Крисия сготви екзотично меню в „Черешката на тортата“

Певицата Крисия беше домакин в кулинарното предаване „Черешката на тортата“ по NOVA. Mладата изпълнителка определя участието си не просто като телевизионна изява, а като дългоочаквана сбъдната мечта и възможност да демонстрира своите умения в кухнята, пише dunavmost.com.

Зрителите познават Крисия от емблематичното ѝ участие на Детската Евровизия през 2014 година, когато заедно с близнаците Хасан и Ибрахим донесоха престижното второ място за България. В момента общественото внимание към нея е засилено и заради личния ѝ живот като половинка на успешния български автомобилен пилот Никола Цолов. Сега обаче представителката на поколението Z показа различно лице пред камерата, оставяйки музиката на заден план заради кулинарията.

В подготовката на вечерята певицата заложи на изключителна прецизност, като лично избира продуктите за своите ястия от проверени магазини. В организацията ѝ помогна една от нейните сестри. Гостите бяха посрещнати с предястие от тартар в хрупкава кошничка от тортила със сладък картоф. То е допълнено с мус от авокадо, заквасена сметана, пушена сьомга, див лук и свежа зелена салата с ягоди и лимонов дресинг.

За основно ястие компанията ще опита крехък лаврак, внимателно гарниран с аспержи, карфиол и чери домати.

Десертът внесе допълнителна екзотика на масата с манго саго – фина комбинация от перли от тапиока, кокосово мляко, прясно манго и ягоди. Освен изисканото кулинарно преживяване, домакинята бе подготвила специална ароматна изненада за финал на вечерта, чиято цел е да остави траен спомен у звездните гости и ѝ донесе високи оценки в надпреварата.