ИПБ: България се е превърнала в една огромна „черна точка“ на картата на пътната безопасност

Институтът за пътна безопасност завърши първата в България цялостна оценка на риска на над 60 000 километра републиканска, общинска и градска пътна мрежа.



"Изследването, изградено върху реални телеметрични данни за движението на автомобилите, показва тревожен факт – практически няма път в България, на който да не е регистрирано тежко пътнотранспортно произшествие. България вече не разполага с отделни „черни точки“ – България се е превърнала в една огромна черна точка.



Само за 56 дни са анализирани 4,8 милиона преминавания на автомобили, като са установени над 1 милион нарушения на скоростните режими – 22% от целия трафик. Данните показват, че при сегашния модел на контрол държавата е изправена пред десетки милиони нарушения годишно, които не могат да бъдат овладени чрез хаотични проверки и механично увеличаване на камерите.



Анализът доказва и нещо още по-важно – местата с масово превишаване на скоростта почти напълно съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора. Това означава, че проблемът не е единствено в контрола, а в липсата на цялостно управление на риска.



Разработената от Института методология позволява държавата за първи път да насочва камерите, полицейските екипи и инвестициите с хирургическа точност – там, където те могат да спасят най-много човешки животи.



Докладът беше изпратен до Народното събрание, Министерския съвет и всички компетентни институции. Институтът за пътна безопасност заявява готовност да представи модела пред всички парламентарни групи и държавни институции, които желаят да се запознаят с първия работещ в България модел за оценка и управление на риска от пътнотранспортни произшествия.



Време е държавата да започне да управлява риска, а не последствията", завършват от Института.

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