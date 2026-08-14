Фенка на Михаела Маринова проходила заради песента ѝ "Стъпка напред" (ВИДЕО)

Михаела Маринова разказа една от най-емоционалните истории, свързани с музиката ѝ. Певицата сподели, че преди години се запознала с момиче, приковано към инвалидна количка, което ежедневно слушало песента ѝ „Стъпка напред“ с надеждата един ден да проходи.

За случката поп звездата говори в подкаста на „Дарик радио“ „Дарик плюс“. По думите ѝ тогава майката на момичето ѝ споделила колко голямо значение има песента за дъщеря ѝ и как тя я слуша всеки ден като източник на надежда и мотивация. Години по-късно последвала среща, която самата Михаела Маринова определя като изключително силна.

„Миналата година това същото момиче в инвалидната количка беше на мой концерт. Но не беше в инвалидна количка, а беше право на двата си крака“, разказва изпълнителката.

След концерта момичето отишло при нея, за да се снимат и да поговорят. Тогава разкрило коя е.

„Михаела, аз съм онова момиче в инвалидната количка преди години, което слушаше „Стъпка напред“ с надеждата да проходи“, спомня си думите ѝ певицата.

Михаела Маринова не твърди, че песента сама по себе си е довела до физическото възстановяване на момичето. Историята обаче я накарала да осъзнае колко силно въздействие могат да имат музиката и думите върху хората в труден момент.

Именно тази среща се оказала повратна за отношението ѝ към собствените ѝ песни и музиката, която издава.

„Тогава съм си дала напълно сметка, че музиката е нещо много отговорно, а думите, които изричаш, са още по-отговорни. И затова си казах, че ще говоря само хубави неща. Ще пея само хубави неща. И ще помагам“, споделя Михаела Маринова.