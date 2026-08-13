Русия сформира батальони от украински военнопленници

Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Това бе съобщено на пресконференция от Андрий Пастернак, ръководител на единния център за координация на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани хора в резултат от руската агресия срещу Украйна. Центърът е към Службата за сигурност на Украйна (ССУ).
"Знаем за такива батальони. Заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване следим и документираме подобни случаи. Има факти за това", посочи Пастернак.
В медиите вече излязоха информации, че Русия прави бойни подразделения от украински военнопленници.
Омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец обяви вчера, че досега е потвърдена смъртта на 375 украински граждани в руски плен, информира Укринформ.
Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ.
"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.
Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КИБОРГ
ПЕПЕЛ, СВЕТЛИНА, ЧЕРВЕНА ТОЧКА. 🔴
Коментиран от #30, #33, #38
08:22 13.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 няма край
08:23 13.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кремък
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Марче, системата за мъчения и унижения е измислена от батальона ,, Скала " на укрите.Заведени са 134 дела .Но вие, с омбудсманката, сте на заплата и не ги виждате тия неща.
Коментиран от #10, #11, #15
08:27 13.08.2026
8 Каквото и да сформират
Факт!!
08:29 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 няма край
До коментар #7 от "Кремък":Няма край руския резил. Няма край.
08:30 13.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Слава Украйна
Коментиран от #31
08:30 13.08.2026
14 русия подготвя масова мобилизация
08:31 13.08.2026
15 Що повтаряш вече текста?
До коментар #7 от "Кремък":Мало/умен ли си или си платен?
Коментиран от #26
08:31 13.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 гост
08:32 13.08.2026
18 Бай онзи
До коментар #2 от "Бащата на мръсната Саяна":Пак ли избяга от лудницата,бе???
08:33 13.08.2026
19 Познато от Великата отечествена
08:34 13.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оня
Коментиран от #23, #94
08:36 13.08.2026
22 Kaлпазанин
08:37 13.08.2026
23 Карлуково
До коментар #21 от "Оня":Хапчетата за отбъркване!
08:37 13.08.2026
24 ЗАКЪСНЯЛА "НОВИНА"
08:38 13.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Кремък
До коментар #15 от "Що повтаряш вече текста?":Цитирам Марчето,сложил съм кавички,какво не разбираш ? Постът касае този пасаж.В кой клас си?
08:38 13.08.2026
27 Голяма част от
08:39 13.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Браво
08:41 13.08.2026
30 Тъп
До коментар #1 от "КИБОРГ":Какво е името на филма
08:41 13.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Исторически парк
08:43 13.08.2026
33 Тъй де
До коментар #1 от "КИБОРГ":И като се събуди кво стана...
08:43 13.08.2026
34 Истината
Коментиран от #44, #51
08:45 13.08.2026
35 Картаген
До коментар #25 от "Готов за бой":Първата ти работа ще е да се качиш на колесника и да се ометеш.
Ако баща ти е достатъчно богат да ти купи място,разбира се.После ще стреляш от клавиатурата,ама спокойно ,,моряци",радиация ще има за всички от сърце...
08:45 13.08.2026
36 верно е
08:45 13.08.2026
37 Хайо
08:46 13.08.2026
38 Хайо
До коментар #1 от "КИБОРГ":Може ли издание, брой и дата на фейка Ви?
08:47 13.08.2026
39 Заград отрядите са в
08:47 13.08.2026
40 Парадокс
08:47 13.08.2026
41 И сега
08:48 13.08.2026
42 Браво
08:49 13.08.2026
43 Това е цинично и извратено!
08:49 13.08.2026
44 Истината е, че
До коментар #34 от "Истината":те доброволно се записват, не искат да ги връщат при наркомана.
Коментиран от #54, #55, #57
08:49 13.08.2026
45 Механик
Кой дава оръжие в ръцете на врага си бе? Как ще въоръжиш 1000 човека врагове? Ми това са 1000 автомата, всеки от който може да гръмне по теб.
Аа, ако тия момчета са се записали доброволно и по свое убеждение, тогава е друга работа. Макар че дори така е трудно. Всеки един от тях трябва да мине филтрация през специалните служби, а това не е нито лесно, нито бързо.
