Русия маркира книгите на Уилям Бъроуз като опасни

Всички печатни и електронни книги на емблематичния американски писател от бийт поколението Уилям Бъроуз ще бъдат задължително етикетирани в Руската федерация. Мярката е заради детайлните препратки към забранени субстанции в шедьоврите му „Голият обяд“ и „Дрога“. Творбите на автора попадат под ударите на мащабните промени в руския закон за забрана на „пропагандата на наркотици“. Новите текстове влязоха в сила по-рано тази година, съобщават независими медии.

Според информация на разследващия руски портал Meduza, новите регулации забраняват споменаването на наркотични вещества в книги, филми, музика и медии без специално предупреждение, ако са издадени след 1 август 1990 г. Издателствата и онлайн платформите са длъжни да продават тези произведения в запечатани найлонови опаковки с маркировка „18+“. Те трябва да съдържат и задължителен предупредителен текст. В него се посочва, че консумацията на упойващи вещества е вредна за здравето, а незаконното им разпространение се наказва от закона.

Проверки по ключови думи и масова цензура

Книжният пазар в Русия е подложен на силен натиск. Платформите извършват масови проверки за съдържание чрез автоматизирани системи. Както посочва изданието The Moscow Times (themoscowtimes.com), Министерството на вътрешните работи на Русия е изпратило до Руския книжен съюз списък с над 800 жаргонни думи и термини. Те са свързани с наркокултурата и трябва да бъдат следени в текстовете. Тъй като цялото творчество на Уилям Бъроуз е изградено около личния му опит със зависимостите, неговите книги автоматично попаднаха в списъка за задължително етикетиране.

Критици в страната алармират за абсурдността на мащабната кампания. Покрай съвременните автори като Стивън Кинг, Чък Поланик и Уилям Бъроуз, редица руски онлайн платформи погрешка маркираха с предупреждения за наркотици дори класически произведения на Александър Пушкин, Николай Гогол и Михаил Булгаков. Новинарският канал The Kyiv Independent отбелязва, че законът предвижда сериозна административна и наказателна отговорност за дистрибуторите. Поради тази причина руските разпространители на книги предпочитат да презастраховат каталозите си с предупредителни етикети. Целта е да избегнат огромни глоби или блокиране.