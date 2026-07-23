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Крисия сготви екзотично меню в „Черешката на тортата“

Крисия сготви екзотично меню в „Черешката на тортата“

23 Юли, 2026 08:13 1 768 21

  • крисия-
  • черешката на тортата-
  • меню

В организацията ѝ помогна една от нейните сестри

Крисия сготви екзотично меню в „Черешката на тортата“ - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Крисия беше домакин в кулинарното предаване „Черешката на тортата“ по NOVA. Mладата изпълнителка определя участието си не просто като телевизионна изява, а като дългоочаквана сбъдната мечта и възможност да демонстрира своите умения в кухнята, пише dunavmost.com.

Зрителите познават Крисия от емблематичното ѝ участие на Детската Евровизия през 2014 година, когато заедно с близнаците Хасан и Ибрахим донесоха престижното второ място за България. В момента общественото внимание към нея е засилено и заради личния ѝ живот като половинка на успешния български автомобилен пилот Никола Цолов. Сега обаче представителката на поколението Z показа различно лице пред камерата, оставяйки музиката на заден план заради кулинарията.

В подготовката на вечерята певицата заложи на изключителна прецизност, като лично избира продуктите за своите ястия от проверени магазини. В организацията ѝ помогна една от нейните сестри. Гостите бяха посрещнати с предястие от тартар в хрупкава кошничка от тортила със сладък картоф. То е допълнено с мус от авокадо, заквасена сметана, пушена сьомга, див лук и свежа зелена салата с ягоди и лимонов дресинг.

За основно ястие компанията ще опита крехък лаврак, внимателно гарниран с аспержи, карфиол и чери домати.

Десертът внесе допълнителна екзотика на масата с манго саго – фина комбинация от перли от тапиока, кокосово мляко, прясно манго и ягоди. Освен изисканото кулинарно преживяване, домакинята бе подготвила специална ароматна изненада за финал на вечерта, чиято цел е да остави траен спомен у звездните гости и ѝ донесе високи оценки в надпреварата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 глоги

    9 16 Отговор
    Певицата Крисия беше домакинка в кулинарното предаване „Черешката на тортата“. КРИСЕТО И СЕСТРИЧКАТА Й СА МНОГО КРАСИВИ МОМИНКИ!

    08:17 23.07.2026

  • 2 да поправя мисирките

    31 1 Отговор
    не мисля че хората я познават от евро визия а от шоуто на слави !

    08:18 23.07.2026

  • 3 Никола

    12 6 Отговор
    не знае , че му е половинка !

    08:18 23.07.2026

  • 4 Аоо!

    28 2 Отговор
    Сестрата, и тя надула джуките! Защо ли?

    08:21 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 препис

    15 0 Отговор
    шоуто на сливи !

    08:22 23.07.2026

  • 7 Настопроценти

    5 10 Отговор
    Искам да ги нацелувам и двете!

    08:23 23.07.2026

  • 8 Голям

    13 10 Отговор
    Браво на Крисия, на някои млади хора успеха в ранна възраст не им се отразява много добре, а тя е успяла да овладее хвърченето в облаците и я виждам много земна и прекрасна личност. Браво!

    08:24 23.07.2026

  • 9 Гуньо Простиа

    26 3 Отговор
    Каква певица ? Тая има една песен.

    08:27 23.07.2026

  • 10 Ухааа

    10 4 Отговор
    Добре че е сестричката. Хем е доста по-хубавичка, хем по добре готви. Крисия ряпа да яде. Навит съм на сестртичката. Муци!

    08:30 23.07.2026

  • 11 Гост

    14 10 Отговор
    Истински съм впечатлен от Крисия! Показа възпитание, обраност, голям езиков запас, уважение към всеки(включително към починалия си баща), страхотен усет за готвенето и още купища добродетели! Нека повече деца гледат този модел и да искат да подражават на нея и Никола Цолов! Поздравления!

    08:31 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 прелъстена и изоставена крисия е

    10 1 Отговор
    обогатявала картоф . нейния бивш не я гледал по тв . това ненаситното е било гладно . сестра и за първи път се показа на живо . явно е с ниско самочувствие и без мъж . две готвачки са повече от един Шеф готвач . Мишлен звездата им е сигурна . Ще видим . Дара певицата и тя готви . Явно е модерно сега . По младото поколение предпочита да не учи и да не работи . За пример Киев . Басеини цял ден , Големи коли . По мъже . На 18 милионери инфлуенсъри . Сладкия картов е с вкус на тиква . брррр . Порция е 28 евро .

    08:41 23.07.2026

  • 14 Македонскии политичар

    4 4 Отговор
    Крисия пее ФАЛШИВО меега ФАЛШИВО иначе е хубавелка

    08:41 23.07.2026

  • 15 Нечистоплътно!

    23 2 Отговор
    Как може да приготвят храна с разпилени дълги коси
    и без кухненска престилка, надвесени над хранителни продукти?
    И това във всичките "серии" на щастливата "черешка.."
    Предаването НЕ учи на нищо възпитателно, хигиенично, естетично..,
    при все че топшефа Манчев седи с престилка пред ... екрана!
    Пълна порнография.
    Аман от готвене и с ра не, никакво възпитание и образование, и култура в последните 20 години
    Професионални училища само за готвачи и фризьори,
    това е българската нация в упадък - никакви специалисти
    в сериозните сектори на икономиката и стопанството,
    внос от бангладеш индия всепротивни мургавци пакита
    Я вижте програмните предавания на тв - само готвене,
    ядене и с ра не - ми това е упадък, дъно на нацията

    08:46 23.07.2026

  • 16 Куха статия

    12 2 Отговор
    За кухи участници в предаването!
    Това малко злобарче си показа рогцата на един сноб и нищо повече!
    А като цяло предаването е за боклука!

    08:58 23.07.2026

  • 17 Некадърни кифли

    9 1 Отговор
    Неприятни сте

    09:10 23.07.2026

  • 18 литература и приказки

    9 1 Отговор
    Те са три сестри с чехъл и търсят трима братя със златна ябълка.

    09:20 23.07.2026

  • 19 Коста

    8 1 Отговор
    Защо не пишат, че Слави Трифонов я лансира...? Абе какво ми е станало на туй момиче? Що така изглежда? Ужасно.

    Коментиран от #20

    09:21 23.07.2026

  • 20 Анджело

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Коста":

    Малко прилича на Софи Маринова на дърти години.

    09:49 23.07.2026

  • 21 Грозно,

    5 0 Отговор
    недоносено джудже.

    10:16 23.07.2026