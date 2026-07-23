Приятелката на Джейсън Стейтъм блесна на яхта в дантелена мини рокля (СНИМКА)

Роузи Хънтингтън-Уайтли беше заснета в елегантна дантелена минирокля по време на почивка на яхта. Британският супермодел отново демонстрира характерния си изчистен стил, като избра романтична визия, подходяща за лятна вечер край морето.
39-годишната Хънтингтън-Уайтли позира на борда на плавателния съд в къса рокля, която подчертаваше дългите ѝ крака. Дантелената материя и нежният силует придаваха на тоалета едновременно женствено и непринудено излъчване. Моделът бе заложила на минималистични аксесоари и естествен грим, а русата ѝ коса падаше свободно върху раменете.
Кадрите са част от поредица снимки от луксозна семейна ваканция, които Роузи сподели в социалните мрежи. Сред тях се виждат моменти на яхта и снимки с двете деца на двойката – сина им Джак Оскар и дъщеря им Изабела Джеймс.
Хънтингтън-Уайтли и Джейсън Стейтъм са сред най-дългогодишните двойки в британския шоубизнес. Те са заедно от 2010 г., а през 2016 г. обявиха годежа си. Въпреки това двамата не бързат да сключат брак и рядко разкриват подробности за личния си живот.
Моделът неведнъж е посочвала, че голямата и пищна сватба не е сред приоритетите ѝ. Според нея, когато двамата решат да узаконят отношенията си, церемонията вероятно ще бъде скромна и далеч от медийното внимание.
Роузи и Стейтъм имат син Джак, роден през 2017 г., и дъщеря Изабела, която се появи на бял свят през 2022 г. Семейството живее основно във Великобритания, след като напусна Калифорния и се завърна в Лондон през 2020 г.
Хънтингтън-Уайтли става известна като един от „ангелите“ на Victoria’s Secret, а по-късно развива успешна кариера като актриса, предприемач и модна икона. Тя участва във филмите „Трансформърс 3“ и „Лудият Макс: Пътят на яростта“, като паралелно продължава да работи с водещи световни модни къщи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НАБЛЮДАТЕЛ
Коментиран от #4
09:47 23.07.2026
2 Джеймсчо Стейтънчо
09:50 23.07.2026
3 Какво
Коментиран от #11
09:52 23.07.2026
4 Освалдо Риос
До коментар #1 от "НАБЛЮДАТЕЛ":Не са криви краката, а луфтът е широк.
Коментиран от #6, #7
09:53 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 по криво на къде
До коментар #4 от "Освалдо Риос":Ако още малко се закриви ще може да кара в скоростната лента :)
10:00 23.07.2026
7 Кво
До коментар #4 от "Освалдо Риос":От тва? Важното е Джейсън да си я обича, а тя - него!
10:02 23.07.2026
8 шаа
10:06 23.07.2026
9 Роки
10:11 23.07.2026
10 Кон
10:14 23.07.2026
11 Феичка
До коментар #3 от "Какво":Съгласна съм! Един мъж трябва да уважава жената, която е до него.
10:16 23.07.2026
12 абе,
10:22 23.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ккк
10:34 23.07.2026