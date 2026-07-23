След шест световни първенства: Гилермо Очоа сложи край на легендарната си кариера

Гилермо Очоа официално обяви края на професионалната си кариера. Легендарният мексикански вратар съобщи решението си в социалните мрежи, след като това лято записа участие на своето шесто Световно първенство с екипа на Мексико.

41-годишният страж стана едва третият футболист в историята, който е попадал в шест състава на световни финали, след Лионел Меси и Кристиано Роналдо. Очоа остави огромна следа с националния отбор, за който записа 153 мача.

Повече участия за Мексико имат единствено Клаудио Суарес (178) и Андрес Гуардадо (180). Последният двубой на Очоа за националния тим беше победата с 3:0 над Чехия в груповата фаза на Мондиал 2026.

Вратарят се превърна и в най-възрастния футболист, играл за Мексико на световно първенство – на възраст 40 години и 346 дни, подобрявайки рекорда на Рафаел Маркес от 2018 година.

Мексиканското приключение на турнира приключи на осминафиналите след загуба с 2:3 от Англия на стадион „Ацтека“, а малко след това Очоа взе решението да прекрати своята 23-годишна кариера.

„Никога не съм си представял докъде може да ме отведе една мечта. Днес мога само да погледна назад с гордост и да кажа: благодаря на моето семейство“, написа Очоа.

„Благодаря на съотборниците ми. Благодаря на всеки фен, който беше до мен през всички етапи от това пътуване. Вземам със себе си обичта на милиони и спокойствието, че дадох всичко за Мексико. Това, което преживяхме, никой не може да ни отнеме.“

Очоа дебютира за националния отбор през декември 2005 година в приятелски мач срещу Унгария, спечелен с 2:0. Той беше част от състава на Мексико за първи път на Световното първенство през 2006 година, но трябваше да изчака до Мондиал 2014, за да запише първите си минути на най-голямата футболна сцена.

Именно на турнирите през 2014, 2018 и 2022 година Очоа се превърна в една от големите фигури на мексиканския футбол, като особено запомнящи бяха спасяванията му срещу големи съперници.

На клубно ниво вратарят игра за отбори като Клуб Америка, Малага и Стандарт Лиеж. В кариерата си той натрупа 788 мача за 11 различни клуба във всички турнири. Последният му тим беше кипърският АЕЛ Лимасол, за който записа 26 срещи и шест „сухи“ мрежи.

С края на кариерата си Очоа оставя след себе си едно от най-разпознаваемите имена в историята на мексиканския футбол.