Първи официален трейлър на комедийния филм "Да превземеш София" (ВИДЕО)

От Койнаре до Народното събрание пътят е дълъг. Особено когато тръгваш със стар бус и една безумна мечта - за слава и лукс.
Златка Райкова е Роза – неудържима провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна и животът и да бъде изпълнен с лукс и маркови стоки. За нея животът има смисъл само ако изглежда добре на камера, а София е нейният български Ню Йорк, който чака да бъде превзет.
До нея е Марко, в чиято роля влиза Цецо Андреев – нейният груб, земен и болезнено истински съпруг. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота им и защо все него изрязва от кадър. Когато двамата заменят овцата си за раздрънкан бус и напускат Койнаре, Марко вярва, че бяга от родата. Роза е убедена, че пътува към славата.
Но една случайна катастрофа ги среща с Джордж – или просто Гошо – безпогрешен архитект на публични образи. Той вижда в Роза идеалното ново лице на политиката: амбициозна, непредвидима и достатъчно „истинска“, за да бъде продадена на цяла България.
Докато Роза се превръща от инфлуенсърка в национален феномен, конкурентите превръщат Марко в нейния политически противник. Съпрузите се озовават от двете страни на телевизионния екран, въоръжени с фалшиви биографии, научени реплики и амбиции, по- големи от самите тях.
А когато Роза обявява „Гучи и Диор“ за стоки от социална необходимост, интервюто се превръща в сензация, сензацията – в кампания, а семейният скандал – в битка за властта.
„Да превземеш София“ е дръзка балканска комедия за любовта, славата и политиката в епохата на социалните мрежи. Златка Райкова и Цецо Андреев се впускат в най-невероятната семейна война – от селския двор до парламента.
Ще превземат ли София... или София ще превземе тях?
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
07:45 23.07.2026
2 Дзак
07:54 23.07.2026
3 Механик
Аман !
07:55 23.07.2026
4 Отвратително
07:59 23.07.2026
5 в кратце
08:02 23.07.2026
6 Елизабет Цветанова смърдела
08:02 23.07.2026
7 влък
08:06 23.07.2026
8 Цецка изкукуригалата
08:14 23.07.2026
9 хахахахахаха
08:22 23.07.2026
10 комедия казвате?
08:27 23.07.2026