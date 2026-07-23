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ИПБ: България се е превърнала в една огромна „черна точка“ на картата на пътната безопасност

ИПБ: България се е превърнала в една огромна „черна точка“ на картата на пътната безопасност

23 Юли, 2026 09:46 526 18

  • ипб-
  • пътна мрежа-
  • катастрофи

Анализът доказва и нещо още по-важно – местата с масово превишаване на скоростта почти напълно съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора

ИПБ: България се е превърнала в една огромна „черна точка“ на картата на пътната безопасност - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност завърши първата в България цялостна оценка на риска на над 60 000 километра републиканска, общинска и градска пътна мрежа.

"Изследването, изградено върху реални телеметрични данни за движението на автомобилите, показва тревожен факт – практически няма път в България, на който да не е регистрирано тежко пътнотранспортно произшествие. България вече не разполага с отделни „черни точки“ – България се е превърнала в една огромна черна точка.

Само за 56 дни са анализирани 4,8 милиона преминавания на автомобили, като са установени над 1 милион нарушения на скоростните режими – 22% от целия трафик. Данните показват, че при сегашния модел на контрол държавата е изправена пред десетки милиони нарушения годишно, които не могат да бъдат овладени чрез хаотични проверки и механично увеличаване на камерите.

Анализът доказва и нещо още по-важно – местата с масово превишаване на скоростта почти напълно съвпадат с местата, където загиват и тежко пострадват хора. Това означава, че проблемът не е единствено в контрола, а в липсата на цялостно управление на риска.

Разработената от Института методология позволява държавата за първи път да насочва камерите, полицейските екипи и инвестициите с хирургическа точност – там, където те могат да спасят най-много човешки животи.

Докладът беше изпратен до Народното събрание, Министерския съвет и всички компетентни институции. Институтът за пътна безопасност заявява готовност да представи модела пред всички парламентарни групи и държавни институции, които желаят да се запознаят с първия работещ в България модел за оценка и управление на риска от пътнотранспортни произшествия.

Време е държавата да започне да управлява риска, а не последствията", завършват от Института.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    5 0 Отговор
    Черна дупка е,а не черна точка!

    09:48 23.07.2026

  • 2 както и във всичко

    4 0 Отговор
    друго

    09:49 23.07.2026

  • 3 Иран

    6 4 Отговор
    Скоро България ще бъде огромна черна точка на картата

    Коментиран от #5, #6

    09:49 23.07.2026

  • 4 Овчар

    6 1 Отговор
    Един рояк от бойни дронове към народното събрание ще лиши българите само от кърлежи и тумори..! ПОЛЕЗНО И ГЛЪТКА ВЪЗДУХ ЗА ВСИЧКИ...!

    09:53 23.07.2026

  • 5 Ни думай ва

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иран":

    Полека да не си скъсаш чорапогащите.

    09:53 23.07.2026

  • 6 Ирански

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Иран":

    телефон, телевизор, автомобил, хладилник няма

    Коментиран от #10, #12, #17

    09:53 23.07.2026

  • 7 Дал Бог !

    0 0 Отговор
    --- --- ---- ---- !

    09:53 23.07.2026

  • 8 Тия кви са...

    4 2 Отговор
    Тоя институт някой да знае нещо полезно да е свършил? Тия за какво харчат космически суми от бюджета? Да държат празни речи тип на всяка манджа мерудия...кръвопийци, лежащи на тлъсти заплати.

    09:55 23.07.2026

  • 9 Само питам

    5 0 Отговор
    Какво стана с шофирането на фарове през деня ?

    Нищо не може да замени възпитанието и дисциплината на населението през първите 14 години !!
    Обаче и в къщи и в училище всичко е шапка на тояга !

    09:56 23.07.2026

  • 10 Иванаки

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ирански":

    Ти сигурен ли си ?

    09:56 23.07.2026

  • 11 Левски

    5 2 Отговор
    Ще задам само един въпрос: Защо Ганьо, като отиде в Гърция или Турция, е примерен шофьор?

    10:01 23.07.2026

  • 12 Иран

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ирански":

    Иран е от най големите производители на автомобили в света.По 1 500 000 коли на година.

    10:07 23.07.2026

  • 13 Диана Мъжкарана

    0 2 Отговор
    Добре че се трепат по пътищата та има кво да праим, без таа касапница съм безработна, кой че ме наеме с таа визия

    10:07 23.07.2026

  • 14 МПС

    3 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    10:11 23.07.2026

  • 15 Чужденец

    5 0 Отговор
    „България е пълна черна дупка – точно толкова пропаднала и разбита, колкото са и скапаните ни пътища навсякъде.“

    10:12 23.07.2026

  • 16 мнение

    5 0 Отговор
    Под мъдрото ръководство на супермена от Банкя през последните 15 години стигнахме дотук, т.е. до под кривата круша. Никой не е правил ревизия за изпълнение на договорите за пътното строителство, никой не е мерил дебелината на асфалта, неговия състав, ширината на пътя. И Радев се помайва вече 3 месеца, и не му върви работата, а само се ослушва. Сигурно е заради президентските избори наесен, Ама ако мисли да пробутва Йотова и там ще го закъса - имаше преди време публикации за Йотова в контекст с масони, което ще откаже хората да гласуват за нея.

    10:14 23.07.2026

  • 17 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ирански":

    А къде в ЕС се произвеждат телефони , телевизори , компютри ...за печки и ширпотреба , няма да питам ..
    Че както върви и автомобили няма да се произвеждат ...

    10:17 23.07.2026

  • 18 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    сменихте ли летните с есенни
    аз да

    10:35 23.07.2026

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