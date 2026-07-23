15 години без Ейми Уайнхаус – бунтарката с ангелски глас

На 23 юли се навършват 15 години от смъртта на Ейми Уайнхаус – един от най-разпознаваемите и въздействащи гласове на съвременната музика. Британската певица си отиде едва на 27 години, оставяйки след себе си кратка, но изключително значима кариера, белязана от световни хитове, награди „Грами“ и неповторим стил, който продължава да влияе на нови поколения изпълнители.
Вижте подробности от биографията на певицата:
На 14 септември 1983 г. в Лондон се ражда Ейми Уайнхаус – британската певица и автор на песни, която остави трайна следа в музиката, въпреки краткия си живот.
Ейми израства в семейство с дълбоки музикални корени – баща ѝ е джаз любител, а баба ѝ пее в биг бенд. На 13 години вече свири на китара и започва да пише собствени песни. Учи в театралното училище Sylvia Young Theatre School, където развива сценичното си присъствие.
Кариера
Дебют: През 2003 г. издава първия си албум Frank, вдъхновен от джаза и соула, който бързо печели признание.
Световен успех: Истинският пробив идва с Back to Black (2006), включващ хита Rehab. Албумът ѝ носи пет награди „Грами“ – рекорд за британска певица по онова време.
Стил: Уайнхаус е известна с уникалния си контраалт, смесицата от джаз, соул и R&B, както и със своята емблематична визия – висока „beehive“ прическа и драматичен грим.
Личен живот и трагедия
Ейми е колкото обичана, толкова и противоречива фигура – бурните ѝ връзки и проблеми с алкохол и наркотици често са в центъра на медийното внимание. През 2011 г. тя умира на 27 години, присъединявайки се към т.нар. "Клуб 27" – групата от музиканти, напуснали този свят на същата възраст.
През 2015 г. документалният филм Amy получи „Оскар“, връщайки вниманието към личността и изкуството ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горката
12:18 14.09.2025
2 Спенс
12:20 14.09.2025
3 Тази наркоманка
12:24 14.09.2025
4 майстор
Коментиран от #8
15:32 14.09.2025
5 Цвете
16:33 14.09.2025
6 Цвете
17:14 14.09.2025
7 РЕАЛИСТ
09:31 23.07.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "майстор":Не е едикакъв си хаус, Уайн/Wine/ -вино.
09:37 23.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Aлфа Вълкът
09:53 23.07.2026