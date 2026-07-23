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Приятелката на Джейсън Стейтъм блесна на яхта в дантелена мини рокля (СНИМКА)

Приятелката на Джейсън Стейтъм блесна на яхта в дантелена мини рокля (СНИМКА)

23 Юли, 2026 09:45 1 296 14

  • роузи хънтингтън-уайтли-
  • джейсън стейтъм-
  • рокля-
  • яхта

Роузи Хънтингтън-Уайтли привлече вниманието по време на семейната им ваканция

Приятелката на Джейсън Стейтъм блесна на яхта в дантелена мини рокля (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Роузи Хънтингтън-Уайтли беше заснета в елегантна дантелена минирокля по време на почивка на яхта. Британският супермодел отново демонстрира характерния си изчистен стил, като избра романтична визия, подходяща за лятна вечер край морето.

39-годишната Хънтингтън-Уайтли позира на борда на плавателния съд в къса рокля, която подчертаваше дългите ѝ крака. Дантелената материя и нежният силует придаваха на тоалета едновременно женствено и непринудено излъчване. Моделът бе заложила на минималистични аксесоари и естествен грим, а русата ѝ коса падаше свободно върху раменете.

Кадрите са част от поредица снимки от луксозна семейна ваканция, които Роузи сподели в социалните мрежи. Сред тях се виждат моменти на яхта и снимки с двете деца на двойката – сина им Джак Оскар и дъщеря им Изабела Джеймс.


Хънтингтън-Уайтли и Джейсън Стейтъм са сред най-дългогодишните двойки в британския шоубизнес. Те са заедно от 2010 г., а през 2016 г. обявиха годежа си. Въпреки това двамата не бързат да сключат брак и рядко разкриват подробности за личния си живот.

Моделът неведнъж е посочвала, че голямата и пищна сватба не е сред приоритетите ѝ. Според нея, когато двамата решат да узаконят отношенията си, церемонията вероятно ще бъде скромна и далеч от медийното внимание.

Роузи и Стейтъм имат син Джак, роден през 2017 г., и дъщеря Изабела, която се появи на бял свят през 2022 г. Семейството живее основно във Великобритания, след като напусна Калифорния и се завърна в Лондон през 2020 г.

Хънтингтън-Уайтли става известна като един от „ангелите“ на Victoria’s Secret, а по-късно развива успешна кариера като актриса, предприемач и модна икона. Тя участва във филмите „Трансформърс 3“ и „Лудият Макс: Пътят на яростта“, като паралелно продължава да работи с водещи световни модни къщи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НАБЛЮДАТЕЛ

    5 3 Отговор
    С тези криви крака си личи, че е добра в язденето

    Коментиран от #4

    09:47 23.07.2026

  • 2 Джеймсчо Стейтънчо

    0 0 Отговор
    Оставете ме да си чорба още малко!?

    09:50 23.07.2026

  • 3 Какво

    1 1 Отговор
    Пилеене на време от страна на Джейсън? Когато такава жена се изтегне до тебе, трябва веднага да й се качиш!

    Коментиран от #11

    09:52 23.07.2026

  • 4 Освалдо Риос

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "НАБЛЮДАТЕЛ":

    Не са криви краката, а луфтът е широк.

    Коментиран от #6, #7

    09:53 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 по криво на къде

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    Ако още малко се закриви ще може да кара в скоростната лента :)

    10:00 23.07.2026

  • 7 Кво

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Освалдо Риос":

    От тва? Важното е Джейсън да си я обича, а тя - него!

    10:02 23.07.2026

  • 8 шаа

    4 0 Отговор
    не мисля, че подобно режисирано позьорство по пеньоар заслужава думите "елегантна дантелена минирокля", "изчистен стил", "романтична визия", "нежният силует", "женствено и непринудено излъчване", и т.н.

    10:06 23.07.2026

  • 9 Роки

    4 0 Отговор
    Мяза на мъж. Сигурно го бие.

    10:11 23.07.2026

  • 10 Кон

    3 0 Отговор
    и в главата, и в тялото.

    10:14 23.07.2026

  • 11 Феичка

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Какво":

    Съгласна съм! Един мъж трябва да уважава жената, която е до него.

    10:16 23.07.2026

  • 12 абе,

    2 1 Отговор
    Непонятна ми е ,,модата,,нощниците да станат ежедневие извън дома.Иначе хубава е Роузи затова е и световен модел.

    10:22 23.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ккк

    0 0 Отговор
    Мдаа, селския бек Джейсънчо си хванал с 20 години по-млада от него моделка, типично като нашите селски бекове и футболейроси, само че в английски вариант.

    10:34 23.07.2026