Новият главнокомандващ на украинската армия: Ще засилим контраофанзивата срещу Русия

Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпати днес заяви, че му е било възложено да засили контраофанзивата и да предприеме нова операция на територията на Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски вчера назначи 43-годишния Драпати на най-висшия военен пост, заменяйки 60-годишния Олександър Сирски. Това е най-големият трус в украинското военно ръководство след руската инвазия през 2022 г., отбеляза Ройтерс.
Този ход последва отстраняването миналата седмица от поста на технологично ориентирания реформаторски министър на отбраната Михайло Федоров, което изведе наяве дълбоките разделения в ръководството на отбраната на Украйна.
“Президентът на Украйна ни постави ясни задачи - да продължим и да засилим настъпателните операции във всички области; да планираме нови операции зад вражеските линии; да развием нашата армия и нейните технологии и да изградим способностите на Въоръжените сили на Украйна”, написа Драпати във Фейсбук.
Украйна засили атаките си срещу руската енергийна инфраструктура и логистика тази година в опит да подкопае военните усилия на Москва.
Генерал-майор Игор Скибюк - бивш командир на въздушно-щурмовите сили, ще бъде новият началник на Генералния щаб, съобщи Драпати.
Драпати, който е уважаван и опитен командир, е наричан от мнозина генерал от ново поколение. Сирски бе изправен пред остри критики за твърдия си стил на командване, който според някои военнослужещи е довел до неоправдано „големи загуби на войски“.
В публикация в социалните мрежи днес, потвърждаваща оттеглянето му от поста, Сирски подчерта своя опит на бойното поле и реформите, включително връщането на повече от 700 кв. км украинска територия тази година.
“Предавам на моя наследник армия, която не само удържа отбраната, но също и настъпва - с инициатива, със структура, с хора, които знаят как да победят врага”, каза той.
Драпати поема поста във време на нарастващо социално и политическо напрежение във връзка с военното ръководство на Украйна и ще се изправи пред множество предизвикателства, включително чувствителния въпрос за наемане на още военни в армията.
“Практическият, ефективен мобилизационен процес беше установен като приоритет”, написа Зеленски в социалната платформа Екс.
Украинският президент Володимир Зеленски обсъди през деня предоставянето на лицензи за производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" с Матю Уитакър, постоянния представител на САЩ в НАТО по време на негово посещение в Киев днес, предаде Ройтерс.
"Имахме ползотворен разговор, като обсъдихме преди всичко защитата на украинското въздушно пространство чрез производството на повече ракети прехващачи за системите "Пейтриът" в рамките на инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL). Това е от решаващо значение предвид масираните руски атаки, които продължават с пълна сила", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.
Русия от своя страна днес заяви, че ударила украинските градове Одеса и Чорноморск, като е поразила пристанищна инфраструктура и плавателни съдове, за които твърди, че са използвани от украинската армия, предаде Ройтерс.
Министерството на отбраната на Русия заяви, че последните удари са били насочени срещу кораб за сухи товари, който е бил разтоварван в пристанището в Чорноморск, както и срещу военен склад и цистерни за горивно-смазочни материали.
В изявлението се добавя, че са ударени и товаро-разтоварни съоръжения в Одеса, както и кораб за сухи товари и кораб за насипни товари, които са превозвали товари до Одеса за украинските военни.
Руски дронове са атакували и три склада, в които са съхранявани украински дронове, каза още Министерството.
Ройтерс посочва, че не може да провери тази информация по независим път.
ТАСС допълни, че по информация на Министерството на отбраната на Русия удареният в Чорноморск товарен кораб е транспортирал материали, предназначени за украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 руската мечка
Коментиран от #9, #72, #77, #93, #156
19:14 22.07.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #78
19:15 22.07.2026
3 Ники
Коментиран от #11, #84
19:16 22.07.2026
4 Удрете
19:16 22.07.2026
5 Хахаххаха
19:16 22.07.2026
6 Какво ще засилиш
19:17 22.07.2026
7 Много
19:17 22.07.2026
8 ОФИЦИАЛНО ОТ ДНЕС Е ЗАБРАНЕНО
Коментиран от #132
19:18 22.07.2026
9 Много
До коментар #1 от "руската мечка":Си праззз
19:18 22.07.2026
10 Каквото
Коментиран от #18
19:18 22.07.2026
11 0001
До коментар #3 от "Ники":На баба Меца хич не й е до смях 😂
Коментиран от #54
19:19 22.07.2026
12 АЙДЕЕЕ
19:19 22.07.2026
13 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #23
19:20 22.07.2026
14 УАЗ ПАТРИОТ
19:20 22.07.2026
15 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #21
19:20 22.07.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
19:20 22.07.2026
17 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #31
19:20 22.07.2026
18 Русия е най-големият губещ в тази война.
