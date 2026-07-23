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Орнела Мути и дъщеря й кандидатстват за руско гражданство

Орнела Мути и дъщеря й кандидатстват за руско гражданство

23 Юли, 2026 07:19 1 587 29

  • найке ривели-
  • орнела мути-
  • руско гражданство-
  • дъщеря

"Имаме руски корени, не можем да се отречем от своя произход, от семействата и приятелите си“, заявява Найке Ривели

Орнела Мути и дъщеря й кандидатстват за руско гражданство - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианската певица Найке Ривели, дъщеря на актрисата Орнела Мути, е споделила пред РИА Новости, че тя и майка ѝ възнамеряват да получат руско гражданство, пише focus-news.net

"Подаваме заявление за руско гражданство, за да се чувстваме наистина у дома. Имаме руски корени, не можем да се отречем от своя произход, от семействата и приятелите си“, заявява певицата.

По думите на Ривели, тя и майка ѝ не са срещали критики заради честите си пътувания до Русия и плановете си да получат руски паспорти.

"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там, и културата на страната. Италианците, които познават историята, не забравят събитията от нея. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги ни подкрепяха“, добавя тя.

Певицата разказва също, че тя и майка ѝ обмислят да си купят къща в Москва или Санкт Петербург, за да доведат в Русия и други членове на семейството.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    23 8 Отговор
    Винаги сме я харесвали!

    07:22 23.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа!🤔

    36 15 Отговор
    Масова емиграционна вълна към Русия! Хората бягат от ЛГБТ режимите!

    07:27 23.07.2026

  • 4 кирчу и кукорчу

    17 5 Отговор
    а ний сме с канадско гражданство и ще подаваме за българско

    07:32 23.07.2026

  • 5 Пич

    18 4 Отговор
    Много красива жена беше, не знаех, че има руски корени! Рускините винаги са били красиви жени! Но нашите са си най...!!!

    Коментиран от #9, #10

    07:36 23.07.2026

  • 6 Чичо

    11 25 Отговор
    Не знаех, че е с варварски корени. Жалко!

    Коментиран от #13

    07:39 23.07.2026

  • 7 смях в залата

    13 14 Отговор
    Нашите копейки защо не бягат към русия

    07:40 23.07.2026

  • 8 Ники

    27 6 Отговор
    Живея в Германия, вече е непоносимо. Плащаш огромни данъци за да храниш някакви забрадени туземци с по 15 деца. Имам дъщеря и вече не в безопасно да излиза сама по улиците. Това са причините да поискат руско гражданство, не споменава истинските причини, за да не я обвинят в расизъм.

    Коментиран от #25

    07:40 23.07.2026

  • 9 Анонимен

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Има нахални зестрогонци!

    Коментиран от #14, #16

    07:40 23.07.2026

  • 10 Друг пич

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Рускиня само до 25 годишна, и само за буги буги!
    Всичко друго - НЕЕЕ

    07:43 23.07.2026

  • 11 Путлер

    5 8 Отговор
    Орнела Мути има голямо .ути.

    07:44 23.07.2026

  • 12 Ти тан

    19 8 Отговор
    Много скоро миграцията ще се обърне от запад към изток. Всеки който е ходил в някоя европейска столица знае за каква цигания става на въпрос. Русия , Китай , Виетнам, прекрасни страни със закони и ред.

    Коментиран от #26

    07:44 23.07.2026

  • 13 ВЕСЕЛЯК

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Чичо":

    И кво? Сега като вече знаеш, че са с руски корени, ще лъскаш с отвращение ли?
    Или ти не си падаше по жени?

    07:44 23.07.2026

  • 14 Име

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Дявола преследва цял живот. Измисля си всякакви причини, набира всякакви мющерии и разполага с безброй превъплъщения!

