Орнела Мути и дъщеря й кандидатстват за руско гражданство

Италианската певица Найке Ривели, дъщеря на актрисата Орнела Мути, е споделила пред РИА Новости, че тя и майка ѝ възнамеряват да получат руско гражданство, пише focus-news.net

"Подаваме заявление за руско гражданство, за да се чувстваме наистина у дома. Имаме руски корени, не можем да се отречем от своя произход, от семействата и приятелите си“, заявява певицата.

По думите на Ривели, тя и майка ѝ не са срещали критики заради честите си пътувания до Русия и плановете си да получат руски паспорти.

"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там, и културата на страната. Италианците, които познават историята, не забравят събитията от нея. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги ни подкрепяха“, добавя тя.

Певицата разказва също, че тя и майка ѝ обмислят да си купят къща в Москва или Санкт Петербург, за да доведат в Русия и други членове на семейството.