08.2026
3 Сийка
08:51 11.08.2026
4 в кратце
08:55 11.08.2026
5 муцунка
09:01 11.08.2026
6 раз
09:02 11.08.2026
7 Лионел Андерс Меси 🇦🇷
09:11 11.08.2026
8 Доста
09:19 11.08.2026
9 Анонимен
Коментиран от #10
09:40 11.08.2026
10 от грозна майка
До коментар #9 от "Анонимен":грозни дъщери
10:17 11.08.2026
11 Кажете
До коментар #1 от "Много":Нещо моля, че любопитството ме изяжда!
Коментиран от #12
10:59 11.08.2026
12 Хайде
До коментар #11 от "Кажете":Ще кажа. Как разбрх, че булките са навити. Още първият случай, в който ме изпратиха да помогна на булката, я препипах в асансьора, и директно и казах, че искам да я.... А тя вместо да ме шамароса или директно да откаже, каза - Си, а ако ни хванат! Това си беше директен отговор, спрях асансьора, и я завлякох между стълбището. Докато отново рече - Съм, ако ни хванат, аз вече го бях извадил и й набирах роклята, а тя хвана каквото хвана. Да не мислиш, че Лена е открила парапетите. Имаше и обратен реверс, защото колкото повече бързах дасеизпразниА, не идваше, та я изъних на максимална скорост. Е, никой не ни хвана, и булката танцуваше в настроение. И...... отвреме навреме се хвщаше за корема....
11:38 11.08.2026