12 юни 1940 г.: 13 000 британски и френски военни се предават на фелдмаршал Ервин Ромел

На 12 юни 1940 г. в малкото френско рибарско градче Сен Валери ан Ко (Saint-Valery-en-Caux) в Нормандия се разиграва една от най-драматичните и по-малко известни трагедии от началото на Втората световна война, когато около 10 000 до 13 000 съюзнически войници се предават на тогавашния генерал-майор Ервин Ромел.
Това събитие се случва само седмица след успешния край на мащабната евакуация при Дюнкерк.
51-ва Хайлендска дивизия (51st Highland Division), елитна шотландска част под командването на британския генерал-майор Виктор Форчън, по време на германския пробив се отделя от основните Британски експедиционни сили (BEF) и е поставена под пряко френско командване, за да подсилят отбраната по река Сома. Заедно с шотландците се сражават войници от Френския 9-и армейски корпус и 2-ра кавалерийска дивизия, включително френски колониални войски.
Ервин Ромел командва легендарната 7-а танкова дивизия, наричана още „Призрачната дивизия“ заради изключително бързото си и непредвидимо придвижване. Ромел извършва мълниеносен маневрен обход през Нормандия, като пресича пътя за отстъпление на съюзниците на запад и ги притиска до стръмните скали на Ламанша в Сен Валери ан Ко. Неговата артилерия заема позиции по високите скали над града и започва безмилостен обстрел. За разлика от Дюнкерк, където стотици хиляди са спасени, тук планът за евакуация по море се проваля.
Гъста мъгла обгръща брега на 11 и 12 юни, което пречи на корабите на Кралския флот да се приближат до пристанището. Германският обстрел от скалите и бързото превземане на самото пристанище от силите на Ромел правят качването на съюзническите войници на лодки напълно невъзможно. Войниците са изтощени от десетдневни непрекъснати боеве, без муниции и напълно обкръжени. Сутринта на 12 юни френските сили в сектора вземат решение да капитулират. Виждайки, че по-нататъшната съпротива е безсмислена и ще доведе до сигурно клане, генерал-майор Виктор Форчън взема най-тежкото решение в кариерата си и предава шотландската дивизия на Ромел.
Пленените войници са изпратени на тежък пехотен марш от стотици километри през Франция и Германия до военнопленнически лагери в Източна Европа. Те прекарват там цели пет години в лишения до края на войната през 1945 г. В Шотландия това събитие остава като дълбока историческа травма. Появяват се обвинения, че Уинстън Чърчил съзнателно е „жертвал“ Хайлендската дивизия, за да демонстрира солидарност с Франция и да задържи френското правителство във войната.
През юни 1944 г. 51-ва Хайлендска дивизия е възстановена с нови попълнения. Те участват в десанта в Нормандия и символично маршируват обратно в Сен Валери ан Ко, но този път като нейни освободители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тити на Кака
После имаха още много славни победи, ама да не прекаляваме с експонирането на Истината алангле 😂😂😂
11:07 12.06.2026
3 Хер Флик
11:16 12.06.2026
4 при
Коментиран от #6, #7, #8
11:17 12.06.2026
5 то информацията е малко изкривена
11:20 12.06.2026
6 Факт
До коментар #4 от "при":Братушките са достоен народ ! Днес е националният им празник 12 юни .
11:26 12.06.2026
7 Сила
До коментар #4 от "при":Я пак !!!???!!!
Само при Минск германците пленяват 300 000 червеноармейци !!!
Има военни хроники и кадри , колоната военнопленници се точи десетки километри ....
Коментиран от #11
11:32 12.06.2026
8 руззззНаци
До коментар #4 от "при":Над 3,8 милиона съветски (руски) войници са пленени от силите на Оста по време на Втората световна война.
11:35 12.06.2026
9 Ех мечти
11:36 12.06.2026
10 Любимият резил на Британската империя
Коментиран от #14
11:43 12.06.2026
11 тия
До коментар #7 от "Сила":не са руснаци, а украинци с арменци и други каба етноси в СССР, които после минават на страната на врага в новосформирана армия. Дебела пропаганда е, че пленените при Минск са 30000, самите белоруси са най-ефективните бойци срещу германците, като хвърляло в ужас швабите дори появявата им срещу тях на фронта.....
12:12 12.06.2026
12 Трътлю
12:14 12.06.2026
13 Артилерист
Коментиран от #16
12:31 12.06.2026
14 Трътлю
До коментар #10 от "Любимият резил на Британската империя":Всички помнят Сингапур от февруари 1942 когато съюзниците отстъпваха по всички фронтове и Сталинград още не се беше случил. Но никой не помни Забравената Армия на генерал Слим която спря японците в Бирма. Целият офицерски състав и 40 процента от войниците и сержантите са британци, останалите са гурки от Непал, и местни от Бирма, Индия, Бенгал и Асам.
12:38 12.06.2026
15 Пенчо
13:00 12.06.2026
16 оня с коня
До коментар #13 от "Артилерист":вечна слава на руснаците и руската армия
13:06 12.06.2026