Новини
България »
Oгнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Oгнище на шарка по овце и кози в Хасковско

23 Юли, 2026 09:51 474 10

  • шарка-
  • овце-
  • кози

Въвеждат се ограничителни мерки в някои населени места

Oгнище на шарка по овце и кози в Хасковско - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево, Община Симеоновград. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Тянево, Дряново и Овчарово, както и град Симеоновград.

Разпоредена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща:

⇒ Община Симеоновград – град Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново;

⇒ Община Харманли – град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово;

⇒ Община Тополовград – селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово;

⇒ Община Димитровград – село Светлина;

⇒ Община Гълъбово – град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово;

⇒ Община Раднево – селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново;

⇒ Община Опан, област Стара Загора – селата Бащино и Васил Левски.

В населените места, попадащи в определените зони, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим. Във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система "ВетИС", както и засилен официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Тамън се навъдиха малко и мафията пак започна да заразява и избива българските животни...

    Коментиран от #5, #9

    09:56 23.07.2026

  • 2 Хайдееее

    4 0 Отговор
    Избиха животните на хората. 😡

    10:01 23.07.2026

  • 3 Това истина ли или поръчка

    2 0 Отговор
    ?????? Какво казва Евросъюза
    Да не стане като във Велинград

    10:02 23.07.2026

  • 4 Ще Плачем Пак !

    4 0 Отговор
    За Вълко Червенков !

    И Георги Димитров !

    10:06 23.07.2026

  • 5 мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    нали обеща да бори мафията КОГА???

    10:09 23.07.2026

  • 6 Льотчика !

    3 0 Отговор
    От Овце !

    Не Разбира !

    Само !

    От падащи !

    Самолети !

    10:09 23.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стефи Кенефи

    2 0 Отговор
    Отраснах на село. Доих, пасох, плевих, но шарка по свинете ми звучи, като главоболие при кокошките 😀

    10:15 23.07.2026

  • 9 Не е мафия, а саботаж

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Зарази те ги вкарват от Турция, абсолютно преднамерено, пречи на вноса им унас.

    10:21 23.07.2026

  • 10 Минаваше пна Времето !

    2 0 Отговор
    Един Каракачанин !

    Цялата улица беше пълна с Овце !

    Как ги гледаше тоя Човек !

    Не знам !

    Но за шарка не беше се чувало !

    И Всичкото за Експорт !

    И За магазините !

    2 лева и половина килото !

    10:29 23.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове