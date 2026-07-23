Орнела Мути и дъщеря й кандидатстват за руско гражданство

Италианската певица Найке Ривели, дъщеря на актрисата Орнела Мути, е споделила пред РИА Новости, че тя и майка ѝ възнамеряват да получат руско гражданство, пише focus-news.net
"Подаваме заявление за руско гражданство, за да се чувстваме наистина у дома. Имаме руски корени, не можем да се отречем от своя произход, от семействата и приятелите си“, заявява певицата.
По думите на Ривели, тя и майка ѝ не са срещали критики заради честите си пътувания до Русия и плановете си да получат руски паспорти.
"Много италианци обичат Русия, хората, които живеят там, и културата на страната. Италианците, които познават историята, не забравят събитията от нея. Дори по време на пандемията от коронавирус руснаците винаги ни подкрепяха“, добавя тя.
Певицата разказва също, че тя и майка ѝ обмислят да си купят къща в Москва или Санкт Петербург, за да доведат в Русия и други членове на семейството.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дзак
07:22 23.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа!🤔
07:27 23.07.2026
4 кирчу и кукорчу
07:32 23.07.2026
5 Пич
Коментиран от #9, #10
07:36 23.07.2026
6 Чичо
Коментиран от #13
07:39 23.07.2026
7 смях в залата
07:40 23.07.2026
8 Ники
Коментиран от #25
07:40 23.07.2026
9 Анонимен
До коментар #5 от "Пич":Има нахални зестрогонци!
Коментиран от #14, #16
07:40 23.07.2026
10 Друг пич
До коментар #5 от "Пич":Рускиня само до 25 годишна, и само за буги буги!
Всичко друго - НЕЕЕ
07:43 23.07.2026
11 Путлер
07:44 23.07.2026
12 Ти тан
Коментиран от #26
07:44 23.07.2026
13 ВЕСЕЛЯК
До коментар #6 от "Чичо":И кво? Сега като вече знаеш, че са с руски корени, ще лъскаш с отвращение ли?
Или ти не си падаше по жени?
07:44 23.07.2026
14 Име
До коментар #9 от "Анонимен":Дявола преследва цял живот. Измисля си всякакви причини, набира всякакви мющерии и разполага с безброй превъплъщения!
Коментиран от #19
07:45 23.07.2026
15 Атлантик
Във Великобритания избухна скандал с дългогодишни системни престъпления срещу деца в редица градове, които са били игнорирани от полицията и местните власти. Става въпрос за огромна педофилска мрежа от пакистанци, насилвали безнаказано стотици хиляди малки момиченца, половината от които под 11 годишна възраст в продължение на повече от 25 години и прикривани от властите „заради страх от обвинения в расизъм“.
07:48 23.07.2026
16 Често
До коментар #9 от "Анонимен":Го споменаваш, но не го разбирам напълно! Разбира се, имам някои предположения...
07:48 23.07.2026
17 Айляк
Да отива в Сочи бе, каква Москва, какъв Санкт Петербург?!
В Сочито ще е екстра за нея...и щерка й:)
Ама то си е техна работа, де.
07:50 23.07.2026
18 Пропаганда
07:50 23.07.2026
19 Анонимен
До коментар #14 от "Име":Черен Петър!
07:51 23.07.2026
20 Спорт
Миналата година депутатът от Лейбъристката партия Сара Чемпиън беше уволнена от кабинета в сянка на Лейбъристката партия за разкриване на етническата принадлежност на изнасилвачите и призив за прекратяване на прикриването. В доклада на Кроутър се посочва, че освен в Телфорд и Родърхам, банди за изнасилвачи действат в Рочдейл, Брадфорд, Оксфорд, Нюкасъл, Лестър и дори Лондон. Така поколения британски ученички, хиляди бели момичета са били сексуално малтретирани и принуждавани да проституират в продължение на десетилетия.
Реакцията на британските политици на тези ужасни факти, станали обществено достояние, беше изключително мудна, според принципа „разследването приключи, забравете!“. И как би могло да бъде иначе? В края на краищата, ако хвърлите яйце по британския естаблишмънт, то ще уцели някой родом от Индия или Пакистан.
Коментиран от #21
07:54 23.07.2026
21 Дзак
До коментар #20 от "Спорт":Откога чакаме да ги разкрият официално!
07:56 23.07.2026
22 Свободен
Или може да не е ходила никога в Русия!
Само заради името й ще я обявят за чуждестранен агент и ще я заключат.
После ще моли Европа да я замени за руски агент!
Просто си е глуповата жената, но това не е изключение при слабият пол!
08:01 23.07.2026
23 Ха ха ха
Коментиран от #28
08:06 23.07.2026
24 много скоро ще се засили легалната и
08:12 23.07.2026
25 Сърдит чичка
До коментар #8 от "Ники":Ами иди в русия и ще си живееш като цар без да плащаш данъци. Те са гостоприемни хора казват, особено ако питаш посетителите на украинските гробища.
Коментиран от #27
08:18 23.07.2026
26 Ти па
До коментар #12 от "Ти тан":Как разбра като не си ходил ни в Русия, ни в Китай ни у Виетнам
08:18 23.07.2026
27 Никой не ти иска просташкото мнение
До коментар #25 от "Сърдит чичка":Оправил си себе си, а си тръгнал да даваш акъл на другите.
Некадърни впиянчени дърти русофобни олигофрени.
08:27 23.07.2026
28 провинциалист
До коментар #23 от "Ха ха ха":Някой пак не е чел статията: "тя и майка ѝ не са срещали критики заради честите си пътувания до Русия"
08:30 23.07.2026
29 провинциалист
08:33 23.07.2026