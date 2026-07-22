Работодатели и синдикати в спор за трудовия стаж: „Не е едно и също да работиш 8 часа и 4 часа, и да имаш равни права“

Предложените промени в Кодекса на труда, според които трудовият стаж вече ще се изчислява според реално отработените часове, а не както досега – четири часа работа да се признават за един ден трудов стаж, противопоставиха работодатели и синдикати.

„Не е едно и също да работиш осем часа и да работиш четири часа, и да имаш равни права. Това, което се прави, е да се въведе по-коректно изчисляване на трудовия стаж. Правата трябва да следват труда, който си положил“. Това каза в ефира на "Тази сутрин" по bTV заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева.

По думите ѝ промяната няма да засегне осигурителния стаж и пенсиите, тъй като при тях и сега се отчита реално отработеното време и внесените осигуровки. Според нея измененията единствено уеднаквяват двата режима и са в съответствие с практиката на Съда на Европейския съюз.

Главният икономист на КТ „Подкрепа“ Атанас Кацарчев обаче се обяви категорично против предложенията, като предупреди, че те ще ограничат права на хората, работещи на непълно работно време.

„Ако ти трябва трудов стаж, за да заемеш определена длъжност, вместо три години ще трябва да работиш шест. Намалява се отпуската, увеличава се двойно времето за придобиване на професионален стаж, а ако вътрешните правила в предприятието обвързват социалните придобивки с трудовия стаж, и те ще бъдат засегнати“, посочи той.

Според Кацарчев мотивите за промените не са достатъчно аргументирани.

„Няма оценка на въздействието, няма достатъчно мотиви и дори нямаме информация колко хора ще бъдат засегнати и по какъв начин. Ако се бориш със сивата икономика, защо наказваш работника постоянно?“, попита той.

От своя страна Мария Минчева заяви, че промените са част от по-широка необходимост от модернизиране на трудовото законодателство.

„В Кодекса на труда има редица текстове, които са останки от миналото и не отговарят на съвременната икономика. Всяко обвързване на правата с реално положения труд има абсолютна логика и това е принципно предложение, което трябва да бъде подкрепено“, каза тя.

Двамата влязоха в спор и за ефекта върху работодателите, социалните придобивки, допълнителното възнаграждение за прослужено време и ролята на държавата в борбата със сивата икономика.

Синдикатите настояват спорните текстове да бъдат отхвърлени между първо и второ четене в Народното събрание, докато работодателските организации ги определят като стъпка към по-справедливо и реалистично отчитане на положения труд.