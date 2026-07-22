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Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия
  Тема: Украйна

Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия

22 Юли, 2026 19:13, обновена 22 Юли, 2026 19:53 1 899 175

  • михайло драпати-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • крим-
  • донбас-
  • олександър сирски

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията

Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати днес заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост, заменяйки 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.

Този ход последва отстраняването миналата седмица от поста на технологично ориентирания реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна.

“Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна”, написа Драпати във Фейсбук.

Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.

Генерал-майор Игор Скибюк - бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати.

Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Сирски бе изправен пред остри критики за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски“.

В публикация в социалните мрежи днес, потвърждаваща оттеглянето му от поста, Сирски подчерта своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година.

“Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага”, каза той.

Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.

“Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет”, написа Зеленски в социалната платформа Екс.

Украинският президент Володимир Зеленски обсъди през деня предоставянето на лицензи за производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" с Матю Уитакър, постоянния представител на САЩ в НАТО по време на негово посещение в Киев днес, предаде Ройтерс.

"Имахме ползотворен разговор, като обсъдихме преди всичко защитата на украинското въздушно пространство чрез производството на повече ракети прехващачи за системите "Пейтриът" в рамките на инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL). Това е от решаващо значение предвид масираните руски атаки, които продължават с пълна сила", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Русия от своя страна днес заяви, че ударила украинските градове Одеса и Чорноморск, като е поразила пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, за които твърди, че са използвани от украинската армия, предаде Ройтерс.

Министерството на отбраната на Русия заяви, че последните удари са били насочени срещу кораб за сухи товари, който е бил разтоварван в пристанището в Чорноморск, както и срещу военен склад и цистерни за горивно-смазочни материали.

В изявлението се добавя, че са ударени и товаро-разтоварни съоръжения в Одеса, както и кораб за сухи товари и кораб за насипни товари, които са превозвали товари до Одеса за украинските военни.

Руски дронове са атакували и три склада, в които са съхранявани украински дронове, каза още Министерството.

Ройтерс посочва, че не може да провери тази информация по независим път.

ТАСС допълни, че по информация на Министерството на отбраната на Русия удареният в Чорноморск товарен кораб е транспортирал материали, предназначени за украинската армия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 руската мечка

    21 67 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #9, #72, #77, #93, #156

    19:14 22.07.2026

  • 2 Боруна Лом

    64 20 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е НА ТАЗИ МАСА ДА СЕДНЕ ЕДИН,, ОРЕШНИК,,!И ВСИЧКО ПРИКЛЮЧВА

    Коментиран от #78

    19:15 22.07.2026

  • 3 Ники

    49 16 Отговор
    Смях в гората…

    Коментиран от #11, #84

    19:16 22.07.2026

  • 4 Удрете

    19 29 Отговор
    складовете с водка!

    19:16 22.07.2026

  • 5 Хахаххаха

    36 12 Отговор
    Само да не забравиш да им кажеш преди това... щото може и да не забележат...

    19:16 22.07.2026

  • 6 Какво ще засилиш

    55 15 Отговор
    Загинаха хиляди заради вас продадени душици.

    19:17 22.07.2026

  • 7 Много

    35 11 Отговор
    Тесно у тоя бункер бе!? Некакви ловджии наобиколили един недорасляк около маса колкото пет стотинки!?

    19:17 22.07.2026

  • 8 ОФИЦИАЛНО ОТ ДНЕС Е ЗАБРАНЕНО

    45 17 Отговор
    Върху гробовете на загиналите окраинци да се слагат знамена - много се виждало.

    Коментиран от #132

    19:18 22.07.2026

  • 9 Много

    28 13 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Си праззз

    19:18 22.07.2026

  • 10 Каквото

    33 12 Отговор
    и да правите, малки сте.

    Коментиран от #18

    19:18 22.07.2026

  • 11 0001

    18 48 Отговор

    До коментар #3 от "Ники":

    На баба Меца хич не й е до смях 😂

    Коментиран от #54

    19:19 22.07.2026

  • 12 АЙДЕЕЕ

    40 13 Отговор
    Нова ПЕРЕМОГА - то и тя като предишните.

    19:19 22.07.2026

  • 13 УАЗ ПАТРИОТ

    28 14 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #23

    19:20 22.07.2026

  • 14 УАЗ ПАТРИОТ

    32 15 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    19:20 22.07.2026

  • 15 УАЗ ПАТРИОТ

    17 14 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #21

    19:20 22.07.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    38 11 Отговор
    Още един клоун освен зеленски! Заедно ще изпълняват скечове, за кеф на заминаващите при Бандера!😂😂😂😂

    19:20 22.07.2026

  • 17 УАЗ ПАТРИОТ

    23 13 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #31

    19:20 22.07.2026

  • 18 Русия е най-големият губещ в тази война.

    16 37 Отговор

    До коментар #10 от "Каквото":

    Безспорно тя е най-пострадалата в тази война. Колосален брой жертви и финансов колапс. Руснакът умира в окопа, а европееца и американеца си гледа живота и си пие кафето по почивки и екскурзии. Много тежка и тъжна е съдбата на руснаците, но това са фактите.

