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12 юни 1940 г.: 13 000 британски и френски военни се предават на фелдмаршал Ервин Ромел

12 юни 1940 г.: 13 000 британски и френски военни се предават на фелдмаршал Ервин Ромел

12 Юни, 2026 10:43 1 242 16

  • ервин ромел-
  • фелдмаршал

Това събитие се случва само седмица след успешния край на мащабната евакуация при Дюнкерк

12 юни 1940 г.: 13 000 британски и френски военни се предават на фелдмаршал Ервин Ромел - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 12 юни 1940 г. в малкото френско рибарско градче Сен Валери ан Ко (Saint-Valery-en-Caux) в Нормандия се разиграва една от най-драматичните и по-малко известни трагедии от началото на Втората световна война, когато около 10 000 до 13 000 съюзнически войници се предават на тогавашния генерал-майор Ервин Ромел.

Това събитие се случва само седмица след успешния край на мащабната евакуация при Дюнкерк.

51-ва Хайлендска дивизия (51st Highland Division), елитна шотландска част под командването на британския генерал-майор Виктор Форчън, по време на германския пробив се отделя от основните Британски експедиционни сили (BEF) и е поставена под пряко френско командване, за да подсилят отбраната по река Сома. Заедно с шотландците се сражават войници от Френския 9-и армейски корпус и 2-ра кавалерийска дивизия, включително френски колониални войски.

12 юни 1940 г.: 13 000 британски и френски военни се предават на фелдмаршал Ервин Ромел

Ервин Ромел командва легендарната 7-а танкова дивизия, наричана още „Призрачната дивизия“ заради изключително бързото си и непредвидимо придвижване. Ромел извършва мълниеносен маневрен обход през Нормандия, като пресича пътя за отстъпление на съюзниците на запад и ги притиска до стръмните скали на Ламанша в Сен Валери ан Ко. Неговата артилерия заема позиции по високите скали над града и започва безмилостен обстрел. За разлика от Дюнкерк, където стотици хиляди са спасени, тук планът за евакуация по море се проваля.

Гъста мъгла обгръща брега на 11 и 12 юни, което пречи на корабите на Кралския флот да се приближат до пристанището. Германският обстрел от скалите и бързото превземане на самото пристанище от силите на Ромел правят качването на съюзническите войници на лодки напълно невъзможно. Войниците са изтощени от десетдневни непрекъснати боеве, без муниции и напълно обкръжени. Сутринта на 12 юни френските сили в сектора вземат решение да капитулират. Виждайки, че по-нататъшната съпротива е безсмислена и ще доведе до сигурно клане, генерал-майор Виктор Форчън взема най-тежкото решение в кариерата си и предава шотландската дивизия на Ромел.

Пленените войници са изпратени на тежък пехотен марш от стотици километри през Франция и Германия до военнопленнически лагери в Източна Европа. Те прекарват там цели пет години в лишения до края на войната през 1945 г. В Шотландия това събитие остава като дълбока историческа травма. Появяват се обвинения, че Уинстън Чърчил съзнателно е „жертвал“ Хайлендската дивизия, за да демонстрира солидарност с Франция и да задържи френското правителство във войната.

През юни 1944 г. 51-ва Хайлендска дивизия е възстановена с нови попълнения. Те участват в десанта в Нормандия и символично маршируват обратно в Сен Валери ан Ко, но този път като нейни освободители.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити на Кака

    12 2 Отговор
    Унизителната загуба в "Странната война" през 40-та е първата голяма победа на англо-френските армии.
    После имаха още много славни победи, ама да не прекаляваме с експонирането на Истината алангле 😂😂😂

    11:07 12.06.2026

  • 3 Хер Флик

    5 1 Отговор
    Я, Яяяяяя, Вундабааар, Гууууд, Алессс Убеееералесссс

    11:16 12.06.2026

  • 4 при

    1 9 Отговор
    руснаците за предалите се няма възстановяване, чест и слава, но вечен срам и позор, вкл.за семействата им. Затова руските военопленици през цялата война са 8937.....