До коментар #10 от "Каквото":Безспорно тя е най-пострадалата в тази война. Колосален брой жертви и финансов колапс. Руснакът умира в окопа, а европееца и американеца си гледа живота и си пие кафето по почивки и екскурзии. Много тежка и тъжна е съдбата на руснаците, но това са фактите.
19:20 22.07.2026
19 САЩисан русофил
Коментиран от #112
19:21 22.07.2026
20 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:21 22.07.2026
21 Ха-ха
До коментар #15 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #24
19:21 22.07.2026
22 Болшевишки неволи
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Покровск е обречен, български копейки!“
Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“, изстена Костя Копейкин.
„А аз… съм гей…“, проплака Цомчо Ганеф.
„Аз… трябва да доя кравата…“
Путин прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Покровск няма да се превземе с плюене по Запада!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Путин застана до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него...
Коментиран от #102
19:22 22.07.2026
23 Ха-ха
До коментар #13 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
19:22 22.07.2026
24 Виждат се колко пъти
До коментар #21 от "Ха-ха":при размяна на тела! 6000 на 60.
19:22 22.07.2026
25 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
19:23 22.07.2026
26 Луганск
ТЪРПЕНИЕТО НА РУСИЯ ЩЕ СЕ ИЗЧЕРПИ И ВИЕ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНЕТЕ В РАДИОАКТИВНА ПЕПЕЛ!!
Това, че още сте живи, е великодушие, благородство и отговорност на Русия за цялото човечество!
Това, че западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и окупираната от него бивша Украйна като таран, не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
Още сега Русия унищожи 3 ваши натовски армии заедно с вашето въоръжение!
ПВО на Русия отразява 99% от нападенията! Това е фантастичен и ненадминат резултат! Всяка натовска страна отдавна би се превърнала в лунен пейзаж и руини! Всяка западна страна би издъхнала за месец под санкциите, които се опитвате да налагате!
Ще дойде време и вие, и вашите гнили западни страни просто ще умрете, превръщайки се в прах! И вие знаете кой ще го направи – руският народ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!
Коментиран от #28, #49
19:23 22.07.2026
27 Смях в залата
и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са
нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.
😆
Коментиран от #167
19:24 22.07.2026
28 Толкова е велика Русия, че се превърна
До коментар #26 от "Луганск":в Северна Корея 2.0. Такова унижение, подигравки и срам, руснаците не са преживявали в цялата си история до момента.
Коментиран от #30
19:25 22.07.2026
29 СКОРО И ОДЕСА
19:26 22.07.2026
30 За твое съжаление
До коментар #28 от "Толкова е велика Русия, че се превърна":с тролене срещу Русия показваш само колко е безпомощен отчаян фашизма залял запада. 😄
Коментиран от #33
19:27 22.07.2026
31 Дълбоко сте объркан. Случва се точно
До коментар #17 от "УАЗ ПАТРИОТ":обратното. Украйна се милитаризира 100 пъти повече, отпреди войната и дори се очертава като водещ производител на оръжия на континента. Помислете малко, преди да напишете някоя глупост :)
Коментиран от #59
19:28 22.07.2026
32 В КРИМ
ЗАПОЧНАХА
ДА ЕВАКУИРАТ
СВОИТЕ СЕМЕЙСТВА.