Коментиран от #48
08:49 13.08.2026
46 Бит русораст
08:50 13.08.2026
47 Ужас
08:50 13.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Военнопрестъпницииии!!!
Третата Женевска конвенция е категорична: военнопленник не може да бъде принуждаван да служи във въоръжените сили на вражеската държава.
Международният комитет на Червения кръст определя принуждаването на военнопленник да служи на силите на противника като „grave breach“ — тежко нарушение на Конвенцията. Това е свързано с военна престъпност.
08:52 13.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 иван костов
До коментар #34 от "Истината":Всичко може, стига желание да има! Никой не ги кара насила, насила нацистите са ги изпратили на фронта! Разбира, се че ще има съпротива срещу режима на зеленски!
Коментиран от #53
08:53 13.08.2026
52 Извратено
08:54 13.08.2026
53 Мнение
До коментар #51 от "иван костов":ООН е документирала систематично изтезаване и малтретиране на украински военнопленници в руски плен. В един доклад OHCHR съобщава, че почти всички от 60 интервюирани наскоро освободени украински военнопленници са разказали за изтезания; описани са побои, токови удари, заплахи за екзекуция и сексуално насилие.
Затова, ако човек е първо пленен, след това малтретиран или поставен под натиск и накрая „доброволно“ се записва, думата „доброволно“ НЕ Е ДОБРОВОЛНО.
08:56 13.08.2026
54 няма край
До коментар #44 от "Истината е, че":Няма край руската мъка. Няма.
Коментиран от #76
08:56 13.08.2026
55 Напротив!
До коментар #44 от "Истината е, че":Истината е, че това не е вярно, а е рашка пропаганда.
08:57 13.08.2026
56 Повече от година и половина
08:58 13.08.2026
57 Истината е, че това ще се разследва
До коментар #44 от "Истината е, че":един ден!
Украински войник, пленен от Русия, който впоследствие е заставен или притиснат да се присъедини към руско подразделение.
Това вече е категорично забранено.
08:59 13.08.2026
58 Амии
До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То и нито един комтърен драскач не замина и на фронта да помага на Украйна. Последно се надявах на Тагаренко, ама май напразни са ми надеждите.
Коментиран от #62
09:01 13.08.2026
59 Погнусен
09:03 13.08.2026
60 7676
Коментиран от #64, #65, #68
09:05 13.08.2026
61 Обективен
09:05 13.08.2026
62 Те Украинците искат оръжие.
До коментар #58 от "Амии":А д-р.ка Путин покани русофилите в Рассия,така ,че връщай паспорта и газ към Блатото.Там ще станеш герой.Семкста ти едногънкова
Коментиран от #66, #67
09:06 13.08.2026
63 Гавра
09:07 13.08.2026
64 Коментар
До коментар #60 от "7676":Военнопленник, върху когото е упражнен натиск/принуда да служи на Русия е много тежък казус. Това последното е забранено от международното хуманитарно право.
Има много начини човек в плен да бъде подложен на натиск — обещания за по-добри условия, заплахи, наказания, изолация, натиск върху семейството и т.н.
Само преди дни бивши украински пленници разказаха пред Reuters за системни побои, токови удари, сексуално насилие и други форми на малтретиране в руски плен; данните са обсъждани и на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
Хората могат да бъдат принудени да извършват неща, които не искат. Именно затова съществува понятието „принуда“.
Освен това човек, прекарал месеци или години в плен, може да бъде психологически пречупен, да бъде убеден, че Украйна няма да го приеме обратно, да бъде мотивиран с обещание за свобода или пък да бъде заплашван. Не е необходимо той внезапно да е „повярвал в Русия“, за да бъде използван.
09:12 13.08.2026
65 Сериозно ли
До коментар #60 от "7676":Това, че руснаците са ги проверили и са им дали оръжие, не доказва, че са се записали доброволно. А твърдението, че щом някой стреля срещу свои, значи непременно го прави доброволно, просто не е вярно — точно затова международното право забранява принуждаването на военнопленници да служат на противника.
09:14 13.08.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 То блатото
До коментар #62 от "Те Украинците искат оръжие.":тук бе умник - просто събуди се, отвори си очите и ще го видиш.
