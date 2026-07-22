Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати днес заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост, заменяйки 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.

Този ход последва отстраняването миналата седмица от поста на технологично ориентирания реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна.

“Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна”, написа Драпати във Фейсбук.

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.

Генерал-майор Игор Скибюк - бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати.

Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Сирски бе изправен пред остри критики за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски“.

В публикация в социалните мрежи днес, потвърждаваща оттеглянето му от поста, Сирски подчерта своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година.

“Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага”, каза той.

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.

“Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет”, написа Зеленски в социалната платформа Екс.

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди през деня предоставянето на лицензи за производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" с Матю Уитакър, постоянния представител на САЩ в НАТО по време на негово посещение в Киев днес, предаде Ройтерс.

"Имахме ползотворен разговор, като обсъдихме преди всичко защитата на украинското въздушно пространство чрез производството на повече ракети прехващачи за системите "Пейтриът" в рамките на инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL). Това е от решаващо значение предвид масираните руски атаки, които продължават с пълна сила", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Русия от своя страна днес заяви, че ударила украинските градове Одеса и Чорноморск, като е поразила пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, за които твърди, че са използвани от украинската армия, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че последните удари са били насочени срещу кораб за сухи товари, който е бил разтоварван в пристанището в Чорноморск, както и срещу военен склад и цистерни за горивно-смазочни материали.

В изявлението се добавя, че са ударени и товаро-разтоварни съоръжения в Одеса, както и кораб за сухи товари и кораб за насипни товари, които са превозвали товари до Одеса за украинските военни.

Руски дронове са атакували и три склада, в които са съхранявани украински дронове, каза още Министерството.

Ройтерс посочва, че не може да провери тази информация по независим път.

ТАСС допълни, че по информация на Министерството на отбраната на Русия удареният в Чорноморск товарен кораб е транспортирал материали, предназначени за украинската армия.