ЩЕ ИМА БЯГАНЕ ПРЕЗ ГЛАВА
КЪМ БЛАТНАТА ТЕРИТОРИЯТА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
19:29 22.07.2026
33 Самата истина :)
До коментар #30 от "За твое съжаление":„Дмитрий Медведев заяви, че Русия ще трябва да приложи модела на севернокорейската икономика със строги икономии. В интервю за ТАСС той отбеляза способността на Северна Корея да
оцелява под строга световна блокада. Според вицепремиера Медведев, Северна Корея демонстрира ефективна мобилизация, оцеляване при строги икономии на средства, материали и
продоволствени ресурси. Макар Северна Корея да е в пълна изолация от света, тя продължава успешно да оцелява десетки години. Той определи сътрудничеството на Русия със Северна
Корея като „съюзническо и братско“ по своята същност.„
Коментиран от #37, #43
19:29 22.07.2026
34 Хммм
19:30 22.07.2026
35 И ВСЕКИ ДЕН ДА СМЕНЯТ КОМАНДВАЩИЯ
19:30 22.07.2026
36 ИЛИЯ ТОПУРА
СЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА......
Коментиран от #60
19:30 22.07.2026
37 Тролея е глупак
До коментар #33 от "Самата истина :)":Налага се да повторя! 😄 С тролене срещу Русия показваш само колко е безпомощен отчаян фашизма залял запада. 😄
Коментиран от #53, #56
19:30 22.07.2026
38 Къде, на Запад ли
19:31 22.07.2026
39 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
- Видео клипове, в които руснаци се оплакват от космическите си загуби след атаките на ВСУ срещу логистичните бази на Wildberries.
- Коментари на копейки, които са изключително разочаровани от това, че Румен Радев разреши на американските самолети да ползват българско летище!
Епична движуха и от двете страни на Черно море! Путин със сигурност ще загуби войната с Украйна, а Радев направо не може да си представи какви протести го очакват наесен!
Нямам търпение!
Коментиран от #61, #114
19:32 22.07.2026
40 Аз съм веган
19:33 22.07.2026
41 Дзак
19:33 22.07.2026
42 ОТ 10 СКЛАДА
5 ВЕЧЕ ИЗГОРЯХА.
ДРУГИТЕ 5 ВЕЧЕ ОЧАКВАТ
СЪДБАТА СИ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЕ НАДО ПАНИКИ
ПРОСТО ЩЕ ИМА ДВИЖУХА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #88
19:33 22.07.2026
43 Кога успя да се натаралянкаш?
До коментар #33 от "Самата истина :)":Гледам, че пускаш тази простотия редновно тук.
Цитат:
" Според вицепремиера Медведев ..."
Това, че Медведев е вицепремиер, в клуба на жълтопаветния пенсионер ли ти го казаха?
19:34 22.07.2026
44 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
19:35 22.07.2026
45 РФ е въздух под налягане !
19:35 22.07.2026
46 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
КУРСКА
БРЯНСКА
И БЕЛГОРОДСКА ОБЛАСТ
ЩЕ ГИ ЕВАКУИРАТ
ЗАД УРАЛ .
А БЯХА ТРЪГНАЛИ
КЪМ БЕРЛИН СКА.ПАНИТЕ РУСКИ МУСОРИ
Коментиран от #51
19:35 22.07.2026
47 Тролеи вият
Коментиран от #67, #107
19:36 22.07.2026
48 Чапай
Коментиран от #76
19:36 22.07.2026
49 д-р Гълъбова
До коментар #26 от "Луганск":🤣🤣🤣
Гледай да не те набарат вашите какви глупости пишеш, че няма да излезеш от някои хоспис за хора със специализирани потребност, завързан за леглото и в л йна до ушите !
19:36 22.07.2026
50 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #81
19:36 22.07.2026
51 Геджук
До коментар #46 от "ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ":? % ВСУ превзе от Русия
? % от окупираните територии освободи?
Марш на фронта за оборска тор
Коментиран от #66
19:38 22.07.2026
52 Башо Спринтьора
"Ако някой посмее да ни нападне ще понесе такъв удар, какъвто не е изживявал в историята си" 😂 Е, каквото стана там, и тук такова ще стане.
