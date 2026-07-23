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Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София" (ВИДЕО)

Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София" (ВИДЕО)

23 Юли, 2026 07:42 716 10

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  • цецо андреев

С участието на Златка Райкова и Цецо Андреев

Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София" (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

От Койнаре до Народното събрание пътят е дълъг. Особено когато тръгваш със стар бус и една безумна мечта - за слава и лукс.

Златка Райкова е Роза – неудържима провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна и животът и да бъде изпълнен с лукс и маркови стоки. За нея животът има смисъл само ако изглежда добре на камера, а София е нейният български Ню Йорк, който чака да бъде превзет.

До нея е Марко, в чиято роля влиза Цецо Андреев – нейният груб, земен и болезнено истински съпруг. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота им и защо все него изрязва от кадър. Когато двамата заменят овцата си за раздрънкан бус и напускат Койнаре, Марко вярва, че бяга от родата. Роза е убедена, че пътува към славата.

Но една случайна катастрофа ги среща с Джордж – или просто Гошо – безпогрешен архитект на публични образи. Той вижда в Роза идеалното ново лице на политиката: амбициозна, непредвидима и достатъчно „истинска“, за да бъде продадена на цяла България.

Докато Роза се превръща от инфлуенсърка в национален феномен, конкурентите превръщат Марко в нейния политически противник. Съпрузите се озовават от двете страни на телевизионния екран, въоръжени с фалшиви биографии, научени реплики и амбиции, по- големи от самите тях.

А когато Роза обявява „Гучи и Диор“ за стоки от социална необходимост, интервюто се превръща в сензация, сензацията – в кампания, а семейният скандал – в битка за властта.

„Да превземеш София“ е дръзка балканска комедия за любовта, славата и политиката в епохата на социалните мрежи. Златка Райкова и Цецо Андреев се впускат в най-невероятната семейна война – от селския двор до парламента.

Ще превземат ли София... или София ще превземе тях?


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Хахаха......... Златка НЕ играе селяндурка...

    07:45 23.07.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Има си полиция, медии, служби! Познато от 90-те.

    07:54 23.07.2026

  • 3 Механик

    4 0 Отговор
    Момичето на снимката от племето "птицечовки" ли е или от племето "патешко упе"?
    Аман !

    07:55 23.07.2026

  • 4 Отвратително

    3 0 Отговор
    Поредната БГ-тъпня за допромиване на мозъците на и без това опростаченото до крайност природонаселение на Територията.

    07:59 23.07.2026

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    "Да си извземеш София." ,както направиха Боце и Шишито.

    08:02 23.07.2026

  • 6 Елизабет Цветанова смърдела

    0 0 Отговор
    Побелях и остарявам но в сърце те нося 🤣🤣🤣🤣🤣

    08:02 23.07.2026

  • 7 влък

    1 0 Отговор
    Пак простотии!Аман вече!

    08:06 23.07.2026

  • 8 Цецка изкукуригалата

    0 0 Отговор
    Ки се обезценят парите тва да не е така щракни с пръсти и са обезценени. Нали правителството ги прави тия пари , парите нема кой да ги победи. 200 лева преди 20 години са си същите 200 лева и сега. 🤣🤣🤣

    08:14 23.07.2026

  • 9 хахахахахаха

    0 0 Отговор
    незнам кои са тия златка и цецо но спжетът ми е много познат веднага се сетих за един политичвски толуп който среща една дуловска селянка и я прави политическа фигура…

    08:22 23.07.2026

  • 10 комедия казвате?

    0 0 Отговор
    не видях никаква комедия в рекламата но и буса не ми се видя никак раздрънкан и на стойност овца освен ако овцата не е била някоя от сестрите на тази златка…

    08:27 23.07.2026