Венцислава Тафкова на море с чанта за 2500 евро

Мис България 2020 се щракна от луксозния Mount Athos Resort в Гърция, очевидно нагласена за морски ден. Само че вместо с хавлия през рамо и сламена чанта за крема, красавицата се появи с мини Lady Dior в ръка, пише Paparak.bg.
Моделът е един от най-разпознаваемите аксесоари на френската модна къща. Малка, но с голяма цена. Бърза проверка показа, че в официалния сайт на марката е около 2500 евро.
Да се чуди човек какво може да събере на плажа този Mini Dior. Хавлия ли, слънцезащитен крем ли, вода ли...
Само че Lady Dior не е чанта, която си купуваш, за да ти е удобно. Това е чанта, която се носи, за да се вижда. А моделът отдавна е любим на дамите от родния хайлайф, защото казва достатъчно, без да има нужда от огромно лого през половината аксесоар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:17 23.07.2026
2 Ммммм
Но в този сайт всичко е менте
09:20 23.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
09:21 23.07.2026
4 Без име
09:22 23.07.2026
5 Бих
А Тафкова - голема чанта...
09:22 23.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
09:27 23.07.2026
8 хихи
09:31 23.07.2026
9 Аз знам
Щото аз го знам. Напълно легален, но НЕ престижен.
Коментиран от #14
09:33 23.07.2026
10 Хохохо
Коментиран от #13
09:36 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПиПи
09:45 23.07.2026
13 Оооо!
До коментар #10 от "Хохохо":Много повече! На живо е ниииищо особено, ама НИЩО.
09:47 23.07.2026
14 Кобра Кай 🥋
До коментар #9 от "Аз знам":Как става свръзката? Искам да се възползвам от услугите ѝ.
09:53 23.07.2026
15 Само питам
09:59 23.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 мога да ти
10:02 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ники
10:13 23.07.2026
20 ха, ха
10:26 23.07.2026