19:38 22.07.2026
53 Соломон
До коментар #37 от "Тролея е глупак":Историята на Русия .С 1933 до 1941г дружили с фашистами.С 1941 до 1945г воевали с фашистами.С 2014г стали фашистами
Коментиран от #63, #65
19:38 22.07.2026
54 404
До коментар #11 от "0001":Ако ставаше с картинки и...
19:39 22.07.2026
55 Baтнишки неволи 🤣
Само Съветският съюз няма да се разпадне. Пак.
19:39 22.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 НА БГ БАНДЕРИТЕ ЩЕ КАЖА
19:40 22.07.2026
59 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #31 от "Дълбоко сте объркан. Случва се точно":Демилитаризация – Термин, който официално означава пълно премахване, разоръжаване и физическо унищожаване на военната сила, техника и инфраструктура на противника.
Коментиран от #74
19:40 22.07.2026
60 Но ти отдавна
До коментар #36 от "ИЛИЯ ТОПУРА":Ми се хвана за ура
19:41 22.07.2026
61 Без име
До коментар #39 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Милене, познаваме коментарите ти. :-)
19:41 22.07.2026
62 Укротерористите
19:41 22.07.2026
63 Те побърза да докажеш
До коментар #53 от "Соломон":че тролея е глупак ли? Научи историята. какво е направила Великобритания, за да прибегне Русия до съюз с Германия! Щото иначе идеално доказваш, че тролея е глупак, тролейки неща които не разбира, в тема в която няма общо! И троленето не показва само твоята трагедия. Показва отчаяността и безсилието на фашизма залял запада!
Коментиран от #70
19:42 22.07.2026
64 Фори
19:42 22.07.2026
65 Ха ХаХа
До коментар #53 от "Соломон":Казал чифутският помак Сюлейман
19:43 22.07.2026
66 Територията няма никакво значение.
До коментар #51 от "Геджук":Трябва да си доста глупав, за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия страшно се прецака и не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
19:43 22.07.2026
67 Фашисти
До коментар #47 от "Тролеи вият":таралежи....
19:43 22.07.2026
68 Тиква
19:43 22.07.2026
69 ЩЕ СЕ ЗАСИЛИТЕ
Коментиран от #118
19:44 22.07.2026
70 Соломон
До коментар #63 от "Те побърза да докажеш":Като направим едно уточнение че през това време има СССР а не Русия какво направи Великобритания за да се случи това
Коментиран от #73
19:44 22.07.2026
71 Серьожа
19:45 22.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Чети
До коментар #70 от "Соломон":Първо е полезно, второ спира мераците на глупак да се излага тролейки!
Коментиран от #80
19:46 22.07.2026
74 Е, да, но става
До коментар #59 от "УАЗ ПАТРИОТ":обратното. Украйна не се демилитаризира, а се милитаризира. Дори вече произвежда собствени дронове, ракети, всякакви системи. Даже и изнася за продажба. Преди войната нямаше такова нещо :)
Коментиран от #79, #85
19:46 22.07.2026
75 стайков и неговите минзухари пак налазих
19:46 22.07.2026
76 Руската кавалерия е най-добрата🐎🐎
До коментар #48 от "Чапай":Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция" 🐎🐎🐎🐎
Коментиран от #83
19:48 22.07.2026
77 Бг анти-бот
До коментар #1 от "руската мечка":дрън дрън ярина..
19:48 22.07.2026
78 Войната си е война,
До коментар #2 от "Боруна Лом":а обядът по разписание...
Във ФРГ ще започнат производство на ядерно гориво от руски тип, сообщил вестник Die Zeit с източник - министерство на околната среда на Долна Саксония.
Фирма ANF планира да использова лицензия на технология на руска компания за ядрено гориво.
19:50 22.07.2026
79 Намали пропагандата за глупаци
До коментар #74 от "Е, да, но става":Забавна е, но не и за глупака!
19:50 22.07.2026
80 Соломон
До коментар #73 от "Чети":И кой е тролещия глупак.Освен че Англия е първа която изпраща помощ на СССР през 41г.Какво точно е направила за да има съюз на нацисти със социалисти.Кой нападна Полша а след това балтийските републики,Финландия и бесарабия.Вероятно нацистка Англия
Коментиран от #86
19:50 22.07.2026
81 Напротив. С много висок интелект са.