09:19 13.08.2026
68 Това е НЕЧОВЕШКО
До коментар #60 от "7676":Ако се потвърди, че действително украински военнопленници са били принудени да служат в руските въоръжени сили, последиците са много сериозни.
Може да представлява военно престъпление. Не става дума просто за „лошо отношение към пленници“. Международното хуманитарно право разглежда това като едно от тежките нарушения, за които може да има индивидуална наказателна отговорност.
09:19 13.08.2026
69 Зловещо
09:20 13.08.2026
70 Хипотеза
Коментиран от #84
09:21 13.08.2026
71 ВВП
09:23 13.08.2026
72 ВВП
09:25 13.08.2026
73 Госあ
09:26 13.08.2026
74 ВВП
09:27 13.08.2026
75 Симо
Коментиран от #79
09:28 13.08.2026
76 Парадокс
До коментар #54 от "няма край":Русия започна войната, защото Кремъл не прие Украйна като напълно суверенна държава, свободна сама да избира политическия си и геополитическия си път, а искаше да я върне в руската сфера на влияние.
Коментиран от #80
09:28 13.08.2026
77 нннн
09:29 13.08.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Тъжно, но факт!
До коментар #75 от "Симо":Особено болезнено е, когато става дума за народи, които са толкова близки исторически и културно. Човек естествено си задава: „Как се стигна дотук?“
09:31 13.08.2026
80 ЗАЩО ЛИ
До коментар #76 от "Парадокс":АМИ МНОО ПРОСТО
УКРАЙНА НЕ Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА
ТЯ НЕ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ А ПРАША АРМИЯТА СИ ДА ГИ УБИВА В ИНТЕРЕС ЧИЖДИ СИЛИ СРЕЩУ ДРЕБНИ РУШВЕТИ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ СИ
СПРАВКА ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
А ТИ МУЦКА СИ МАЗ....НИК АМА НЕ ВЪРВИШ
Коментиран от #85, #87, #90
09:32 13.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Тъжната истина:
Много млади украинци не са искали тази война, но когато страната им е нападната, пред тях остава ужасният избор между да воюват или да рискуват да загубят дома, семейството и свободата си.
И много млади руснаци също вероятно не са искали да бъдат изпращани на фронта — независимо дали са били мобилизирани, притиснати или подмамени с пари и обещания.
Има нещо особено трагично в това: млад руснак и млад украинец, които при други обстоятелства биха могли да седят на една маса, да слушат една и съща музика или да играят футбол, могат да бъдат поставени от политиката от двете страни на мерника.
Това не означава, че няма агресор и жертва или че отговорността е „еднаква“. Има държава, която започна пълномащабното нахлуване, и има държава, която се защитава. Но съчувствието към обикновения млад човек от другата страна не отменя това разграничение.
Може би именно затова е толкова важно да не мразим народите заради решенията на техните ръководители.
Коментиран от #91
09:34 13.08.2026
84 ХИПОТЕНУЗА
До коментар #70 от "Хипотеза":АМИ КАК РАЗБРА ЧЕ СА ВОЕННОПЛЕНИЦИ
А НЕ ДЕЗЕРТЬОРИ ИМАЩИ ДА СИ ВРЪЩАТ НА КОМАНДВАЩИТЕ ГИ ДЕ....БИЛИ
Коментиран от #88, #89
09:35 13.08.2026
85 Парадокс
До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":Украйна Е международно призната суверенна държава и Русия сама е признала украинската териториална цялост в редица международни договори; през 1994 г. Русия подписва Будапещенския меморандум, в който потвърждава уважението към независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна. През 2014 г. Русия анексира Крим и подкрепи сепаратистите в Донецк и Луганск, а през 2022 г. започна пълномащабното нахлуване — факт, който Общото събрание на ООН осъди. Можеш да критикуваш украинската власт, мобилизацията, корупцията или ролята на Запада, но нищо от това не прави Украйна „несуверенна“ и не дава на друга държава право да решава вместо нея дали да съществува.
Коментиран от #96, #98
09:37 13.08.2026
86 Кочо
09:38 13.08.2026
87 Дрънкаш глупости!
