Роби Уилямс отговори на слуховете за наркотици след финала на Световното по футбол

Роби Уилямс бе принуден да отговори на вълна от спекулации за употреба на наркотици, след като бяло парченце падна от устата или лицето му върху микрофона по време на телевизионно интервю след финала на Световното първенство по футбол.

Неловкият момент се случи в пряко включване за германската платформа MagentaTV на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси. Докато 52-годишният британски певец коментираше победата на Испания над Аржентина, малък бял предмет падна върху яркорозовия му микрофон. Уилямс го взе с пръсти, но вместо да го отстрани, неволно го постави върху челото си.

Краткият клип бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика множество предположения, включително твърдения, че става дума за кокаин. Няма доказателства, подкрепящи тези обвинения. Самият изпълнител категорично ги отхвърли и заяви, че предметът е бил ментово драже.

В публикувано в Instagram видео Роби Уилямс иронично се извини за „предмета, който падна върху микрофона“, след което показа две бели дражета върху езика си. Към кадрите той добави игра на думи, че се е събудил и се чувства „mint“ – дума, която на английски означава както „мента“, така и „в отлично състояние“.

Според източник, цитиран от Entertainment Weekly, певецът бил изненадан от мащаба на реакциите, но приел ситуацията с характерното си чувство за хумор. Отделни публикации уточняват, че става дума за ментов продукт Nicorette, който вероятно се е разпаднал или изплъзнал от устата му.

Спекулациите придобиха допълнителен отзвук заради откровените разкази на Уилямс за проблемите му с алкохола и наркотиците в миналото. Певецът многократно е говорил за зависимостите си, престоя си в рехабилитационни клиники и дългогодишното си възстановяване. Това обаче не е доказателство, че видяното по време на интервюто е свързано с наркотично вещество.

Преди телевизионното включване Роби Уилямс участва във финалната церемония на Световното първенство, където изпълни официалния химн „Desire“ заедно с Никол Шерцингер и Лаура Паузини. Финалът на 19 юли завърши с победа на Испания над Аржентина с 1:0.

Случаят показва колко бързо кратък и неясен телевизионен кадър може да породи тежки обвинения в социалните мрежи. Към момента единственото публично обяснение от Роби Уилямс е, че бялото парченце е било ментово драже, а няма независимо потвърждение, че става дума за наркотик.