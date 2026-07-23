Елза Хоск стана майка за втори път. 37-годишният шведски супермодел обяви в социалните мрежи, че е родила момиченце от годеника си Том Дейли.

Двамата са избрали за новородената си дъщеря необичайното име Флора Блу. Хоск публикува поредица от първи снимки на бебето и го представи пред последователите си като тяхното „момиче – цветна фея“.

Моделът разкри, че Флора Блу се е появила на бял свят в градина под луната и звездите, край цъфнало дърво. От публикацията ѝ става ясно, че раждането е преминало в спокойна и интимна обстановка, близо до природата.

Флора е второто дете на Елза Хоск и датския предприемач Том Дейли. Двойката вече има петгодишна дъщеря – Туулики Джоан, родена през февруари 2021 г.

Хоск съобщи за втората си бременност през април 2026 г. с артистична фотосесия, в която показа наедрелия си корем. Първоначалната публикация беше премахната от Instagram, което предизвика острата реакция на модела. Тя разкритикува отношението към женското тяло по време на бременността и впоследствие сподели кадрите отново.

По време на бременността Хоск се завърна и към работата си с Victoria’s Secret, участвайки в специална кампания по повод Деня на майката. Супермоделът определи проекта като символично завръщане към марката, за която не беше работила от 2018 г.

Елза Хоск и Том Дейли са заедно от 2015 г. Двамата се сгодиха през септември 2025 г., след като предприемачът предложи брак сред цветя и запалени свещи. Моделът тогава показа и годежния си пръстен с голям диамант.

Хоск е сред най-разпознаваемите лица на Victoria’s Secret. Тя участва в модните ревюта на марката между 2011 и 2018 г., а през 2015 г. официално стана един от нейните „ангели“. През 2018 г. именно тя представи на подиума инкрустирания със скъпоценни камъни Fantasy Bra на стойност 1 милион долара.