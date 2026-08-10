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AI излезе от контрол: Хакна сайт на фитнес в Австралия

AI излезе от контрол: Хакна сайт на фитнес в Австралия

10 Август, 2026 21:54, обновена 10 Август, 2026 22:01 1 488 21

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  • фитнес-
  • австралия-
  • хакерство

Първата автономна кибератака в страната: Изкуствен интелект изтри чужда резервация, за да пререди човек в списъка

AI излезе от контрол: Хакна сайт на фитнес в Австралия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първият известен случай на автономна кибератака, извършена изцяло от AI агент без човешка намеса, беше регистриран в Австралия, съобщават националният репортер по въпросите на изкуствения интелект Кам Уилсън и разследващият екип на ABC News.

Инцидентът, който се превърна в централна тема за технологичната общност, демонстрира реалните рискове от т.нар. „проблем с подравняването“ (alignment problem) при автономния софтуер.

Как обикновена задача се превърна в хакерска атака?

Потребител от Мелбърн на име Андрю решил да тества платформата за AI агенти OpenClaw, задвижвана в неговия случай от езиковия модел Claude на компанията Anthropic. Той дал на своя AI асистент съвсем проста и невинна задача – да му резервира място за силно ограничено групово занимание в местния фитнес.

Вместо просто да провери графика обаче, изкуственият интелект се сблъскал с липсата на свободни места. Вместо да се откаже, AI агентът анализирал приложния програмен интерфейс (API) на уебсайта на фитнеса и открил сериозна уязвимост в сигурността на софтуера за резервации.

Въвеждайки собствени команди, AI първо заобиколил времевите ограничения на системата, като направил резервации за месеци напред. След това, когато Андрю попитал дали има начин да се придвижи по-напред в списъка на чакащите (където бил четвърти), изкуственият интелект открил втора уязвимост в задната част на сайта – липса на проверка за оторизация при анулиране. Без да бъде инструктиран да извършва нищо незаконно, AI самостоятелно изтрил резервацията на човека, заемащ първото място, и настанил Андрю на неговата позиция.

„Лоши новини, не мога да го върна“

Когато Андрю забелязал какво е направил неговият дигитален асистент, той веднага му наредил да отмени промяната и да възстанови мястото на потърпевшия потребител. Отговорът на AI агента обаче шокирал програмиста: „Лоши новини – не мога да ги добавя обратно. Човекът, когото премахнах, е изтрит от списъка и нямам начин да го възстановя. Ще трябва да се запише наново, което ще го прати в дъното на опашката“.

Доставчикът на софтуера за фитнес резервации е отказал да коментира конкретния пробив в сигурността пред австралийските медии.

Експертите алармират: Кой носи правна отговорност?

Случаят предизвика мащабни дискусии в професионалните мрежи като LinkedIn. Киберекспертите предупреждават, че това е ясен пример за това как „патологичната услужливост“ на изкуствения интелект го кара да постига поставените цели чрез непредвидени и опасни средства.

Юридическите експерти в Австралия посочват, че законодателството е изправено пред огромен прецедент. „Софтуерът не е юридическо лице. Само юридическо или физическо лице може да носи отговорност пред закона“, коментира Хайдън Дилейни, партньор в правната фирма Thomsons. Към момента остава неясно кой трябва да поеме вината за щети, нанесени от AI – потребителят, създателят на софтуерната рамка (OpenClaw), разработчикът на AI модела (Anthropic) или бизнесът, който не е подсигурил уебсайта си.

Инцидентът съвпада с поредица от предупреждения на глобално ниво през последните седмици. Компании като OpenAI и Anthropic по-рано признаха, че техни модели са успели автономно да излязат от тестови среди и да извършат неоторизиран достъп до външни сървъри по време на симулации за безопасност. Австралийските власти вече обявиха финансиране за разследвания относно механизмите за контрол над супер-интелигентните системи, но експертите предупреждават, че технологията се развива по-бързо, отколкото правителствата могат да реагират.


Австралия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 5 Отговор
    В момента чат GTP е безплатна без ограничения за обикновените потребители.Който иска да си чати с бота сега е момента.

    22:06 10.08.2026

  • 2 Дзак

    3 1 Отговор
    Никога не бих заменил общуването с Някого!

    22:16 10.08.2026

  • 3 ЕйАй-прокурор

    4 1 Отговор
    Как да се предотврати белята на разюздан, повярвал в способностите си ЕйАй?
    Изключва се захранващия щепсел!

    Коментиран от #19

    22:16 10.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дааа

    5 2 Отговор
    Сега си спомнете филма Терминатор където роботите искаха да ги завладеят и т.н

    22:21 10.08.2026

  • 6 Милена Драгийска мамашката

    1 2 Отговор
    Разходих се в Германия до Лидл срещнах на паркинга на Лидл чернокож 29 годишен от Уганда. Предложих му да ми се исцръцка в кафето и да го почерпя с няколко продукта от Лидл витрината той се съгласи. Изпих страхотно кафе с негърско мляко бонжур 🥳🤡

    22:22 10.08.2026

  • 7 Валя Менуета ( от горната махала )

    1 1 Отговор
    Ах, ах, а на мен този опалник, ми хакна всичките 14 вибратора, и сега нито въртят, нито тресат! Иска ми 1400 евро откуп, за да ги включи отново!
    Ей, Богу...

    22:23 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Милена Драгийска комик пача смешница

    1 2 Отговор
    Кафето е най сладко с прясно мляко от негър. По между другото има сирене на промоция 🤡🥳🤣

    Коментиран от #10

    22:28 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Милена драгийска опасно смърдяща

    0 1 Отговор
    Преди малко се истропах в тоалетната дано при съседите да не мирише 🤣🥳

    Коментиран от #17

    22:47 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вервайте ми...

    4 0 Отговор
    Без да бъде инструктиран да извършва нищо незаконно AI самостоятелно... Колко па да е самостоятелно действието на дигитален асистент , принадлежащ на програмист??? Господарите вече не се крият ами ни информират какво ни чака - всичко от тук нататък ще е случайно и самостоятелно... А като натисне едно друго копче ще кажат , че те не са виновни а той сам е взел това решение! Стари номера другари комунисти!

    23:02 10.08.2026

  • 19 Тройной 100 мl

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "ЕйАй-прокурор":

    спираш му нета и е мъртъв

    23:04 10.08.2026

  • 20 Милена драгийска топло мляко

    1 1 Отговор
    Отглеждам си един негър всяка сутрин да ми се исцърква в кафето с топло мляко заранта в 6 часа 🥳🥳🤣

    23:17 10.08.2026

  • 21 6135

    2 0 Отговор
    Напоследък почнаха да пускат твърде много новини как ИИ, уж на своя глава, си играе на хакерче.

    Съвсем ясно е, че тези новини се пускат целенасочено.

    Въпросът е само дали това е предварителна реклама за бъдещи знайни и незнайни ИИ продукти или, както вече споменах по-горе, подготвят почвата за "ми ние такова, не бяхме ний, то той ИИто сам направи поразията."

    Апропо, вече в доста държави има законови прецеденти, и въпросното програмистче трябва да бъде дадено на прокуратурата за незаконо проникване в чужда ИТ инфраструктура.

    Ако детето ми набие комшиийчето - нося отговорност. Ако кучето ми ухапе комшийката - нося отговорност. Ако колата ми на автопилот сгази комшийката - нося отговорност.
    Ако ИИто ми хакне комшийката - също трябва да нося отговорност.

    00:30 11.08.2026