    19:20 22.07.2026

  • 19 САЩисан русофил

    15 25 Отговор
    Колективния Брикс и комунистическия интернационал изгубихме от една Украйна тотален позор,така братушките избягаха от Афганистан и ссср беше изтрита от картата на света

    Коментиран от #112

    19:21 22.07.2026

  • 20 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    30 13 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф тази вечер.

    19:21 22.07.2026

  • 21 Ха-ха

    20 16 Отговор

    До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #24

    19:21 22.07.2026

  • 22 Болшевишки неволи

    16 27 Отговор
    Путин беше до танка, очите му горяха от патос и решителност:
    „Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Покровск е обречен, български копейки!“
    Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
    „Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
    „Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
    „Шефе… аз… аз… сакат съм…“, изстена Костя Копейкин.
    „А аз… съм гей…“, проплака Цомчо Ганеф.
    „Аз… трябва да доя кравата…“
    Путин прехапа устни, почти подлудял:
    „Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Покровск няма да се превземе с плюене по Запада!“
    Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
    Путин застана до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
    „Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
    Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него...

    Коментиран от #102

    19:22 22.07.2026

  • 23 Ха-ха

    10 14 Отговор

    До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    19:22 22.07.2026

  • 24 Виждат се колко пъти

    18 6 Отговор

    До коментар #21 от "Ха-ха":

    при размяна на тела! 6000 на 60.

    19:22 22.07.2026

  • 25 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    27 12 Отговор
    Е тотален крах. Няма значение кой нацист е министър в кииф.

    19:23 22.07.2026

  • 26 Луганск

    24 12 Отговор
    Точно сега Русия трябва да бомбардира Германия и Япония, които искат да се сдобият с ядрено оръжие! Защо на Иран не може, а на тях и на Саудитска Арабия може? Смърт за западните фашисти!

    ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!

    Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!

    Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
    ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!

    Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    Коментиран от #28, #49

    19:23 22.07.2026

  • 27 Смях в залата

    13 24 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни
    и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са
    нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    Коментиран от #167

    19:24 22.07.2026

  • 28 Толкова е велика Русия, че се превърна

    13 19 Отговор

    До коментар #26 от "Луганск":

    в Северна Корея 2.0. Такова унижение, подигравки и срам, руснаците не са преживявали в цялата си история до момента.

    Коментиран от #30

    19:25 22.07.2026

  • 29 СКОРО И ОДЕСА

    20 10 Отговор
    Ще бъде освободена.

    19:26 22.07.2026

  • 30 За твое съжаление

    14 9 Отговор

    До коментар #28 от "Толкова е велика Русия, че се превърна":

    с тролене срещу Русия показваш само колко е безпомощен отчаян фашизма залял запада. 😄

    Коментиран от #33

    19:27 22.07.2026

  • 31 Дълбоко сте объркан. Случва се точно

    11 20 Отговор

    До коментар #17 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    обратното. Украйна се милитаризира 100 пъти повече, отпреди войната и дори се очертава като водещ производител на оръжия на континента. Помислете малко, преди да напишете някоя глупост :)

    Коментиран от #59

    19:28 22.07.2026

  • 32 В КРИМ

    12 18 Отговор
    РУСКИТЕ ПЛЪХОВЕТЕ
    ЗАПОЧНАХА
    ДА ЕВАКУИРАТ
    СВОИТЕ СЕМЕЙСТВА.

    ЩЕ ИМА БЯГАНЕ ПРЕЗ ГЛАВА

    КЪМ БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯТА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    19:29 22.07.2026

  • 33 Самата истина :)

    13 8 Отговор

    До коментар #30 от "За твое съжаление":

    „Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да
    оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и
    продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна
    Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„

    Коментиран от #37, #43

    19:29 22.07.2026

  • 34 Хммм

    11 8 Отговор
    Ще засилваш свалянето на гащите си!

    19:30 22.07.2026

  • 35 И ВСЕКИ ДЕН ДА СМЕНЯТ КОМАНДВАЩИЯ

    15 10 Отговор
    Все тая. Бандерия ще бъде заличена. А тези актьори ще бъдат денацифицирани.

    19:30 22.07.2026

  • 36 ИЛИЯ ТОПУРА

    10 14 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ ДА

    СЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА......

    Коментиран от #60

    19:30 22.07.2026

  • 37 Тролея е глупак

    13 8 Отговор

    До коментар #33 от "Самата истина :)":

    Налага се да повторя! 😄 С тролене срещу Русия показваш само колко е безпомощен отчаян фашизма залял запада. 😄

    Коментиран от #53, #56

    19:30 22.07.2026

  • 38 Къде, на Запад ли

    13 11 Отговор
    Украйна води успешна офанзива на Запад.

    19:31 22.07.2026

  • 39 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    12 17 Отговор
    В момента социалните мрежи преливат от две неща.
    - Видео клипове, в които руснаци се оплакват от космическите си загуби след атаките на ВСУ срещу логистичните бази на Wildberries.
    - Коментари на копейки, които са изключително разочаровани от това, че Румен Радев разреши на американските самолети да ползват българско летище!
    Епична движуха и от двете страни на Черно море! Путин със сигурност ще загуби войната с Украйна, а Радев направо не може да си представи какви протести го очакват наесен!
    Нямам търпение!

