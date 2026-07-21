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Русия маркира книгите на Уилям Бъроуз като опасни

Русия маркира книгите на Уилям Бъроуз като опасни

21 Юли, 2026 08:16 905 23

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  • наркотици-
  • книги

Руският цензурен закон за „пропаганда на наркотици“ обхвана и американската класика

Русия маркира книгите на Уилям Бъроуз като опасни - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всички печатни и електронни книги на емблематичния американски писател от бийт поколението Уилям Бъроуз ще бъдат задължително етикетирани в Руската федерация. Мярката е заради детайлните препратки към забранени субстанции в шедьоврите му „Голият обяд“ и „Дрога“. Творбите на автора попадат под ударите на мащабните промени в руския закон за забрана на „пропагандата на наркотици“. Новите текстове влязоха в сила по-рано тази година, съобщават независими медии.

Според информация на разследващия руски портал Meduza, новите регулации забраняват споменаването на наркотични вещества в книги, филми, музика и медии без специално предупреждение, ако са издадени след 1 август 1990 г. Издателствата и онлайн платформите са длъжни да продават тези произведения в запечатани найлонови опаковки с маркировка „18+“. Те трябва да съдържат и задължителен предупредителен текст. В него се посочва, че консумацията на упойващи вещества е вредна за здравето, а незаконното им разпространение се наказва от закона.

Проверки по ключови думи и масова цензура

Книжният пазар в Русия е подложен на силен натиск. Платформите извършват масови проверки за съдържание чрез автоматизирани системи. Както посочва изданието The Moscow Times (themoscowtimes.com), Министерството на вътрешните работи на Русия е изпратило до Руския книжен съюз списък с над 800 жаргонни думи и термини. Те са свързани с наркокултурата и трябва да бъдат следени в текстовете. Тъй като цялото творчество на Уилям Бъроуз е изградено около личния му опит със зависимостите, неговите книги автоматично попаднаха в списъка за задължително етикетиране.

Критици в страната алармират за абсурдността на мащабната кампания. Покрай съвременните автори като Стивън Кинг, Чък Поланик и Уилям Бъроуз, редица руски онлайн платформи погрешка маркираха с предупреждения за наркотици дори класически произведения на Александър Пушкин, Николай Гогол и Михаил Булгаков. Новинарският канал The Kyiv Independent отбелязва, че законът предвижда сериозна административна и наказателна отговорност за дистрибуторите. Поради тази причина руските разпространители на книги предпочитат да презастраховат каталозите си с предупредителни етикети. Целта е да избегнат огромни глоби или блокиране.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Такива

    19 13 Отговор
    Извращения, който се наричат "Голият обяд", и "Дрога", може да са класика само в едно покварено Говедарско или Урсулианско общество!!!

    08:21 21.07.2026

  • 2 честен ционист

    24 4 Отговор
    В България поодобна практика на етикиране „18+“ трябва да се приложи на чалга музиката и непристойните видео клипове, и ако някой си позволи да прожектира подобни материали на подрастващите да се наказва със сурови глоби.

    Коментиран от #4

    08:22 21.07.2026

  • 3 зИленски

    13 7 Отговор
    ПАК ПОКАЗАХА КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ !

    08:24 21.07.2026

  • 4 Така де!

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И на всички рендерасти и лесбийки трябва да им бъде татуирано - 18+ на челото!!!

    08:25 21.07.2026

  • 5 Българин 🇧🇬

    14 3 Отговор
    Не знам доколко ще има полза от такава мярка . Но знам , че в България нищо не се прави срещу наркотиците . Нивото на борба е на нивото от социализма . Но тогава , дори да е имало отделни наркомани , нямаше национален проблем с наркоманията , както сега при евроатлантизма .

    Коментиран от #11

    08:25 21.07.2026

  • 6 Да обаче

    12 5 Отговор
    в осрайна книгата е тотален хит. Много е четена сред "елита".

    08:27 21.07.2026

  • 7 класикът от Кремъл

    9 11 Отговор
    Пета година убедително печели тридневната специална военна операция, маркира книги от балканската война на автор дето никой в Русия не е чувал, няма бензин, хората се бият по колонките, върти клечката, гледа немощно цензуриращо

    Коментиран от #8

    08:31 21.07.2026

  • 8 А стига , бе !

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "класикът от Кремъл":

    " Класикът от Кремъл " , натото не го ли победи вече ?! Колко време стана ?

    08:33 21.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сандо

    11 3 Отговор
    И правилно са постъпили-И така би трябвало да направи всяко управление,грижещо се за бъдещето на държавата и особено за младите хора.Друг е въпроса,че книгите на Бъроуз са абсолютен боклук,интересни само за хора с психически отклонения,склонни към дегенерация.

    08:36 21.07.2026

  • 11 Сандо

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин 🇧🇬":

    Много ти знае главата как социализма се е борил с наркоманиите.

    08:37 21.07.2026

  • 12 Знам само,

    6 5 Отговор
    Че употребяващите забранени субстанции в Русия не са по-малко от тези в Щатите!

    Коментиран от #14

    08:41 21.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Само питам

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Знам само,":

    А знаеш ли , че броят на заловените по пътищата ни дрогирани в България , вече достига броя на пияните ? Дори да имаме резерви към течността на тестовете , дори само 59% да са точни , това говори , че имаме Национален проблем с наркотиците .

    Коментиран от #15

    08:48 21.07.2026

  • 15 честен ционист

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Само питам":

    Аспартанът също например позитивира тест за наркотици, а го има в изобиле в бозата.

    Коментиран от #16

    08:53 21.07.2026

  • 16 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Някой оспорва ли , че полевите тестове засега са кошмарно ненадеждни ? Казвам , че дори 50 % от тях да са верни (а предполагам в по по-голяма част познават) пак имаме Сериозен проблем с наркоманиите в страната . Ганьо Пияндето се превръща в Ганьо Друсалката И след като не правим нищо по въпроса , по-добре да не се присмиваме на другите , които все пак , правят несръчни опити .

    09:01 21.07.2026

  • 17 Дейвид

    5 1 Отговор
    Все още не мога да проумея, какво класическо има в "Голият обяд" (четох я преди повече от 20 год.). Навремето в "култовите" вестници "Чук, Чук" и "Секс скандал" имаше по-стойностни текстове.

    09:14 21.07.2026

  • 18 Ватата

    4 3 Отговор
    Цялата им мара втасала , книгите им проблем

    Коментиран от #23

    09:17 21.07.2026

  • 19 Презряна държава е Русия

    2 3 Отговор
    С жалка робска нация. Мъчно ми е за руския народ който е братски, но смачкан от своите. Затова произвежда пиянство в такива размери.

    09:30 21.07.2026

  • 20 Звездоброец

    2 1 Отговор
    По хитлерово време книги горяха,а по путиново - етикети лепяха !

    09:37 21.07.2026

  • 21 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Само да напомня, че в родината на автора книгите му са били забранявани за издаване / а не маркирани с 18+/ и че дори днес в определени щати този тип литература е персона нон-грата в училищните и обществени библиотеки.

    В сравнение с тричането на Бъроуз в САЩ, мерките в Русия са просто галене с перце.

    10:22 21.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Папирус

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ватата":

    Ти май много книги си прочел, на ролка, като емека на промоция.

    11:00 21.07.2026