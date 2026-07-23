Oгнище на шарка по овце и кози в Хасковско

Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево, Община Симеоновград. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година.
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Тянево, Дряново и Овчарово, както и град Симеоновград.
Разпоредена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща:
⇒ Община Симеоновград – град Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново;
⇒ Община Харманли – град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово;
⇒ Община Тополовград – селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово;
⇒ Община Димитровград – село Светлина;
⇒ Община Гълъбово – град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово;
⇒ Община Раднево – селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново;
⇒ Община Опан, област Стара Загора – селата Бащино и Васил Левски.
В населените места, попадащи в определените зони, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим. Във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система "ВетИС", както и засилен официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.
БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #9
09:56 23.07.2026
2 Хайдееее
10:01 23.07.2026
3 Това истина ли или поръчка
Да не стане като във Велинград
10:02 23.07.2026
4 Ще Плачем Пак !
И Георги Димитров !
10:06 23.07.2026
5 мунчо
До коментар #1 от "Гост":нали обеща да бори мафията КОГА???
10:09 23.07.2026
6 Льотчика !
Не Разбира !
Само !
От падащи !
Самолети !
10:09 23.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стефи Кенефи
10:15 23.07.2026
9 Не е мафия, а саботаж
До коментар #1 от "Гост":Зарази те ги вкарват от Турция, абсолютно преднамерено, пречи на вноса им унас.
10:21 23.07.2026
10 Минаваше пна Времето !
Цялата улица беше пълна с Овце !
Как ги гледаше тоя Човек !
Не знам !
Но за шарка не беше се чувало !
И Всичкото за Експорт !
И За магазините !
2 лева и половина килото !
10:29 23.07.2026