    Коментиран от #61, #114

    19:32 22.07.2026

  • 40 Аз съм веган

    6 18 Отговор
    Зеленски ги побърка.

    19:33 22.07.2026

  • 41 Дзак

    6 11 Отговор
    Има нужда от нова сензационна победа, като при Курск.

    19:33 22.07.2026

  • 42 ОТ 10 СКЛАДА

    11 11 Отговор
    НА WILDBERRYS

    5 ВЕЧЕ ИЗГОРЯХА.

    ДРУГИТЕ 5 ВЕЧЕ ОЧАКВАТ

    СЪДБАТА СИ

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЕ НАДО ПАНИКИ

    ПРОСТО ЩЕ ИМА ДВИЖУХА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #88

    19:33 22.07.2026

  • 43 Кога успя да се натаралянкаш?

    10 11 Отговор

    До коментар #33 от "Самата истина :)":

    Гледам, че пускаш тази простотия редновно тук.
    Цитат:
    " Според вицепремиера Медведев ..."

    Това, че Медведев е вицепремиер, в клуба на жълтопаветния пенсионер ли ти го казаха?

    19:34 22.07.2026

  • 44 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    15 10 Отговор
    Германците щурмуват чешките бензиностанции за по-евтин дизел. ГРОШы НЕМА.

    19:35 22.07.2026

  • 45 РФ е въздух под налягане !

    10 17 Отговор
    Не дразнете мечката 🤣🤣🤣

    19:35 22.07.2026

  • 46 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    11 14 Отговор
    КАЗА :

    КУРСКА

    БРЯНСКА

    И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ

    ЩЕ ГИ ЕВАКУИРАТ

    ЗАД УРАЛ .


    А БЯХА ТРЪГНАЛИ

    КЪМ БЕРЛИН СКА.ПАНИТЕ РУСКИ МУСОРИ

    Коментиран от #51

    19:35 22.07.2026

  • 47 Тролеи вият

    18 9 Отговор
    Русия мачка здраво фашизма!

    Коментиран от #67, #107

    19:36 22.07.2026

  • 48 Чапай

    5 7 Отговор
    Кавалерията загражда Константиновка в чувал!

    Коментиран от #76

    19:36 22.07.2026

  • 49 д-р Гълъбова

    13 6 Отговор

    До коментар #26 от "Луганск":

    🤣🤣🤣
    Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !

    19:36 22.07.2026

  • 50 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    12 9 Отговор
    Радват се на сянката си. Не осъзнават че са довиждане.

    Коментиран от #81

    19:36 22.07.2026

  • 51 Геджук

    13 7 Отговор

    До коментар #46 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":

    ? % ВСУ превзе от Русия
    ? % от окупираните територии освободи?
    Марш на фронта за оборска тор

    Коментиран от #66

    19:38 22.07.2026

  • 52 Башо Спринтьора

    9 11 Отговор
    Помните ли парадя на Путйо в Дамаск? 😂
    "Ако някой посмее да ни нападне ще понесе такъв удар, какъвто не е изживявал в историята си" 😂 Е, каквото стана там, и тук такова ще стане.

    19:38 22.07.2026

  • 53 Соломон

    9 12 Отговор

    До коментар #37 от "Тролея е глупак":

    Историята на Русия .С 1933 до 1941г дружили с фашистами.С 1941 до 1945г воевали с фашистами.С 2014г стали фашистами

    Коментиран от #63, #65

    19:38 22.07.2026

  • 54 404

    6 7 Отговор

    До коментар #11 от "0001":

    Ако ставаше с картинки и...

    19:39 22.07.2026

  • 55 Baтнишки неволи 🤣

    12 10 Отговор
    ЕС се разпада, НАТО се разпада, еврозоната се разпада…
    Само Съветският съюз няма да се разпадне. Пак.

    19:39 22.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 НА БГ БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА

    12 9 Отговор
    Дядовците ви пак няма да бъдат отмъстени. Така и ще гният в незнайни гробове.

    19:40 22.07.2026

  • 59 УАЗ ПАТРИОТ

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "Дълбоко сте объркан. Случва се точно":

    Демилитаризация – Термин, който официално означава пълно премахване, разоръжаване и физическо унищожаване на военната сила, техника и инфраструктура на противника.

    Коментиран от #74

    19:40 22.07.2026

  • 60 Но ти отдавна

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "ИЛИЯ ТОПУРА":

    Ми се хвана за ура

    19:41 22.07.2026

  • 61 Без име

    7 8 Отговор

    До коментар #39 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Милене, познаваме коментарите ти. :-)

    19:41 22.07.2026

  • 62 Укротерористите

    12 9 Отговор
    започнаха да унищожават складове с храна!

    19:41 22.07.2026

  • 63 Те побърза да докажеш

    10 9 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    че тролея е глупак ли? Научи историята. какво е направила Великобритания, за да прибегне Русия до съюз с Германия! Щото иначе идеално доказваш, че тролея е глупак, тролейки неща които не разбира, в тема в която няма общо! И троленето не показва само твоята трагедия. Показва отчаяността и безсилието на фашизма залял запада!

