Пет надеждни кросоувъра на старо, за които лошото гориво не е присъда

Модерните автомобили с агресивни турбокомпресори и комплексни системи за директно впръскване често се оказват изключително капризни спрямо онова, което наливаме в резервоара. При най-малкото разминаване в качеството на горивото много от високотехнологичните задвижващи агрегати реагират с детонации, зацапани дюзи и светващи лампи за грешка на таблото. На този фон определени представители на SUV сегмента продължават да показват невероятна устойчивост, справяйки се безпроблемно и с по-лош бензин.

В Европейския съюз от 2009 г. (съгласно стандартите Евро 5 и Евро 6) максималното разрешено съдържание на сяра в бензина и дизела е строго ограничено до 10 ppm (части на милион, или 10 mg/kg). Това гориво технически се класифицира като "гориво със ултраниско съдържание на сяра" (Ultra-Low Sulfur Petrol), но особено по-родните бензиностанции това не винаги е така на практика. Поради тази причина тази своеобразна класация е важна за родния пазар на употребявани коли.

1. Toyota RAV4

Начело на тази неформална класация за издръжливост застава третото поколение на Toyota RAV4. Под предния капак на японския модел работи доказаният 2,0-литров атмосферен агрегат 1AZ-FE с мощност от 152 конски сили. Липсата на сложни принудителни пълнения и директни впръсквания, съчетана с изключително масивна бутална група, прави този мотор практически неунищожим. Фабричните инструкции за експлоатация изискват единствено безоловен бензин със съответното октаново число, без да поставят драконовски ограничения спрямо процента съдържание на сяра.

Разбира се, пълно щастие няма и подобна непретенциозност върви със своите специфики. Работата с гориво с по-високо съдържание на сяра не разрушава механичната част веднага, но за сметка на това ускорява деградацията на моторното масло и натоварва изпускателната система. За да се запази ресурсът на задвижващия блок при подобни условия, специалистите съветват интервалът за смяна на смазочните течности да се съкрати до около 5000–6000 километра, като периодично се извършва и превантивно почистване на горивните трактове.

2. Dacia Duster

Втората позиция в списъка заема бестселърът Dacia Duster, оборудван с познатия 2,0-литров атмосферен двигател F4R, както и с отделни модификации на 1,6-литровия агрегат. Тяхната елементарна конструкция и доказана с годините механика им позволяват да преглъщат горивни компромиси без драматични последващи сметки в сервиза.

3. Hyundai ix35

Третото място заема Hyundai ix35, който се предлага на европейския пазар с атмосферните 2,0-литрови MPI/CVVT агрегати (както и по-късно Tucson със същата двигателна линия). Тези атмосферни мотори с многоточково впръскване залагат на класическа архитектура, която не страда от фините капризи на горивата и не изисква безупречна лабораторна чистота в резервоара.

4. Nissan X-Trail

Четвъртото място е запазено за Nissan X-Trail от поколението T31. Независимо дали става въпрос за 2,0-литровия или по-големия 2,5-литров вариант, тези атмосферни задвижващи системи притежават достатъчно голям конструктивен толеранс, за да неутрализират негативите от съвременните горивни отклонения.

5. Skoda Yeti

Петицата завършва с безапелационния европейски лидер по коравина Skoda Yeti, оборудван с простия и доказан във времето 1,6-литров атмосферен бензинов двигател MPI (110 к.с.). Тази задвижваща единица разчита на класическо многоточково впръскване без излишни комплексни системи, което я прави забележително издръжлива на прегрешения в качеството на бензина и изключително евтина за поддръжка.

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