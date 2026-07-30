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Елтън Джон отбеляза 36 години без алкохол и наркотици

Елтън Джон отбеляза 36 години без алкохол и наркотици

30 Юли, 2026 06:48 763 9

  • елтън джон-
  • алкохол-
  • наркотици-
  • зависимост

Британската музикална легенда определя решението да потърси помощ като повратната точка, спасила живота му

Елтън Джон отбеляза 36 години без алкохол и наркотици - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Вчера, 29 юли, Елтън Джон отбеляза 36 години, откакто прекратява употребата на алкохол и наркотици. На тази дата през 1990 г. британският певец и композитор започва пътя си към възстановяването след продължителна зависимост, белязала най-успешните години от кариерата му.


Изпълнителят на „Rocket Man“ и „Your Song“ неведнъж е говорил открито за проблемите си с кокаина, алкохола и други вещества през 70-те и 80-те години. По думите му наркотиците първоначално му помагали да преодолее своята стеснителност, но постепенно започнали да контролират живота и поведението му.

Решаващият момент настъпва през 1990 г., когато Елтън Джон постъпва за лечение в клиниката Parkside Lutheran Hospital в Чикаго. Там той преминава шестседмична програма за справяне със зависимостите, а впоследствие посещава редовно срещи на „Анонимни алкохолици“ и „Анонимни наркозависими“.

Музикантът свързва решението си да потърси помощ и със смъртта на тийнейджъра Райън Уайт, който се превръща в символ на борбата срещу дискриминацията към хората с ХИВ и СПИН. Срещата и приятелството им оказват силно влияние върху Елтън Джон и го карат да преосмисли начина, по който живее.

При отбелязването на 30-ата годишнина от трезвеността си през 2020 г. британският изпълнител призна, че вероятно нямаше да бъде жив, ако не беше направил решаващата крачка да поиска помощ. Той благодари на семейството, приятелите и хората от програмите за възстановяване, които са го подкрепяли през годините.

През 2024 г. Елтън Джон показа в социалните мрежи специален медальон за 34 години трезвеност и заяви, че животът му никога не е бил по-добър. Година по-късно певецът отбеляза 35-ата годишнина със снимки на картички и подаръци от съпруга си Дейвид Фърниш и двамата им синове – Закари и Илайджа.

След преодоляването на зависимостите Елтън Джон насочва значителна част от усилията си към благотворителност. През 1992 г. той основава фондацията Elton John AIDS Foundation, която подкрепя програми за превенция, лечение и преодоляване на стигмата, свързана с ХИВ и СПИН.

На 79-годишна възраст носителят на награди „Грами“, „Оскар“ и „Тони“ продължава да посочва трезвеността като едно от най-важните си постижения. За Елтън Джон 29 юли остава неговият „втори рожден ден“ – датата, от която започва новият му живот.


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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

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    08:26 30.07.2026