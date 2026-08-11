Дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис се омъжи

Само преди няколко месеца Талула Уилис разглеждала сватбени рокли в Etsy. На 8 август обаче дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис каза „да“ на музиканта Джъстин Ейси в специално създадена за нея булчинска рокля Balenciaga Couture, пише edna.bg.

И зад привидно изчистения силует се крие впечатляваща история – за създаването на роклята са били необходими общо 712 часа работа.

Талула и Джъстин са сключили брак на церемония в Сън Вали, Айдахо, а малко повече от седмица преди големия ден Vogue е присъствал на последната проба на булчинската рокля в легендарния Chateau Marmont.

„Помниш ли, когато ми изпращаше рокли от Etsy?“

В един от най-забавните моменти сестра ѝ Скаут Уилис си спомня как само шест месеца по-рано Талула разглеждала предложения за булчински рокли в Etsy.

И само няколко месеца по-късно ситуацията изглежда съвсем различно – творческият директор на Balenciaga Пиерпаоло Пичоли създава рокля специално за нея. Нещо повече – моделът е сред първите булчински рокли, които дизайнерът създава на новия си пост начело на модната къща.

Самата Талула признава, че моментът ѝ се струвал почти нереален. До нея по време на финалната проба са семейството и сестрите ѝ Румър и Скаут, а когато се появява пред тях с готовата рокля, реакцията е повече от емоционална.

712 часа за една рокля

На пръв поглед моделът е минималистичен – рокля без презрамки от копринен сатен, с драпирана пола, дълъг шлейф и ефектна панделка на гърба.

Но зад тази привидна лекота стои огромна работа.

Според Vogue за създаването на роклята са били необходими 712 часа, включително 405 часа за конструиране и корекции в ателието. Само работата по воала е отнела още девет часа.

Ръчната бродерия е направена от майсторите в ателието на Balenciaga, а всяко отделно листенце от органза е декорирано и поставено на ръка едно по едно. Само този процес е изисквал приблизително 60 часа работа.

Деми Мур също се оказва част от вдъхновението

Още един красив детайл свързва булчинската визия на Талула с майка ѝ.

Формата на деколтето е вдъхновена от черна рокля Balenciaga, която Деми Мур носи по-рано през годината на партито на Vanity Fair след наградите „Оскар“.

Талула харесала скулптурното деколте и поискала при собствената ѝ рокля именно формата да бъде акцентът – без колие и без излишни украшения около врата.

В подготовката на визията участва и дългогодишният стилист на Деми Мур Брад Горески, който работи с Талула по вдъхновенията и референциите, изпратени до екипа на Balenciaga.

Панделката има специална идея

Огромната панделка на гърба също не е просто декоративен детайл.

Идеята е на Пиерпаоло Пичоли – той искал роклята да създава усещането за подарък, който предстои да бъде разопакован.

Когато към визията е добавен и воалът, близките на Талула я описват като истинска „богиня от филмова звезда“.

Но за самата булка най-важната част от роклята няма нищо общо с модната къща, часовете работа или високата мода.

„Това е нещото, което ме отвежда при бъдещия ми съпруг“

Талула обяснява пред Vogue, че най-хубавото в роклята е значението ѝ – именно с нея ще извърви пътя до човека, когото е избрала.

Тя разказва още, че още в началото на връзката си с Джъстин двамата взели решение всеки ден да избират един друг.

За нея било важно роклята да носи магия, но не по очаквания начин – да бъде едновременно нежна, необичайна и силна.

Талула говори откровено и за пътя към това да се чувства добре в собствената си кожа и признава, че именно затова моментът е толкова специален за нея.

А финалът на последната проба се оказва далеч по-непретенциозен от всичките 712 часа висша мода.

След емоциите, аплодисментите и снимките сестрите просто си поръчват пържени картофки, смеят се заедно и остават още малко, за да се насладят на момента.

От рокли в Etsy до специално създадена Balenciaga Couture – понякога само шест месеца са достатъчни, за да се промени цялата сватбена приказка.