Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София" (ВИДЕО)

От Койнаре до Народното събрание пътят е дълъг. Особено когато тръгваш със стар бус и една безумна мечта - за слава и лукс.

Златка Райкова е Роза – неудържима провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна и животът и да бъде изпълнен с лукс и маркови стоки. За нея животът има смисъл само ако изглежда добре на камера, а София е нейният български Ню Йорк, който чака да бъде превзет.

До нея е Марко, в чиято роля влиза Цецо Андреев – нейният груб, земен и болезнено истински съпруг. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота им и защо все него изрязва от кадър. Когато двамата заменят овцата си за раздрънкан бус и напускат Койнаре, Марко вярва, че бяга от родата. Роза е убедена, че пътува към славата.

Но една случайна катастрофа ги среща с Джордж – или просто Гошо – безпогрешен архитект на публични образи. Той вижда в Роза идеалното ново лице на политиката: амбициозна, непредвидима и достатъчно „истинска“, за да бъде продадена на цяла България.

Докато Роза се превръща от инфлуенсърка в национален феномен, конкурентите превръщат Марко в нейния политически противник. Съпрузите се озовават от двете страни на телевизионния екран, въоръжени с фалшиви биографии, научени реплики и амбиции, по- големи от самите тях.

А когато Роза обявява „Гучи и Диор“ за стоки от социална необходимост, интервюто се превръща в сензация, сензацията – в кампания, а семейният скандал – в битка за властта.

„Да превземеш София“ е дръзка балканска комедия за любовта, славата и политиката в епохата на социалните мрежи. Златка Райкова и Цецо Андреев се впускат в най-невероятната семейна война – от селския двор до парламента.

Ще превземат ли София... или София ще превземе тях?