До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":Много думи, нула аргументи. Украйна е суверенна държава — включително според договорите, които Русия сама е подписала и в които признава украинските граници. Да не харесваш Киев, Зеленски или Запада не дава на Москва право да нахлува и да убива; всичко останало е оправдание за агресия.
09:39 13.08.2026
88 Хипотеза
До коментар #84 от "ХИПОТЕНУЗА":Ами точно затова се прави разследване, а не се измисля от дивана. Ако са пленници — Женевската конвенция ги защитава; ако са дезертьори — това се доказва индивидуално, не с етикета „дебили“. Докато не докажеш обратното, ‘може би са дезертьори’ не е аргумент.
09:41 13.08.2026
89 Защо пишеш с главни букви?
До коментар #84 от "ХИПОТЕНУЗА":Не виждаш ли?
Сложи си очилата, дядка!
Хахаха
Коментиран от #93
09:42 13.08.2026
90 Хиподермун
До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":Ти кьорав ли си бря
09:43 13.08.2026
91 ОЩЕ ПО ТЪЖНАТА ИСТИНА
До коментар #83 от "Тъжната истина:":ЗА ТАЯ ДРАМА СА ВИНОВНИ
ПЪРВО. АНГЛОАМЕРИКАНЦИТЕ КОИТО ГОДИНИ НА РЕД ГОТВИХА УКРАЙНА ЗА ВОЙНА С РУСИЯ
ВТОРО. ПРОДАЖНИТЕ УКРАИНСКИ ПОЛИТИЦИ ПРОДАЛИ ЗА ДРЕБНИ СТОТИНКИ НАРОДА СИ
ТРЕТО РУСНАЦИТЕ НАДЯВАЩИ СЕ НА ПРЕГОВОРИ И НЯКАКВО ДОГОВАРЯНЕ
ЗАПОЧНАЛИ ВОЙНАТА ПРЕКАЛЕНО МЕКО И НАДЯВАЙКИ СЕ МЕСТНИТЕ ДЕБ...ИЛИ
ДА ПОУМНЕЯТ
ТА ТОЛКОЗ
НО ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА
УКРАЙНА ЗАПОЧНА ВОЙНАТА В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК И ТО ПРОТИВ УЖ СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРАЖДАНИ В НАРУШЕНИЕ НА СОБСТВЕНАТА СИ КОНСТИТУЦИЯ
ТАКА ЧЕ СПРИ ДА СЕ ПРАЙШ НА ХУМАНЕН ПЛОСЪК СИ И НЕ ВЪРВИШ
09:44 13.08.2026
92 Хмм
09:45 13.08.2026
93 ТАКА МИ Е КЕФ
До коментар #89 от "Защо пишеш с главни букви?":СХВАНА ЛИ
09:45 13.08.2026
94 Антирашист 2705
До коментар #21 от "Оня":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не сори а чети за фашистките държави !
09:49 13.08.2026
95 Маринов
09:50 13.08.2026
96 СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА
До коментар #85 от "Парадокс":АМИ САМО ЕДИН ПРИМЕР
АБЕ ЛИБИЯ БЕШЕ ЛИ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА
А КОСОВО СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ЛИ Е
ТАКА ЧЕ СУВЕРЕНИТЕТА Е ЗА НОРМАЛНИ
ЗА БАНДЕ....РО ДЕБИЛИ НЕ СЪЩЕСТВУВА
АБЕ КИПЪР СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ЛИ Е
09:51 13.08.2026
97 МА МНОО СИ ХИТЪР
КАЯ КАЛАС ЛИ МЕЖДУНАРОДНИЯТ СЪД
ДОКАЗВАНЕТО Е ПРОСТО
КОЛКО УБИТИ БАНДЕР....АСИ ЗА СМЕТКАТА НА ТЕЯ ИСТИНСКИ ПАТРИОТИ
АДЕ ЗЕМИ И СА УВЕДОМИ
09:55 13.08.2026
98 Антирашист 2706
До коментар #85 от "Парадокс":Не е парадокс а наглост,рашистка наглост !
09:56 13.08.2026
99 Сев първи
10:02 13.08.2026
100 Чудено ще е
10:17 13.08.2026