    Коментиран от #6, #7, #8

    11:17 12.06.2026

  • 5 то информацията е малко изкривена

    5 1 Отговор
    при блицкрика . са хванати в котел 260 000 бойци . и за да ги евакуират се започва корабна акция . учудващо хитлер не атакува . евакуират огромната част от войските набързо събрани срещу хитлер . останалите се предават геройски . тактиката на немския щаб не включва избиване на всякакви войски . което после се променя . големия губещ е ссср . и дава най много жертви . но обявени за най преследвани са еврейте . те дават 6 милиона за 2 те световни войни . и в 10 лагера са избивани .

    11:20 12.06.2026

  • 6 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "при":

    Братушките са достоен народ ! Днес е националният им празник 12 юни .

    11:26 12.06.2026

  • 7 Сила

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "при":

    Я пак !!!???!!!
    Само при Минск германците пленяват 300 000 червеноармейци !!!
    Има военни хроники и кадри , колоната военнопленници се точи десетки километри ....

    Коментиран от #11

    11:32 12.06.2026

  • 8 руззззНаци

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "при":

    Над 3,8 милиона съветски (руски) войници са пленени от силите на Оста по време на Втората световна война.

    11:35 12.06.2026

  • 9 Ех мечти

    5 1 Отговор
    Еххх Хитлер да беше продължил още 6 месеца на Запад, вместо да тръгва към Русия. Но времето за нас тече само в една посока.

    11:36 12.06.2026

  • 10 Любимият резил на Британската империя

    3 0 Отговор
    Е битката при Сингапур 1942г. , 80 000 ингилизи се предават е плен на Япония.

    Коментиран от #14

    11:43 12.06.2026

  • 11 тия

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    не са руснаци, а украинци с арменци и други каба етноси в СССР, които после минават на страната на врага в новосформирана армия. Дебела пропаганда е, че пленените при Минск са 30000, самите белоруси са най-ефективните бойци срещу германците, като хвърляло в ужас швабите дори появявата им срещу тях на фронта.....

    12:12 12.06.2026

  • 12 Трътлю

    5 1 Отговор
    Некадърността на Чърчил е легендарна. Но той еднолично задържа Кралството във войната срещу волята за сепаративен мир на лорд Халифакс (външен министър), крал Едуард (принуден да абдикира), сър Джон Саймън (министър на финансите), сър Самуел Хеър (вътрешен министър), бившият премиер Стенли Балдуин и други.

    12:14 12.06.2026

  • 13 Артилерист

    5 0 Отговор
    Това са прехвалените френски, английски и прочие западни войски. Дюнкерк и хвалебствията на Ромел са срам за всяка уважавана себе си армия. В Дюнкерк французи (и май имаше още някои) са захвърлили въоръжението си, вкл и тежкото и са бягали като..., вместо да се бият и да загинат, ако се налага. В контекста на това предателство, буди недоумение, как сега атлантическите привърженици се осмеляват да обиждат бойците на Червената армия, които в смъртоносна схватка, с най-висока степен на поносимост на болка, са се били до последна капка кръв. Съветския съюз даде 27 милиона скъпи жертви, докато французите капитулираха още при първата среща с германските фашисти. Защо не пишете какво се случи с този Ромел, при опита му да деблокира Паулус при Сталинград? Съветските артилерийски ПРОТИВОТАНКИСТИ са се били неотстъпно до последния останал артилерист, до последния му останал снаряд, а след това е палел фитила на бутилката Молотов и саможертвено я мятал към двигателния отсек на немския Тигър...

    Коментиран от #16

    12:31 12.06.2026

  • 14 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Любимият резил на Британската империя":

    Всички помнят Сингапур от февруари 1942 когато съюзниците отстъпваха по всички фронтове и Сталинград още не се беше случил. Но никой не помни Забравената Армия на генерал Слим която спря японците в Бирма. Целият офицерски състав и 40 процента от войниците и сержантите са британци, останалите са гурки от Непал, и местни от Бирма, Индия, Бенгал и Асам.

    12:38 12.06.2026

  • 15 Пенчо

    0 2 Отговор
    Сегашните се предават зеления! Все същата се повтаря!

    13:00 12.06.2026

  • 16 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Артилерист":

    вечна слава на руснаците и руската армия

    13:06 12.06.2026