Новини
Любопитно »
Моделът на Victoria's Secret Елза Хоск роди второто си дете (СНИМКИ)

Моделът на Victoria's Secret Елза Хоск роди второто си дете (СНИМКИ)

23 Юли, 2026 08:45 969 4

  • елза хоск-
  • модел-
  • второ дете-
  • victoria's secret-
  • флора блу

Супермоделът и годеникът ѝ Том Дейли посрещнаха още едно момиченце, което носи нежното име Флора Блу

Моделът на Victoria's Secret Елза Хоск роди второто си дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Елза Хоск стана майка за втори път. 37-годишният шведски супермодел обяви в социалните мрежи, че е родила момиченце от годеника си Том Дейли.

Двамата са избрали за новородената си дъщеря необичайното име Флора Блу. Хоск публикува поредица от първи снимки на бебето и го представи пред последователите си като тяхното „момиче – цветна фея“.

Моделът разкри, че Флора Блу се е появила на бял свят в градина под луната и звездите, край цъфнало дърво. От публикацията ѝ става ясно, че раждането е преминало в спокойна и интимна обстановка, близо до природата.


Флора е второто дете на Елза Хоск и датския предприемач Том Дейли. Двойката вече има петгодишна дъщеря – Туулики Джоан, родена през февруари 2021 г.

Хоск съобщи за втората си бременност през април 2026 г. с артистична фотосесия, в която показа наедрелия си корем. Първоначалната публикация беше премахната от Instagram, което предизвика острата реакция на модела. Тя разкритикува отношението към женското тяло по време на бременността и впоследствие сподели кадрите отново.

По време на бременността Хоск се завърна и към работата си с Victoria’s Secret, участвайки в специална кампания по повод Деня на майката. Супермоделът определи проекта като символично завръщане към марката, за която не беше работила от 2018 г.

Елза Хоск и Том Дейли са заедно от 2015 г. Двамата се сгодиха през септември 2025 г., след като предприемачът предложи брак сред цветя и запалени свещи. Моделът тогава показа и годежния си пръстен с голям диамант.

Хоск е сред най-разпознаваемите лица на Victoria’s Secret. Тя участва в модните ревюта на марката между 2011 и 2018 г., а през 2015 г. официално стана един от нейните „ангели“. През 2018 г. именно тя представи на подиума инкрустирания със скъпоценни камъни Fantasy Bra на стойност 1 милион долара.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ужасссс...

    6 1 Отговор
    Кифлата ползва детето, за да си покаже диаманта! Някой би ли ме светнал, какво означава - супермодел?! Щото двуметрови кощрамби са добри за закачалки на дрехи, но на улицата не изглеждат добре!

    08:50 23.07.2026

  • 2 глоги

    2 0 Отговор
    37-годишнАТА ведскА супермоделКА обяви в социалните мрежи, че е родила момиченце ...

    09:38 23.07.2026

  • 3 венче а ти кога

    2 0 Отговор
    роди второто си дете

    09:41 23.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.