До коментар #50 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":С минимум средства причиниха максимум загуби на руснаците. И в жива сила и финансови. Да не говорим за репутационните и геополитически загуби, които всъщност са най-тежките загуби за всяка една държава.
19:51 22.07.2026
82 Лавров дъртият🐴
Блатарите са се хванали като удавник за сламка за някакъв Дух.Де го тоз Дух? Оранжевият излъгал нещо късият бункерен плъх..Ха ха.И оня търси Духът.хаха.
Тръмп не помни кво е казал снощи,а Анкъридж му е като през мъгла .
Ама Лавров 🐴 Дух ще търси дъртака...
Коментиран от #87, #120
19:51 22.07.2026
83 Троленето не показва само глупака
До коментар #76 от "Руската кавалерия е най-добрата🐎🐎":Показва трагедията и падението на запада залят от фашизъм и колко са отчаяни и безпомощни, за да опрат до глупаци да тролят!
19:52 22.07.2026
84 Жураналист
До коментар #3 от "Ники":Отидоха още 3 милиона украинци в гробищата, за тоз дето клати дърветата.
19:52 22.07.2026
85 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #74 от "Е, да, но става":Ха ха, произвежда? Само малууумммннникк може да твърди подобно нещо !
19:52 22.07.2026
86 Чети
До коментар #80 от "Соломон":Както казах е по полезно от тролене по форумите.
19:53 22.07.2026
87 В кой клас си
До коментар #82 от "Лавров дъртият🐴":Фашизма впрегна и деца с по детски глупава пропаганда срещу Русия, също като през ВСВ.
19:54 22.07.2026
88 Ами
До коментар #42 от "ОТ 10 СКЛАДА":Сега остава да ми обясниш какво общо има Wildberries с ВПК на Русия.
Wildberries е просто платформа за търговия на дребно.
Дори и да продават някакви оръжия те ще са бутафорни.
Коментиран от #90, #91
19:54 22.07.2026
89 Добри новини
19:55 22.07.2026
90 Украйна е терорист
До коментар #88 от "Ами":И затова тролеите тролят за оръжия! Евтини лъжи, но те са глупаци.
19:56 22.07.2026
91 А защо
До коментар #88 от "Ами":така дими?
Коментиран от #103, #111
19:57 22.07.2026
92 Докато жално,жално тролиш от бунището
Кажи браво на Украйна.Факт.
19:58 22.07.2026
93 смени си чипа петруханецо
До коментар #1 от "руската мечка":Психодесни мокри фантазииики на увисвал маркуч.
19:58 22.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Списаревски
И го е думнал без Су 35 да забележи F 16 на екрана си!
Коментиран от #105
19:58 22.07.2026
96 Драпати
19:59 22.07.2026
97 Силата на Москва е в свирката .
19:59 22.07.2026
98 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
Коментиран от #106
20:00 22.07.2026
99 Володимир Зеленски, президент
Искам нощес Русия да гори от Балтийско до Японско морета !!! Инак връщам Сашето Сирски да разплаква макккята руска...👈😁
20:00 22.07.2026
100 Замислен
20:02 22.07.2026
101 Руси Филев
20:02 22.07.2026
102 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Болшевишки неволи":"...Путин беше до танка..."
Това е за Златния Фонд коментари 👏👏👏
ТОП отвсякъде, бой по копейките недобити 👈😄
20:02 22.07.2026
103 А как искаш да дими склад
До коментар #91 от "А защо":Пълен с текстил, пластмаса, хартия, батерии, акумулатори и тем подобни.
Коментиран от #113
20:03 22.07.2026
104 Стьопа от руското племе печенеги
20:04 22.07.2026
105 Това е много малко вероятно да се случи
До коментар #95 от "Списаревски":Радара на СУ 35, ще засече Ф16 от 3 пъти по голямо разстояние! Но война е.
Коментиран от #109
20:05 22.07.2026
106 Пак аз
До коментар #98 от "ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ":Да не си бит с мотика по главата като малък?
20:05 22.07.2026
107 Град Козлодуй
До коментар #47 от "Тролеи вият":Грешиш приятел. Русия смачка сама себе си.
