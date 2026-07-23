Крисия сготви екзотично меню в „Черешката на тортата“

Певицата Крисия беше домакин в кулинарното предаване „Черешката на тортата“ по NOVA. Mладата изпълнителка определя участието си не просто като телевизионна изява, а като дългоочаквана сбъдната мечта и възможност да демонстрира своите умения в кухнята, пише dunavmost.com.
Зрителите познават Крисия от емблематичното ѝ участие на Детската Евровизия през 2014 година, когато заедно с близнаците Хасан и Ибрахим донесоха престижното второ място за България. В момента общественото внимание към нея е засилено и заради личния ѝ живот като половинка на успешния български автомобилен пилот Никола Цолов. Сега обаче представителката на поколението Z показа различно лице пред камерата, оставяйки музиката на заден план заради кулинарията.
В подготовката на вечерята певицата заложи на изключителна прецизност, като лично избира продуктите за своите ястия от проверени магазини. В организацията ѝ помогна една от нейните сестри. Гостите бяха посрещнати с предястие от тартар в хрупкава кошничка от тортила със сладък картоф. То е допълнено с мус от авокадо, заквасена сметана, пушена сьомга, див лук и свежа зелена салата с ягоди и лимонов дресинг.
За основно ястие компанията ще опита крехък лаврак, внимателно гарниран с аспержи, карфиол и чери домати.
Десертът внесе допълнителна екзотика на масата с манго саго – фина комбинация от перли от тапиока, кокосово мляко, прясно манго и ягоди. Освен изисканото кулинарно преживяване, домакинята бе подготвила специална ароматна изненада за финал на вечерта, чиято цел е да остави траен спомен у звездните гости и ѝ донесе високи оценки в надпреварата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
08:17 23.07.2026
2 да поправя мисирките
08:18 23.07.2026
3 Никола
08:18 23.07.2026
4 Аоо!
08:21 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 препис
08:22 23.07.2026
7 Настопроценти
08:23 23.07.2026
8 Голям
08:24 23.07.2026
9 Гуньо Простиа
08:27 23.07.2026
10 Ухааа
08:30 23.07.2026
11 Гост
08:31 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 прелъстена и изоставена крисия е
08:41 23.07.2026
14 Македонскии политичар
08:41 23.07.2026
15 Нечистоплътно!
и без кухненска престилка, надвесени над хранителни продукти?
И това във всичките "серии" на щастливата "черешка.."
Предаването НЕ учи на нищо възпитателно, хигиенично, естетично..,
при все че топшефа Манчев седи с престилка пред ... екрана!
Пълна порнография.
Аман от готвене и с ра не, никакво възпитание и образование, и култура в последните 20 години
Професионални училища само за готвачи и фризьори,
това е българската нация в упадък - никакви специалисти
в сериозните сектори на икономиката и стопанството,
внос от бангладеш индия всепротивни мургавци пакита
Я вижте програмните предавания на тв - само готвене,
ядене и с ра не - ми това е упадък, дъно на нацията
08:46 23.07.2026
16 Куха статия
Това малко злобарче си показа рогцата на един сноб и нищо повече!
А като цяло предаването е за боклука!
08:58 23.07.2026
17 Некадърни кифли
09:10 23.07.2026
18 литература и приказки
09:20 23.07.2026
19 Коста
Коментиран от #20
09:21 23.07.2026
20 Анджело
До коментар #19 от "Коста":Малко прилича на Софи Маринова на дърти години.
09:49 23.07.2026
21 Грозно,
10:16 23.07.2026