    Коментиран от #70

    19:42 22.07.2026

  • 64 Фори

    2 10 Отговор
    А нашият гларвнокомадващ е убеден че не трябва да се воюва Да се предадеш веднага е добро решение. Ако някой ни нападне той ще се предаде първи!

    19:42 22.07.2026

  • 65 Ха ХаХа

    5 9 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    Казал чифутският помак Сюлейман

    19:43 22.07.2026

  • 66 Територията няма никакво значение.

    9 6 Отговор

    До коментар #51 от "Геджук":

    Трябва да си доста глупав, за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия страшно се прецака и не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    19:43 22.07.2026

  • 67 Фашисти

    3 6 Отговор

    До коментар #47 от "Тролеи вият":

    таралежи....

    19:43 22.07.2026

  • 68 Тиква

    9 9 Отговор
    Ха ха ха,43 годишен,ха, бандерите нямат хора,хиени и пасмина на територията, Русия ще прочисти всичко.

    19:43 22.07.2026

  • 69 ЩЕ СЕ ЗАСИЛИТЕ

    7 9 Отговор
    ОЩЕ ПО БЪРЗО КЪМКАПИТУЛАЦИЯ. ЗИМАТА НАЛИ СЕ СЕЩАТЕ КАКВО ДРЪВО ВИ ЧАКА.

    Коментиран от #118

    19:44 22.07.2026

  • 70 Соломон

    7 6 Отговор

    До коментар #63 от "Те побърза да докажеш":

    Като направим едно уточнение че през това време има СССР а не Русия какво направи Великобритания за да се случи това

    Коментиран от #73

    19:44 22.07.2026

  • 71 Серьожа

    8 4 Отговор
    Бензинчик неть!Саламчик тоже неть!

    19:45 22.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Чети

    6 9 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    Първо е полезно, второ спира мераците на глупак да се излага тролейки!

    Коментиран от #80

    19:46 22.07.2026

  • 74 Е, да, но става

    8 5 Отговор

    До коментар #59 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    обратното. Украйна не се демилитаризира, а се милитаризира. Дори вече произвежда собствени дронове, ракети, всякакви системи. Даже и изнася за продажба. Преди войната нямаше такова нещо :)

    Коментиран от #79, #85

    19:46 22.07.2026

  • 75 стайков и неговите минзухари пак налазих

    3 7 Отговор
    нета пкатени от отворено общество

    19:46 22.07.2026

  • 76 Руската кавалерия е най-добрата🐎🐎

    9 5 Отговор

    До коментар #48 от "Чапай":

    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция" 🐎🐎🐎🐎

    Коментиран от #83

    19:48 22.07.2026

  • 77 Бг анти-бот

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    дрън дрън ярина..

    19:48 22.07.2026

  • 78 Войната си е война,

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    а обядът по разписание...

    Във ФРГ ще започнат производство на ядерно гориво от руски тип, сообщил вестник Die Zeit с източник - министерство на околната среда на Долна Саксония.

    Фирма ANF планира да использова лицензия на технология на руска компания за ядрено гориво.

    19:50 22.07.2026

  • 79 Намали пропагандата за глупаци

    1 7 Отговор

    До коментар #74 от "Е, да, но става":

    Забавна е, но не и за глупака!

    19:50 22.07.2026

  • 80 Соломон

    9 8 Отговор

    До коментар #73 от "Чети":

    И кой е тролещия глупак.Освен че Англия е първа която изпраща помощ на СССР през 41г.Какво точно е направила за да има съюз на нацисти със социалисти.Кой нападна Полша а след това балтийските републики,Финландия и бесарабия.Вероятно нацистка Англия

    Коментиран от #86

    19:50 22.07.2026

  • 81 Напротив. С много висок интелект са.

    8 6 Отговор

    До коментар #50 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    С минимум средства причиниха максимум загуби на руснаците. И в жива сила и финансови. Да не говорим за репутационните и геополитически загуби, които всъщност са най-тежките загуби за всяка една държава.

    19:51 22.07.2026

  • 82 Лавров дъртият🐴

    10 8 Отговор
    Лавров дъртака утре ще се среща с Рубио.Да.го пита къде отиде Духът на Анкъридж.Де го тоз Дух.
    Блатарите са се хванали като удавник за сламка за някакъв Дух.Де го тоз Дух? Оранжевият излъгал нещо късият бункерен плъх..Ха ха.И оня търси Духът.хаха.
    Тръмп не помни кво е казал снощи,а Анкъридж му е като през мъгла .
    Ама Лавров 🐴 Дух ще търси дъртака...

    Коментиран от #87, #120

    19:51 22.07.2026

  • 83 Троленето не показва само глупака

    1 7 Отговор

    До коментар #76 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎🐎":

    Показва трагедията и падението на запада залят от фашизъм и колко са отчаяни и безпомощни, за да опрат до глупаци да тролят!

    19:52 22.07.2026

  • 84 Жураналист

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ники":

    Отидоха още 3 милиона украинци в гробищата, за тоз дето клати дърветата.

    19:52 22.07.2026

  • 85 УАЗ ПАТРИОТ

    4 6 Отговор

    До коментар #74 от "Е, да, но става":

    Ха ха, произвежда? Само малууумммннникк може да твърди подобно нещо !