Коментиран от #108
20:06 22.07.2026
108 Щом тролеи вият
До коментар #107 от "Град Козлодуй":Русия мачка здраво фашизма. Неприятни факти за фашисти и тролещи глупаци. 😄
20:07 22.07.2026
109 Копейка с IQ на хлебарка 🪳!
До коментар #105 от "Това е много малко вероятно да се случи":Това от клипчетата на Мосфилм ли го знаеш ? 🤣🤣🤣
Коментиран от #117
20:08 22.07.2026
110 Дедо Ви,
20:08 22.07.2026
111 Ами
До коментар #91 от "А защо":Ти от запален склад с дрехи е обувки какво очакваш?
Нормално е да гори и да пуши.
Няма вторични детонации. Гледах клиповете.
Можеш ли да го сравниш с удара на руснаците по Вишнево.
Там половината квартал е съборен от вторичните взривове.
20:08 22.07.2026
112 Хаген Дас
До коментар #19 от "САЩисан русофил":Според теб как би реагирало НАТО ако след три часа има масиран ядрен удар по Киев????
Коментиран от #116, #129
20:08 22.07.2026
113 Демек
До коментар #103 от "А как искаш да дими склад":дим от китайски джаджи?
Коментиран от #119
20:09 22.07.2026
114 Владимир Путин, президент
До коментар #39 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":"..Путин със сигурност ще загуби войната с Украйна.."
Не ЩЕ....
ЗАГУБАТА е Факт, остава само подпиша Капитулацията пред Миша Драпати !!!
Дроновете спечелиха войната за Украйна 👆
20:09 22.07.2026
115 ДЕМЕК ОЩЕ ОКРАЯНО
20:09 22.07.2026
116 След 2 часа
До коментар #112 от "Хаген Дас":и половина,няма да има Русия!
Коментиран от #125
20:10 22.07.2026
117 Спираш троленето
До коментар #109 от "Копейка с IQ на хлебарка 🪳!":и няма да изглеждаш така глупаво. Още повече с тролене не показваш само твоята трагедия. 😄 Троленето срещу Русия показва отчаянието на фашизма залял запада. Неприятно за глупака тролей и за фашиста, но факт. 😄
Коментиран от #123
20:10 22.07.2026
118 Нагла копейка
До коментар #69 от "ЩЕ СЕ ЗАСИЛИТЕ":Каквото миналата зима? Или по миналата?? Или по по миналата??? Смешник!!!
20:10 22.07.2026
119 Кое не е
До коментар #113 от "Демек":китайско днес? 😄
20:11 22.07.2026
120 Друсано русначе
До коментар #82 от "Лавров дъртият🐴":"..Лавров.."
Днес серГeй Лавров фъфлеше пред медиите че Русия нямала никакви намерения да напада Европа. Млад напорист журналист го прекъсна с думите - 22 февруари 2022г казахте същото 👈
Стана чутовен скандал 😁
Коментиран от #121, #128, #136
20:14 22.07.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 НОВИЯ
20:17 22.07.2026
123 Спираш и казваш браво на Украйна
До коментар #117 от "Спираш троленето":Че унищожава фашизма залял Русия.Така те искаме.Факт.
Коментиран от #124
20:19 22.07.2026
124 Само глупак
До коментар #123 от "Спираш и казваш браво на Украйна":може да казва браво на фашисткият режим в Украйна! 😄
20:21 22.07.2026
125 Ами
До коментар #116 от "След 2 часа":Вчера руснаците правиха учения с бойни стрелби на 70 километра от Англия.
Утре могат да решат да ги направят и в Англия.
Тогава ще разбереш че няма НАТО.
Никой няма да тръгне да мре нито заради Англия, нито заради когото има е било.
Е ... Може и да се намери някой идиот, но държава ... Никога.
20:21 22.07.2026
126 Бай Иван
20:21 22.07.2026
127 Проба
20:22 22.07.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Такъв удар е невъзможен щото е харакири
До коментар #112 от "Хаген Дас":Въпроса е подвеждащ,Украине не е в НАТО.
