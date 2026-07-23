Институтът за пътна безопасност завърши първата в България цялостна оценка на риска на над 60 000 километра републиканска, общинска и градска пътна мрежа.
"Изследването, изградено върху реални телеметрични данни за движението на автомобилите, показва тревожен факт – практически няма път в България, на който да не е регистрирано тежко пътнотранспортно произшествие. България вече не разполага с отделни „черни точки“ – България се е превърнала в една огромна черна точка.
Само за 56 дни са анализирани 4,8 милиона преминавания на автомобили, като са установени над 1 милион нарушения на скоростните режими – 22% от целия трафик. Данните показват, че при сегашния модел на контрол държавата е изправена пред десетки милиони нарушения годишно, които не могат да бъдат овладени чрез хаотични проверки и механично увеличаване на камерите.
Анализът доказва и нещо още по-важно – местата с масово превишаване на скоростта почти напълно съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора. Това означава, че проблемът не е единствено в контрола, а в липсата на цялостно управление на риска.
Разработената от Института методология позволява държавата за първи път да насочва камерите, полицейските екипи и инвестициите с хирургическа точност – там, където те могат да спасят най-много човешки животи.
Докладът беше изпратен до Народното събрание, Министерския съвет и всички компетентни институции. Институтът за пътна безопасност заявява готовност да представи модела пред всички парламентарни групи и държавни институции, които желаят да се запознаят с първия работещ в България модел за оценка и управление на риска от пътнотранспортни произшествия.
Време е държавата да започне да управлява риска, а не последствията", завършват от Института.
ИПБ: България се е превърнала в една огромна „черна точка“ на картата на пътната безопасност
23 Юли, 2026 09:46 526 18
Анализът доказва и нещо още по-важно – местата с масово превишаване на скоростта почти напълно съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора
Институтът за пътна безопасност завърши първата в България цялостна оценка на риска на над 60 000 километра републиканска, общинска и градска пътна мрежа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъкаааа
09:48 23.07.2026
2 както и във всичко
09:49 23.07.2026
3 Иран
Коментиран от #5, #6
09:49 23.07.2026
4 Овчар
09:53 23.07.2026
5 Ни думай ва
До коментар #3 от "Иран":Полека да не си скъсаш чорапогащите.
09:53 23.07.2026
6 Ирански
До коментар #3 от "Иран":телефон, телевизор, автомобил, хладилник няма
Коментиран от #10, #12, #17
09:53 23.07.2026
7 Дал Бог !
09:53 23.07.2026
8 Тия кви са...
09:55 23.07.2026
9 Само питам
Нищо не може да замени възпитанието и дисциплината на населението през първите 14 години !!
Обаче и в къщи и в училище всичко е шапка на тояга !
09:56 23.07.2026
10 Иванаки
До коментар #6 от "Ирански":Ти сигурен ли си ?
09:56 23.07.2026
11 Левски
10:01 23.07.2026
12 Иран
До коментар #6 от "Ирански":Иран е от най големите производители на автомобили в света.По 1 500 000 коли на година.
10:07 23.07.2026
13 Диана Мъжкарана
10:07 23.07.2026
14 МПС
10:11 23.07.2026
15 Чужденец
10:12 23.07.2026
16 мнение
10:14 23.07.2026
17 Само питам
До коментар #6 от "Ирански":А къде в ЕС се произвеждат телефони , телевизори , компютри ...за печки и ширпотреба , няма да питам ..
Че както върви и автомобили няма да се произвеждат ...
10:17 23.07.2026
18 kоkорчо 💋🍌
аз да
10:35 23.07.2026