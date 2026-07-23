Приятелката на Джейсън Стейтъм блесна на яхта в дантелена мини рокля (СНИМКА)

Роузи Хънтингтън-Уайтли беше заснета в елегантна дантелена минирокля по време на почивка на яхта. Британският супермодел отново демонстрира характерния си изчистен стил, като избра романтична визия, подходяща за лятна вечер край морето.

39-годишната Хънтингтън-Уайтли позира на борда на плавателния съд в къса рокля, която подчертаваше дългите ѝ крака. Дантелената материя и нежният силует придаваха на тоалета едновременно женствено и непринудено излъчване. Моделът бе заложила на минималистични аксесоари и естествен грим, а русата ѝ коса падаше свободно върху раменете.

Кадрите са част от поредица снимки от луксозна семейна ваканция, които Роузи сподели в социалните мрежи. Сред тях се виждат моменти на яхта и снимки с двете деца на двойката – сина им Джак Оскар и дъщеря им Изабела Джеймс.

Хънтингтън-Уайтли и Джейсън Стейтъм са сред най-дългогодишните двойки в британския шоубизнес. Те са заедно от 2010 г., а през 2016 г. обявиха годежа си. Въпреки това двамата не бързат да сключат брак и рядко разкриват подробности за личния си живот.

Моделът неведнъж е посочвала, че голямата и пищна сватба не е сред приоритетите ѝ. Според нея, когато двамата решат да узаконят отношенията си, церемонията вероятно ще бъде скромна и далеч от медийното внимание.

Роузи и Стейтъм имат син Джак, роден през 2017 г., и дъщеря Изабела, която се появи на бял свят през 2022 г. Семейството живее основно във Великобритания, след като напусна Калифорния и се завърна в Лондон през 2020 г.

Хънтингтън-Уайтли става известна като един от „ангелите“ на Victoria’s Secret, а по-късно развива успешна кариера като актриса, предприемач и модна икона. Тя участва във филмите „Трансформърс 3“ и „Лудият Макс: Пътят на яростта“, като паралелно продължава да работи с водещи световни модни къщи.