20:22 22.07.2026
130 Смотаняху
20:23 22.07.2026
131 Маринов
20:25 22.07.2026
132 Не им остана плат
До коментар #8 от "ОФИЦИАЛНО ОТ ДНЕС Е ЗАБРАНЕНО":Само за жалейки дават повече отколкото за оръжие горките укри.
Коментиран от #134
20:27 22.07.2026
133 ааахахахахаха
20:31 22.07.2026
134 Удри евраста с лопатЕто
До коментар #132 от "Не им остана плат":И за тоалетни дават и за тоалетни.
20:32 22.07.2026
135 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #121 от "С тролене":Мъжки...
Понеже пcyвам руснаците и на тяхна руска територия и коментари ще ти кажа няколко наблюдения, да разбереш каквo мръссссно нeщо е руснака. Преди два дни руски дрон удари товарния кораб Голдън Лео на излизане от Одеса, загинаха петима индийски моряци !!! Според руските ботове това били мръcни сигани, които не заслужавали да живеят. Искам да няпомня че Индия е приятелска на Русия страна, купува нефт и скапани руски продукти, но неблагодарния руснак не оценява, че заплатата му идва от Индия и Китай. Ощe по-фрапиращо е, че Белорус била лицемерна, предателска страна след като не участва с войници в СВО и заслужавала война на нейна територия. Китайците, които хранят Русия били жълтогъзи макаци !!! Това не са отделни, случайни изцепки на руски ботове и олигофрени, това е навсякъде в коментарите на всяка руска медия. Руснака е чист Фашист, който напълно заслужено трябва бъде изтрит от лицето на Земята 👆
Коментиран от #139, #141, #145
20:33 22.07.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 604
20:41 22.07.2026
138 Кажи браво на Украйна
До коментар #136 от "С тролене":Бравозащотон освобождава фашизма залял Русия.Факт.
Коментиран от #143
20:44 22.07.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Митко пешев
20:45 22.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 камънчо
20:46 22.07.2026
143 Само глупак
До коментар #138 от "Кажи браво на Украйна":може да каже браво на фашисткият режим в Украйна! 😄
Коментиран от #144
20:46 22.07.2026
144 Докато жално тролиш от бунището
До коментар #143 от "Само глупак":Украйна освобождава фашизма залял Русия.
Кажи браво на Украйна.Факт.
Коментиран от #146
20:48 22.07.2026
145 Виж сега
До коментар #135 от "Майор Деянов, на всеки километър":Кой какъв кораб ударил по време на война, мисля е тема за тролене само. 😄 Защото никой не е запознат грешка ли е или легитимна цел, а какво ще ти обясни пропагандата за глупаци, не е за информиране. Така, че единственият довод от теб, става, че примерно не харесваш Русия, руснаци и т.н. И това си е твое право. Всичко друго което си ми написал, не става за коментиране. Смешно е. Всеки път казвам, пропагандата е забавна, но не за всеки!
Коментиран от #148, #154, #164
20:49 22.07.2026
146 Така е
До коментар #144 от "Докато жално тролиш от бунището":Докато глупака жално троли срещу Русия, САЩ му се радва, че е евтин и глупав и унищожава Европа. Но на глупака му дреме за Европа. Нали? 😄
Коментиран от #147
20:50 22.07.2026
147 Така е
До коментар #146 от "Така е":100О руснака и тази нощ заминаха на оня свят.Ама глупака троли от бунището Дреме му.Нали затова хората му викат глупак.
Коментиран от #150, #158
20:54 22.07.2026
148 Така е глупав
До коментар #145 от "Виж сега":Не трябва да се троли. Кажи браво на Велика Украйна
Коментиран от #151, #161
20:56 22.07.2026
149 Доктор
20:57 22.07.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 влао
20:59 22.07.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #145 от "Виж сега":Руснаците дължат съществуването си на Първи Украински и Първи Белоруски фронтове !!! Това да плюваш Белорус, да и пожелаваш война, глад, болести, да нападнеш Украйна и народа пролял най-много кръв за неблагодарния про3д русняк е Престъпление, което се наказва със Смърт !!!