    19:52 22.07.2026

  • 86 Чети

    2 7 Отговор

    До коментар #80 от "Соломон":

    Както казах е по полезно от тролене по форумите.

    19:53 22.07.2026

  • 87 В кой клас си

    1 7 Отговор

    До коментар #82 от "Лавров дъртият🐴":

    Фашизма впрегна и деца с по детски глупава пропаганда срещу Русия, също като през ВСВ.

    19:54 22.07.2026

  • 88 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #42 от "ОТ 10 СКЛАДА":

    Сега остава да ми обясниш какво общо има Wildberries с ВПК на Русия.
    Wildberries е просто платформа за търговия на дребно.
    Дори и да продават някакви оръжия те ще са бутафорни.

    Коментиран от #90, #91

    19:54 22.07.2026

  • 89 Добри новини

    6 2 Отговор
    Днес русия спря продажбата на държавни облигации - още един знак на къде се е запътила могучая и обосранная!

    19:55 22.07.2026

  • 90 Украйна е терорист

    2 8 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    И затова тролеите тролят за оръжия! Евтини лъжи, но те са глупаци.

    19:56 22.07.2026

  • 91 А защо

    4 5 Отговор

    До коментар #88 от "Ами":

    така дими?

    Коментиран от #103, #111

    19:57 22.07.2026

  • 92 Докато жално,жално тролиш от бунището

    6 5 Отговор
    Украйна освобождава Русия от фашизма.
    Кажи браво на Украйна.Факт.

    19:58 22.07.2026

  • 93 смени си чипа петруханецо

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    Психодесни мокри фантазииики на увисвал маркуч.

    19:58 22.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Списаревски

    8 5 Отговор
    И кво стана сега! Гордостта на руската авиация СУ 35 го думна F 16 щото хем е чертеж, хем е на 50 години!
    И го е думнал без Су 35 да забележи F 16 на екрана си!

    Коментиран от #105

    19:58 22.07.2026

  • 96 Драпати

    3 4 Отговор
    че ушите на Вовата!

    19:59 22.07.2026

  • 97 Силата на Москва е в свирката .

    9 5 Отговор
    Украински F-16 е свалил руски изтребител Су-35 във въздушен бой. Потвърждението за това вече не идва от фронтови сводки, а от най-висшия военен ръководител на Пентагона. В понеделник, 21 юли, по време на изслушване пред Комисията по бюджетни кредити на Сената, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн даде първо официално потвърждение от американска страна за въздушна победа на украински F-16 над руски боен самолет, което затвори въпроса, който стоеше открит почти две седмици: какво точно свали Су-35, чиито останки изгоряха в зоната на отговорност на Трети армейски корпус на източния фронт.

    19:59 22.07.2026

  • 98 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    4 7 Отговор
    Щял да бяга. Не искал на фронта.

    Коментиран от #106

    20:00 22.07.2026

  • 99 Володимир Зеленски, президент

    7 3 Отговор
    Не искам ЩЕ и празни приказки !!!
    Искам нощес Русия да гори от Балтийско до Японско морета !!! Инак връщам Сашето Сирски да разплаква макккята руска...👈😁

    20:00 22.07.2026

  • 100 Замислен

    4 6 Отговор
    Сирски уж печелеше войната а го изсулиха.Що тъй?

    20:02 22.07.2026

  • 101 Руси Филев

    6 3 Отговор
    След Валберис,повече другари загубих само при похода на Пригожин към Москва!

    20:02 22.07.2026

  • 102 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Болшевишки неволи":

    "...Путин беше до танка..."

    Това е за Златния Фонд коментари 👏👏👏
    ТОП отвсякъде, бой по копейките недобити 👈😄

    20:02 22.07.2026

  • 103 А как искаш да дими склад

    3 3 Отговор

    До коментар #91 от "А защо":

    Пълен с текстил, пластмаса, хартия, батерии, акумулатори и тем подобни.

    Коментиран от #113

    20:03 22.07.2026

  • 104 Стьопа от руското племе печенеги

    7 2 Отговор
    Вилаета на руското варварско племе татари крим е станал призрачен град,бягат през глава към лошия запад,Путин и Зюганов им платиха и те подкрепиха комунистическата престъпна власт ,сега ронят сълзи

    20:04 22.07.2026

  • 105 Това е много малко вероятно да се случи

    4 5 Отговор

    До коментар #95 от "Списаревски":

    Радара на СУ 35, ще засече Ф16 от 3 пъти по голямо разстояние! Но война е.

    Коментиран от #109

    20:05 22.07.2026

  • 106 Пак аз

    7 1 Отговор

    До коментар #98 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":

    Да не си бит с мотика по главата като малък?

    20:05 22.07.2026

  • 107 Град Козлодуй

    6 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тролеи вият":

    Грешиш приятел. Русия смачка сама себе си.

    Коментиран от #108

    20:06 22.07.2026

  • 108 Щом тролеи вият

    3 5 Отговор

    До коментар #107 от "Град Козлодуй":

    Русия мачка здраво фашизма. Неприятни факти за фашисти и тролещи глупаци. 😄

    20:07 22.07.2026

  • 109 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!

