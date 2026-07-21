Русия маркира книгите на Уилям Бъроуз като опасни

Всички печатни и електронни книги на емблематичния американски писател от бийт поколението Уилям Бъроуз ще бъдат задължително етикетирани в Руската федерация. Мярката е заради детайлните препратки към забранени субстанции в шедьоврите му „Голият обяд“ и „Дрога“. Творбите на автора попадат под ударите на мащабните промени в руския закон за забрана на „пропагандата на наркотици“. Новите текстове влязоха в сила по-рано тази година, съобщават независими медии.
Според информация на разследващия руски портал Meduza, новите регулации забраняват споменаването на наркотични вещества в книги, филми, музика и медии без специално предупреждение, ако са издадени след 1 август 1990 г. Издателствата и онлайн платформите са длъжни да продават тези произведения в запечатани найлонови опаковки с маркировка „18+“. Те трябва да съдържат и задължителен предупредителен текст. В него се посочва, че консумацията на упойващи вещества е вредна за здравето, а незаконното им разпространение се наказва от закона.
Проверки по ключови думи и масова цензура
Книжният пазар в Русия е подложен на силен натиск. Платформите извършват масови проверки за съдържание чрез автоматизирани системи. Както посочва изданието The Moscow Times (themoscowtimes.com), Министерството на вътрешните работи на Русия е изпратило до Руския книжен съюз списък с над 800 жаргонни думи и термини. Те са свързани с наркокултурата и трябва да бъдат следени в текстовете. Тъй като цялото творчество на Уилям Бъроуз е изградено около личния му опит със зависимостите, неговите книги автоматично попаднаха в списъка за задължително етикетиране.
Критици в страната алармират за абсурдността на мащабната кампания. Покрай съвременните автори като Стивън Кинг, Чък Поланик и Уилям Бъроуз, редица руски онлайн платформи погрешка маркираха с предупреждения за наркотици дори класически произведения на Александър Пушкин, Николай Гогол и Михаил Булгаков. Новинарският канал The Kyiv Independent отбелязва, че законът предвижда сериозна административна и наказателна отговорност за дистрибуторите. Поради тази причина руските разпространители на книги предпочитат да презастраховат каталозите си с предупредителни етикети. Целта е да избегнат огромни глоби или блокиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Такива
08:21 21.07.2026
2 честен ционист
Коментиран от #4
08:22 21.07.2026
3 зИленски
08:24 21.07.2026
4 Така де!
До коментар #2 от "честен ционист":И на всички рендерасти и лесбийки трябва да им бъде татуирано - 18+ на челото!!!
08:25 21.07.2026
5 Българин 🇧🇬
Коментиран от #11
08:25 21.07.2026
6 Да обаче
08:27 21.07.2026
7 класикът от Кремъл
Коментиран от #8
08:31 21.07.2026
8 А стига , бе !
До коментар #7 от "класикът от Кремъл":" Класикът от Кремъл " , натото не го ли победи вече ?! Колко време стана ?
08:33 21.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сандо
08:36 21.07.2026
11 Сандо
До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":Много ти знае главата как социализма се е борил с наркоманиите.
08:37 21.07.2026
12 Знам само,
Коментиран от #14
08:41 21.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само питам
До коментар #12 от "Знам само,":А знаеш ли , че броят на заловените по пътищата ни дрогирани в България , вече достига броя на пияните ? Дори да имаме резерви към течността на тестовете , дори само 59% да са точни , това говори , че имаме Национален проблем с наркотиците .
Коментиран от #15
08:48 21.07.2026
15 честен ционист
До коментар #14 от "Само питам":Аспартанът също например позитивира тест за наркотици, а го има в изобиле в бозата.
Коментиран от #16
08:53 21.07.2026
16 Само питам
До коментар #15 от "честен ционист":Някой оспорва ли , че полевите тестове засега са кошмарно ненадеждни ? Казвам , че дори 50 % от тях да са верни (а предполагам в по по-голяма част познават) пак имаме Сериозен проблем с наркоманиите в страната . Ганьо Пияндето се превръща в Ганьо Друсалката И след като не правим нищо по въпроса , по-добре да не се присмиваме на другите , които все пак , правят несръчни опити .
09:01 21.07.2026
17 Дейвид
09:14 21.07.2026
18 Ватата
Коментиран от #23
09:17 21.07.2026
19 Презряна държава е Русия
09:30 21.07.2026
20 Звездоброец
09:37 21.07.2026
21 Тити на Кака
В сравнение с тричането на Бъроуз в САЩ, мерките в Русия са просто галене с перце.
10:22 21.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Папирус
До коментар #18 от "Ватата":Ти май много книги си прочел, на ролка, като емека на промоция.
11:00 21.07.2026