Русия трябва се унищожи, запомни го 👈
Коментиран от #157, #160, #175
21:00 22.07.2026
155 Точно така
До коментар #153 от "Така е":Пропадналият и залят от фашизъм запад винаги уцелва точно глупака, за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия!
21:01 22.07.2026
156 маке
До коментар #1 от "руската мечка":бугарскиот лев рипа безмерски чочек на америчко банджо...
21:01 22.07.2026
157 Нали споменах
До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":че пропагандата за глупаци е забавна, но е вредна за глупака. Няма как да се коментира простотия. Затова на драго сърце се подигравам с глупака който я разпространява. Надявам се ме разбра! 😄
21:03 22.07.2026
158 Пропагандата
До коментар #147 от "Така е":винаги се цели в глупака, а глупака тролей винаги я разпространява!
Триещият или не си съгласен с това твърдение или се припозна! И в двата случая е жалко! 😄
21:05 22.07.2026
159 Друсано русначе
Бием руския фашист до Конца 👈😎
21:06 22.07.2026
160 Руснак без крак
До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":Утре влизам в Киев на един крак !Другият го загубих по трасето.
21:07 22.07.2026
161 Винаги ще се намери
До коментар #148 от "Така е глупав":поне един глупак да каже браво на фашисткият режим в Украйна. Нали? 😄
21:07 22.07.2026
162 Гост
21:13 22.07.2026
163 Убиеца
21:14 22.07.2026
164 Не се обяснявай въшлясъл дъртак
До коментар #145 от "Виж сега":Никой не ти иска мнението.Тичай и рипай у нужника.
Коментиран от #173
21:15 22.07.2026
165 Коста
21:15 22.07.2026
166 Факти
Коментиран от #171
21:16 22.07.2026
167 Коста
До коментар #27 от "Смях в залата":Българският СтарЛинк на какъв хал е?
21:17 22.07.2026
168 ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ
СТОКИТЕ В WILDBERRIES
КРЕМЪЛ ИМ ПРЕДЛАГА НОВ БИЗНЕС ,
КОНТРАКТ И НОВИ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
ВЪВ МАЛА ТОКМАЧКА.
ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
УШАНКИ И ВАТЕНКИ
ЩЕ ИМ ЗАЧИСЛЯТ БЕЗПЛАТНО.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #170
21:18 22.07.2026
169 Софиянец
Айде с пожелания по-бързо да намериш последния тъп украинец, че ни писна от тебе!
21:19 22.07.2026
170 Нормалните хора
До коментар #168 от "ВСИЧКИ ТЪРГОВЦИ":не се радват на тероризъм!
21:19 22.07.2026
171 Тя Русия
До коментар #166 от "Факти":още не е обявила война. Дреме ти. троли там. 😄
21:20 22.07.2026
172 стоян георгиев
21:21 22.07.2026
173 Ами тролея няма мнение
До коментар #164 от "Не се обяснявай въшлясъл дъртак":Показва освен своята трагедия и падението на запада залят от фашизъм и отчаяността му да опре да търси глупаци да тролят срещу Русия! 😄
21:22 22.07.2026
174 ВЕЛИКИЯТ ГЕЙО СТРАТЕГ
ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОДАВА
ЗЛАТОТО НА РУСИЯ
ЗА ДА МОЖЕ ДА СПОНСОРИРА
ОБОСРАЦИЯТА.
НОВИ 44 ТОНА ЗЛАТО
СА ИЗДУХАНИ.
УРААА УРААА УРААА УРААА
ПО ПЛАНУ
ПО ГРАФИКУ.
21:23 22.07.2026
175 в лагерите на смъртта , НАЙ - МНОГО СА
До коментар #154 от "Майор Деянов, на всеки километър":ЦЕНЯЛИ УКРАИНСКИТЕ ПРЕДАТЕЛИ И СА ГИ ПОЛЗВАЛИ ЗА ДОНОСНИЦИ И ДА ВЪВЕЖДАТ РЕД , ЗА ДВОЙНА ДАЖБА ХЛЯБ ! А ОСТАП БАНДЕРА НЯМА КВО ДА ПИША - ФАШИСТ ИЗБИЛ ХИЛЯДИ РУСНАЦИ И УКРИ !
21:24 22.07.2026