    6 2 Отговор

    До коментар #105 от "Това е много малко вероятно да се случи":

    Това от клипчетата на Мосфилм ли го знаеш ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #117

    20:08 22.07.2026

  • 110 Дедо Ви,

    2 6 Отговор
    Той ,ще отива на килимчето в Москва да подписва!

    20:08 22.07.2026

  • 111 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #91 от "А защо":

    Ти от запален склад с дрехи е обувки какво очакваш?
    Нормално е да гори и да пуши.
    Няма вторични детонации. Гледах клиповете.
    Можеш ли да го сравниш с удара на руснаците по Вишнево.
    Там половината квартал е съборен от вторичните взривове.

    20:08 22.07.2026

  • 112 Хаген Дас

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "САЩисан русофил":

    Според теб как би реагирало НАТО ако след три часа има масиран ядрен удар по Киев????

    Коментиран от #116, #129

    20:08 22.07.2026

  • 113 Демек

    1 3 Отговор

    До коментар #103 от "А как искаш да дими склад":

    дим от китайски джаджи?

    Коментиран от #119

    20:09 22.07.2026

  • 114 Владимир Путин, президент

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    "..Путин със сигурност ще загуби войната с Украйна.."

    Не ЩЕ....
    ЗАГУБАТА е Факт, остава само подпиша Капитулацията пред Миша Драпати !!!
    Дроновете спечелиха войната за Украйна 👆

    20:09 22.07.2026

  • 115 ДЕМЕК ОЩЕ ОКРАЯНО

    2 5 Отговор
    Във окопите. Но от къде нема всички или избягаха на вън или дезертират или се крият от властите. А вие дрогирани кой със дрога други от пари трети от власт си стоите у бункерите в КИЕВ и си чоплите носовете. ПИША СЪС МАЛКИ БУКВИ НО МИСЛЯ ЧЕ И ТОВА Е ИСТИНА.

    20:09 22.07.2026

  • 116 След 2 часа

    5 1 Отговор

    До коментар #112 от "Хаген Дас":

    и половина,няма да има Русия!

    Коментиран от #125

    20:10 22.07.2026

  • 117 Спираш троленето

    1 4 Отговор

    До коментар #109 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":

    и няма да изглеждаш така глупаво. Още повече с тролене не показваш само твоята трагедия. 😄 Троленето срещу Русия показва отчаянието на фашизма залял запада. Неприятно за глупака тролей и за фашиста, но факт. 😄

    Коментиран от #123

    20:10 22.07.2026

  • 118 Нагла копейка

    5 1 Отговор

    До коментар #69 от "ЩЕ СЕ ЗАСИЛИТЕ":

    Каквото миналата зима? Или по миналата?? Или по по миналата??? Смешник!!!

    20:10 22.07.2026

  • 119 Кое не е

    2 2 Отговор

    До коментар #113 от "Демек":

    китайско днес? 😄

    20:11 22.07.2026

  • 120 Друсано русначе

    7 3 Отговор

    До коментар #82 от "Лавров дъртият🐴":

    "..Лавров.."

    Днес серГeй Лавров фъфлеше пред медиите че Русия нямала никакви намерения да напада Европа. Млад напорист журналист го прекъсна с думите - 22 февруари 2022г казахте същото 👈
    Стана чутовен скандал 😁

    Коментиран от #121, #128, #136

    20:14 22.07.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 НОВИЯ

    1 5 Отговор
    И той се засилил по нанадолнището. Няма спиране.

    20:17 22.07.2026

  • 123 Спираш и казваш браво на Украйна

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "Спираш троленето":

    Че унищожава фашизма залял Русия.Така те искаме.Факт.

    Коментиран от #124

    20:19 22.07.2026

  • 124 Само глупак

    3 3 Отговор

    До коментар #123 от "Спираш и казваш браво на Украйна":

    може да казва браво на фашисткият режим в Украйна! 😄

    20:21 22.07.2026

  • 125 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #116 от "След 2 часа":

    Вчера руснаците правиха учения с бойни стрелби на 70 километра от Англия.
    Утре могат да решат да ги направят и в Англия.
    Тогава ще разбереш че няма НАТО.
    Никой няма да тръгне да мре нито заради Англия, нито заради когото има е било.
    Е ... Може и да се намери някой идиот, но държава ... Никога.

    20:21 22.07.2026

  • 126 Бай Иван

    4 3 Отговор
    Ще засили контраофанзивата ама в посока Киев

    20:21 22.07.2026

  • 127 Проба

    4 3 Отговор
    Загубите на агресора са колосални и само ще се увеличават.

    20:22 22.07.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Такъв удар е невъзможен щото е харакири

    4 0 Отговор

    До коментар #112 от "Хаген Дас":

    Въпроса е подвеждащ,Украине не е в НАТО.

