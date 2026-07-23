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Венцислава Тафкова на море с чанта за 2500 евро

Венцислава Тафкова на море с чанта за 2500 евро

23 Юли, 2026 09:15 1 154 20

  • мис българия-
  • венцислава тафкова-
  • чанта-
  • dior

Lady Dior не е чанта, която си купуваш, за да ти е удобно

Венцислава Тафкова на море с чанта за 2500 евро - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мис България 2020 се щракна от луксозния Mount Athos Resort в Гърция, очевидно нагласена за морски ден. Само че вместо с хавлия през рамо и сламена чанта за крема, красавицата се появи с мини Lady Dior в ръка, пише Paparak.bg.

Венцислава Тафкова на море с чанта за 2500 евро
Снимка: Интернет

Моделът е един от най-разпознаваемите аксесоари на френската модна къща. Малка, но с голяма цена. Бърза проверка показа, че в официалния сайт на марката е около 2500 евро.

Да се чуди човек какво може да събере на плажа този Mini Dior. Хавлия ли, слънцезащитен крем ли, вода ли...

Само че Lady Dior не е чанта, която си купуваш, за да ти е удобно. Това е чанта, която се носи, за да се вижда. А моделът отдавна е любим на дамите от родния хайлайф, защото казва достатъчно, без да има нужда от огромно лого през половината аксесоар.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    А в чантата 5 евро и стотинки.

    09:17 23.07.2026

  • 2 Ммммм

    7 0 Отговор
    И най вероятно е менте
    Но в този сайт всичко е менте

    09:20 23.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    12 0 Отговор
    Само жена би обърнала внимание на чантата, каква е, колко струва. Ний гледаме буупето 🍑 и тситсите

    09:21 23.07.2026

  • 4 Без име

    19 1 Отговор
    Преди време една умна жена беше написала, че си харесала чанта за 300 лева. Спестила ги. Но когато излязла от магазина, била с чанта за 50 лева, а в нея - 250. Има и умни жени.

    09:22 23.07.2026

  • 5 Бих

    6 0 Отговор
    И го турнал в чантата, за да и увехне Питката от мъка! Но, тази е много малка чанта...
    А Тафкова - голема чанта...

    09:22 23.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гост

    1 0 Отговор
    Горката...

    09:27 23.07.2026

  • 8 хихи

    6 0 Отговор
    ще си продаде "най-милото" и ще има за сладолед и хотел...

    09:31 23.07.2026

  • 9 Аз знам

    7 0 Отговор
    Знаете ли семейния “бизнес” на тая парцалеса?
    Щото аз го знам. Напълно легален, но НЕ престижен.

    Коментиран от #14

    09:33 23.07.2026

  • 10 Хохохо

    9 0 Отговор
    На битака тези чанти ги има по 25 €. Сто пъти по-евтино. Пък тази не я знам коя е, ама за половин час разходка по центъра на Каспичан човек може да види поне 2-3 по-хубави от нея.

    Коментиран от #13

    09:36 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ПиПи

    4 0 Отговор
    Хавлия ако събере в това чанте Венцислава Тафкова,ще й е можене. Хавлия за куче разбира се. Да не искаме много от Венцито.

    09:45 23.07.2026

  • 13 Оооо!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хохохо":

    Много повече! На живо е ниииищо особено, ама НИЩО.

    09:47 23.07.2026

  • 14 Кобра Кай 🥋

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз знам":

    Как става свръзката? Искам да се възползвам от услугите ѝ.

    09:53 23.07.2026

  • 15 Само питам

    7 0 Отговор
    Че кво , като прекара 25 батки за по 100 еврака - за два дена чантата готова !

    09:59 23.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 мога да ти

    1 0 Отговор
    се иза ч кам в чантето. дали ще събере едно г0в н0 ?

    10:02 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ники

    4 0 Отговор
    Ммм даа, това е много важна новина, най-вероятно е добре да го знаем !!!

    10:13 23.07.2026

  • 20 ха, ха

    1 0 Отговор
    Много са ми смешни колекционерките на тези грозни,нефункционални и скъпи чантета.Не е луд този който ги продава,луд е този който ги купува.

    10:26 23.07.2026