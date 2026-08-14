Новини
Любопитно »
Фенка на Михаела Маринова проходила заради песента ѝ "Стъпка напред" (ВИДЕО)

Фенка на Михаела Маринова проходила заради песента ѝ "Стъпка напред" (ВИДЕО)

14 Август, 2026 15:58 653 8

  • михаела маринова-
  • певица-
  • ходене-
  • инвалид-
  • инвалидна количка

Певицата срещнала момичето години след първата им среща вече без инвалидна количка

Фенка на Михаела Маринова проходила заради песента ѝ "Стъпка напред" (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Михаела Маринова разказа една от най-емоционалните истории, свързани с музиката ѝ. Певицата сподели, че преди години се запознала с момиче, приковано към инвалидна количка, което ежедневно слушало песента ѝ „Стъпка напред“ с надеждата един ден да проходи.

За случката поп звездата говори в подкаста на „Дарик радио“ „Дарик плюс“. По думите ѝ тогава майката на момичето ѝ споделила колко голямо значение има песента за дъщеря ѝ и как тя я слуша всеки ден като източник на надежда и мотивация. Години по-късно последвала среща, която самата Михаела Маринова определя като изключително силна.

„Миналата година това същото момиче в инвалидната количка беше на мой концерт. Но не беше в инвалидна количка, а беше право на двата си крака“, разказва изпълнителката.

След концерта момичето отишло при нея, за да се снимат и да поговорят. Тогава разкрило коя е.

„Михаела, аз съм онова момиче в инвалидната количка преди години, което слушаше „Стъпка напред“ с надеждата да проходи“, спомня си думите ѝ певицата.

Михаела Маринова не твърди, че песента сама по себе си е довела до физическото възстановяване на момичето. Историята обаче я накарала да осъзнае колко силно въздействие могат да имат музиката и думите върху хората в труден момент.

Именно тази среща се оказала повратна за отношението ѝ към собствените ѝ песни и музиката, която издава.

„Тогава съм си дала напълно сметка, че музиката е нещо много отговорно, а думите, които изричаш, са още по-отговорни. И затова си казах, че ще говоря само хубави неща. Ще пея само хубави неща. И ще помагам“, споделя Михаела Маринова.


Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пецата

    6 0 Отговор
    Музиката требва задължително да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    16:00 14.08.2026

  • 2 Лазаре стани

    8 0 Отговор
    Браво, дали вдига и умрели .... дедови ойове

    16:08 14.08.2026

  • 3 Чалгата била лекувала

    4 0 Отговор
    Колко трогателна измислица.
    Текста на песента е едно безвскусно стихоплетство!
    За музиката- чалга
    Ами това е!

    16:14 14.08.2026

  • 4 меломан

    3 1 Отговор
    Вдигнаха темата за Евровизия и хоп Михаелчето се показа . Злобно създание е това .

    16:22 14.08.2026

  • 5 Тази фенка

    3 0 Отговор
    Да не е хукнала да бяга?

    16:28 14.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сюндюк

    3 0 Отговор
    Маро,пак се изпразваш...Вони.

    16:34 14.08.2026

  • 8 сикидим

    3 1 Отговор
    секс за михаела маринова

    16:48 14.08.2026