    Коментиран от #19

    07:45 23.07.2026

  • 15 Атлантик

    10 9 Отговор
    Тази не е добре. Орнела искай английски паспорт, това са наши партньори, демократи и либерали.
    Във Великобритания избухна скандал с дългогодишни системни престъпления срещу деца в редица градове, които са били игнорирани от полицията и местните власти. Става въпрос за огромна педофилска мрежа от пакистанци, насилвали безнаказано стотици хиляди малки момиченца, половината от които под 11 годишна възраст в продължение на повече от 25 години и прикривани от властите „заради страх от обвинения в расизъм“.

    07:48 23.07.2026

  • 16 Често

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Анонимен":

    Го споменаваш, но не го разбирам напълно! Разбира се, имам някои предположения...

    07:48 23.07.2026

  • 17 Айляк

    6 0 Отговор
    Много красива жена беше Франческа Ривели, а с тия руски корени направо чудна ми идва:)
    Да отива в Сочи бе, каква Москва, какъв Санкт Петербург?!
    В Сочито ще е екстра за нея...и щерка й:)
    Ама то си е техна работа, де.

    07:50 23.07.2026

  • 18 Пропаганда

    4 14 Отговор
    На баба Орнела и некадърната и дъщеря им платили и обещали многомилионна публика за да вземат руски пасавани. Това е!

    07:50 23.07.2026

  • 19 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Име":

    Черен Петър!

    07:51 23.07.2026

  • 20 Спорт

    4 2 Отговор
    Всички евроатлантици, заедно с жените и дъщерите си незабавно в Англия:

    Миналата година депутатът от Лейбъристката партия Сара Чемпиън беше уволнена от кабинета в сянка на Лейбъристката партия за разкриване на етническата принадлежност на изнасилвачите и призив за прекратяване на прикриването. В доклада на Кроутър се посочва, че освен в Телфорд и Родърхам, банди за изнасилвачи действат в Рочдейл, Брадфорд, Оксфорд, Нюкасъл, Лестър и дори Лондон. Така поколения британски ученички, хиляди бели момичета са били сексуално малтретирани и принуждавани да проституират в продължение на десетилетия.

    Реакцията на британските политици на тези ужасни факти, станали обществено достояние, беше изключително мудна, според принципа „разследването приключи, забравете!“. И как би могло да бъде иначе? В края на краищата, ако хвърлите яйце по британския естаблишмънт, то ще уцели някой родом от Индия или Пакистан.

    Коментиран от #21

    07:54 23.07.2026

  • 21 Дзак

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Спорт":

    Откога чакаме да ги разкрият официално!

    07:56 23.07.2026

  • 22 Свободен

    4 6 Отговор
    Тази жена се прави на интересна!
    Или може да не е ходила никога в Русия!
    Само заради името й ще я обявят за чуждестранен агент и ще я заключат.
    После ще моли Европа да я замени за руски агент!
    Просто си е глуповата жената, но това не е изключение при слабият пол!

    08:01 23.07.2026

  • 23 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    Тези двете не са в час какво става в русия

    Коментиран от #28

    08:06 23.07.2026

  • 24 много скоро ще се засили легалната и

    0 3 Отговор
    който не бъде одобрен нелегална имиграция към РУСИЯ , в европейския съюз някъде е неприятно и опасно стресиращо да се живее другаде още не е станало така но натам върви

    08:12 23.07.2026

  • 25 Сърдит чичка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ники":

    Ами иди в русия и ще си живееш като цар без да плащаш данъци. Те са гостоприемни хора казват, особено ако питаш посетителите на украинските гробища.

    Коментиран от #27

    08:18 23.07.2026

  • 26 Ти па

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти тан":

    Как разбра като не си ходил ни в Русия, ни в Китай ни у Виетнам

    08:18 23.07.2026

  • 27 Никой не ти иска просташкото мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сърдит чичка":

    Оправил си себе си, а си тръгнал да даваш акъл на другите.
    Некадърни впиянчени дърти русофобни олигофрени.

    08:27 23.07.2026

  • 28 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха":

    Някой пак не е чел статията: "тя и майка ѝ не са срещали критики заради честите си пътувания до Русия"

    08:30 23.07.2026

  • 29 провинциалист

    0 0 Отговор
    Още един глинен крак на атлантутските опорки се счупи...

    08:33 23.07.2026