    20:22 22.07.2026

  • 130 Смотаняху

    5 2 Отговор
    Пак ще ядат шамари укрите.И 100 смени да нахрави.малоумника Зеленски

    20:23 22.07.2026

  • 131 Маринов

    3 2 Отговор
    Сухопътна операция на ВСУ на руска територия ще отприщи разчетен щурм на Банкова в Киев и тогава ще видят какво е война там. Защото Киев не е фронта. В Киев работят и да пълни ресторанти, барове, казина, червени салони... Сигурно зеленият ще бърза до руските избори, защото до тогава Путин най вероятно ще е сдържан. Но после...

    20:25 22.07.2026

  • 132 Не им остана плат

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "ОФИЦИАЛНО ОТ ДНЕС Е ЗАБРАНЕНО":

    Само за жалейки дават повече отколкото за оръжие горките укри.

    Коментиран от #134

    20:27 22.07.2026

  • 133 ааахахахахаха

    3 1 Отговор
    Вие сте в отстъпление ве, ква контраофанзива хахахахаха, или на офанзива викате на нещо взривено в Русия, ми то така на фронта не се влияе, тва сега за новия контранаступ ли да го броим хахахахахаха.

    20:31 22.07.2026

  • 134 Удри евраста с лопатЕто

    2 3 Отговор

    До коментар #132 от "Не им остана плат":

    И за тоалетни дават и за тоалетни.

    20:32 22.07.2026

  • 135 Майор Деянов, на всеки километър

    6 3 Отговор

    До коментар #121 от "С тролене":

    Мъжки...
    Понеже пcyвам руснаците и на тяхна руска територия и коментари ще ти кажа няколко наблюдения, да разбереш каквo мръссссно нeщо е руснака. Преди два дни руски дрон удари товарния кораб Голдън Лео на излизане от Одеса, загинаха петима индийски моряци !!! Според руските ботове това били мръcни сигани, които не заслужавали да живеят. Искам да няпомня че Индия е приятелска на Русия страна, купува нефт и скапани руски продукти, но неблагодарния руснак не оценява, че заплатата му идва от Индия и Китай. Ощe по-фрапиращо е, че Белорус била лицемерна, предателска страна след като не участва с войници в СВО и заслужавала война на нейна територия. Китайците, които хранят Русия били жълтогъзи макаци !!! Това не са отделни, случайни изцепки на руски ботове и олигофрени, това е навсякъде в коментарите на всяка руска медия. Руснака е чист Фашист, който напълно заслужено трябва бъде изтрит от лицето на Земята 👆

    Коментиран от #139, #141, #145

    20:33 22.07.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 604

    2 1 Отговор
    новата носна кърпичка на зеля!

    20:41 22.07.2026

  • 138 Кажи браво на Украйна

    0 2 Отговор

    До коментар #136 от "С тролене":

    Бравозащотон освобождава фашизма залял Русия.Факт.

    Коментиран от #143

    20:44 22.07.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Митко пешев

    1 0 Отговор
    Оооо пак ли? Още от същото

    20:45 22.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 камънчо

    1 1 Отговор
    С предаване и на Харкив

    20:46 22.07.2026

  • 143 Само глупак

    5 3 Отговор

    До коментар #138 от "Кажи браво на Украйна":

    може да каже браво на фашисткият режим в Украйна! 😄

    Коментиран от #144

    20:46 22.07.2026

  • 144 Докато жално тролиш от бунището

    2 4 Отговор

    До коментар #143 от "Само глупак":

    Украйна освобождава фашизма залял Русия.
    Кажи браво на Украйна.Факт.

    Коментиран от #146

    20:48 22.07.2026

  • 145 Виж сега

    3 1 Отговор

    До коментар #135 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Кой какъв кораб ударил по време на война, мисля е тема за тролене само. 😄 Защото никой не е запознат грешка ли е или легитимна цел, а какво ще ти обясни пропагандата за глупаци, не е за информиране. Така, че единственият довод от теб, става, че примерно не харесваш Русия, руснаци и т.н. И това си е твое право. Всичко друго което си ми написал, не става за коментиране. Смешно е. Всеки път казвам, пропагандата е забавна, но не за всеки!

    Коментиран от #148, #154, #164

    20:49 22.07.2026

  • 146 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #144 от "Докато жално тролиш от бунището":

    Докато глупака жално троли срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Но на глупака му дреме за Европа. Нали? 😄

    Коментиран от #147

    20:50 22.07.2026

  • 147 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #146 от "Така е":

    100О руснака и тази нощ заминаха на оня свят.Ама глупака троли от бунището Дреме му.Нали затова хората му викат глупак.

    Коментиран от #150, #158

    20:54 22.07.2026

  • 148 Така е глупав

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Виж сега":

    Не трябва да се троли. Кажи браво на Велика Украйна

    Коментиран от #151, #161

    20:56 22.07.2026

  • 149 Доктор

    0 0 Отговор
    Идиот.

    20:57 22.07.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 влао

    1 1 Отговор
    останаха ли още мъже в Украйна

    20:59 22.07.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #145 от "Виж сега":

    Руснаците дължат съществуването си на Първи Украински и Първи Белоруски фронтове !!! Това да плюваш Белорус, да и пожелаваш война, глад, болести, да нападнеш Украйна и народа пролял най-много кръв за неблагодарния про3д русняк е Престъпление, което се наказва със Смърт !!!
    Русия трябва се унищожи, запомни го 👈

    Коментиран от #157, #160, #175

    21:00 22.07.2026

  • 155 Точно така

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "Така е":

    Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!

    21:01 22.07.2026

  • 156 маке

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "руската мечка":

    бугарскиот лев рипа безмерски чочек на америчко банджо...

    21:01 22.07.2026

  • 157 Нали споменах

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    че пропагандата за глупаци е забавна, но е вредна за глупака. Няма как да се коментира простотия. Затова на драго сърце се подигравам с глупака който я разпространява. Надявам се ме разбра! 😄

    21:03 22.07.2026

  • 158 Пропагандата

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Така е":

    винаги се цели в глупака, а глупака тролей винаги я разпространява!

    Триещият или не си съгласен с това твърдение или се припозна! И в двата случая е жалко! 😄

    21:05 22.07.2026

  • 159 Друсано русначе

    2 2 Отговор
    Работаем братья, работаем !!!
    Бием руския фашист до Конца 👈😎

    21:06 22.07.2026

  • 160 Руснак без крак

    0 2 Отговор

    До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Утре влизам в Киев на един крак !Другият го загубих по трасето.

    21:07 22.07.2026

  • 161 Винаги ще се намери

    2 1 Отговор

    До коментар #148 от "Така е глупав":

    поне един глупак да каже браво на фашисткият режим в Украйна. Нали? 😄

    21:07 22.07.2026

  • 162 Гост

    2 1 Отговор
    Всички знаят къде е Сирски, къде е Будинов! Тоя надявам се, също...???

    21:13 22.07.2026

  • 163 Убиеца

    2 0 Отговор
    На деца щял да засилва перемогата .Ха ха !

    21:14 22.07.2026

  • 164 Не се обяснявай въшлясъл дъртак

    0 1 Отговор

    До коментар #145 от "Виж сега":

    Никой не ти иска мнението.Тичай и рипай у нужника.

    Коментиран от #173

    21:15 22.07.2026

  • 165 Коста

    1 2 Отговор
    Вече е ясно. Войната приключва Окраина печели. Без територии с руско население...

    21:15 22.07.2026

  • 166 Факти

    2 2 Отговор
    Русия не е яла такъв бой от ВСВ, когато се наложи САЩ да я спасява. Сега, обаче, няма кой да я спаси. Китай подаръци не прави. Той ще я източи на безценица и ще я изхвърли на бунището.

    Коментиран от #171

    21:16 22.07.2026

  • 167 Коста

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Смях в залата":

    Българският СтарЛинк на какъв хал е?

    21:17 22.07.2026

  • 168 ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ

    2 2 Отговор
    КОИТО ИМ ИЗГОРЯХА

    СТОКИТЕ В WILDBERRIES

    КРЕМЪЛ ИМ ПРЕДЛАГА НОВ БИЗНЕС ,

    КОНТРАКТ И НОВИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

    ВЪВ МАЛА ТОКМАЧКА.

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    УШАНКИ И ВАТЕНКИ

    ЩЕ ИМ ЗАЧИСЛЯТ БЕЗПЛАТНО.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #170

    21:18 22.07.2026

  • 169 Софиянец

    1 0 Отговор
    Ще има бусификация и на жени, тинейджъри, старци и инвалиди! 🤭 Браво, Зеля, браво!

    Айде с пожелания по-бързо да намериш последния тъп украинец, че ни писна от тебе!

    21:19 22.07.2026

  • 170 Нормалните хора

    0 1 Отговор

    До коментар #168 от "ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ":

    не се радват на тероризъм!

    21:19 22.07.2026

  • 171 Тя Русия

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Факти":

    още не е обявила война. Дреме ти. троли там. 😄

    21:20 22.07.2026

  • 172 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Евтина пропаганда, за евтини укри!

    21:21 22.07.2026

  • 173 Ами тролея няма мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Не се обяснявай въшлясъл дъртак":

    Показва освен своята трагедия и падението на запада залят от фашизъм и отчаяността му да опре да търси глупаци да тролят срещу Русия! 😄

    21:22 22.07.2026

  • 174 ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ

    0 0 Отговор
    ПУТКЕР
    ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОДАВА
    ЗЛАТОТО НА РУСИЯ
    ЗА ДА МОЖЕ ДА СПОНСОРИРА
    ОБОСРАЦИЯТА.

    НОВИ 44 ТОНА ЗЛАТО
    СА ИЗДУХАНИ.

    УРААА УРААА УРААА УРААА

    ПО ПЛАНУ
    ПО ГРАФИКУ.

    21:23 22.07.2026

  • 175 в лагерите на смъртта , НАЙ - МНОГО СА

    0 0 Отговор

    До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    ЦЕНЯЛИ УКРАИНСКИТЕ ПРЕДАТЕЛИ И СА ГИ ПОЛЗВАЛИ ЗА ДОНОСНИЦИ И ДА ВЪВЕЖДАТ РЕД , ЗА ДВОЙНА ДАЖБА ХЛЯБ ! А ОСТАП БАНДЕРА НЯМА КВО ДА ПИША - ФАШИСТ ИЗБИЛ ХИЛЯДИ РУСНАЦИ И УКРИ !

    21:24 22.07.2026

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