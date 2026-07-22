Новини
България »
Всички градове »
Пеевски за отнемането на сградата на "Врабча" 23: Ще обжалваме. Имаме действащ договор, по който сме изрядни

Пеевски за отнемането на сградата на "Врабча" 23: Ще обжалваме. Имаме действащ договор, по който сме изрядни

22 Юли, 2026 13:28 858 13

  • делян пеевски-
  • сграда-
  • врабча 23-
  • обжалване-
  • отнемане-
  • договор

Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС., казва още Пеевски

Пеевски за отнемането на сградата на "Врабча" 23: Ще обжалваме. Имаме действащ договор, по който сме изрядни - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението на МС за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. Ако това е така, а ние ще следим много внимателно за ефекта върху хазната, ние смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че ние дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките и младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени.

Това се казва в позиция на Делян Пеевски, след като стана ясно, че управляващите ще отнемат централата на партията на ул. „Врабча“ 23 в полза на НАП. Ето и още от становището на лидера на ДПС:

Що се отнася до правната страна на въпроса - ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред.
Напомняме, че сградите, предоставени на политическите партии са такива по Закон за политическите партии и очакваме от МС да ни бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа ви мрази

    22 0 Отговор
    потурляци

    13:30 22.07.2026

  • 2 Народен съд

    20 0 Отговор
    Народа да ги съди.

    13:31 22.07.2026

  • 3 ЦСЗ..

    16 0 Отговор
    Адекватната сграда която трябва да обитават ДПС е само..

    13:32 22.07.2026

  • 4 Рогач

    11 0 Отговор
    От ул. „Врабча“ 23 отивате на ул. "Сврача" 32!

    13:33 22.07.2026

  • 5 историк

    14 0 Отговор
    Скоро ще дойде страшният съд над тези които окрадоха и продадоха държавата и народа !!

    13:34 22.07.2026

  • 6 Пенкелер

    17 0 Отговор
    Да им намерят някоя подходяща сграда във кв. Факултета хем, ще са близо до електората си!

    13:35 22.07.2026

  • 7 хехе

    10 0 Отговор
    Що бе хотел Берлин не става ли не вярвам да е препълнен с туристи все ще се намери един свободен етаж.

    13:36 22.07.2026

  • 8 Партииите

    8 0 Отговор
    Без субсидии
    Без държавни сгради
    Нали тези изедници казаха че сме влезнали в семейството на богатите,да си плащат сметките с ЕВРО ,като всеки обикновен гражданин.
    На хората им писна и идва време да дават отчет...

    13:41 22.07.2026

  • 9 Хахаха

    7 0 Отговор
    Пееф да се оплаче на Съединените щати, че го репресират...
    "Боли ли, боли ли като ви вадят зъбките?" Някой сеща ли се, кой заплашваше от трибуната на НС?...

    13:45 22.07.2026

  • 10 АЕ СКРИЙ СЕ

    5 0 Отговор
    БЕЕ...
    ВИЗИЯТА ТИ НИ ОТВРЪЩАВА .

    13:46 22.07.2026

  • 11 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    Затвор до живот за този и,з.р,од.ДПС да бъде забранена.

    13:47 22.07.2026

  • 12 Хе хе

    3 0 Отговор
    Да им дадат един етаж от ЦСЗ и договор от съда поне за 30 години хе хе хе

    13:49 22.07.2026

  • 13 Гост

    1 0 Отговор
    Румбата е гъст с американците и най вероятно ще им го даде да го прибират този. Може някакво федерално да има да са им засегнати интересите и тогава става страшно. Не е случаен Магнитския.

    13:51 22.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол