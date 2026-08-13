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Русия сформира батальони от украински военнопленници
  Тема: Украйна

Русия сформира батальони от украински военнопленници

13 Август, 2026 08:21 2 335 100

  • украйна-
  • русия-
  • военнопленници-
  • дмитро лубинец-
  • война

Украинското разузнаване има данни, че Москва е създала батальони, сформирани от украински войници

Русия сформира батальони от украински военнопленници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Това бе съобщено на пресконференция от Андрий Пастернак, ръководител на единния център за координация на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани хора в резултат от руската агресия срещу Украйна. Центърът е към Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

"Знаем за такива батальони. Заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване следим и документираме подобни случаи. Има факти за това", посочи Пастернак.

В медиите вече излязоха информации, че Русия прави бойни подразделения от украински военнопленници.

Омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец обяви вчера, че досега е потвърдена смъртта на 375 украински граждани в руски плен, информира Укринформ.

Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ.

"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КИБОРГ

    41 12 Отговор
    Според военните анализатори, ако конфликтът ескалира, първият удар няма да дойде от морето, а от космоса и няма да се губят ресурси за всички сателити – ще ударят само гръбнака: сателитите за навигация (GPS) и за ранно предупреждение, без тях западните оръжия губят точност, а командването остава без очи за ракетно нападение. Лазерният комплекс "Пересвет" вече е на бойно дежурство – способен е да заслепява сателити на височина от 200 до 1100 км, като всеки комплекс покрива район с диаметър 130-180 км, космическият влекач "Зевс" с ядрен двигател разполага с лазерно оръжие, способно да изважда от строя вражески спътници, а също така – да ги унищожава с електромагнитен импулс, а тактическата електромагнитна ракета "Алабуга" може да изведе от строя цялата електроника на противника в радиус от 3,5 км. Американците имат много сателити, но ако падне само този гръбнак – навигацията и ранното предупреждение – филмът спира, останалите спътници може и да работят, но без тях противникът е ослепял. В същото време някои военни анализатори описват Северна Корея като злобно куче, вързано с къса верига – въпросът не е дали ще ухапе, а кога веригата ще бъде махната, защото в момента на космически удар веригата може да се окаже излишна. Въпросът е дали НАТО има план за всичко това.

    ПЕПЕЛ, СВЕТЛИНА, ЧЕРВЕНА ТОЧКА. 🔴

    Коментиран от #30, #33, #38

    08:22 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 няма край

    13 52 Отговор
    Няма край руската мъка. Няма край.

    08:23 13.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кремък

    78 9 Отговор
    ,,Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната."
    ----
    Марче, системата за мъчения и унижения е измислена от батальона ,, Скала " на укрите.Заведени са 134 дела .Но вие, с омбудсманката, сте на заплата и не ги виждате тия неща.

    Коментиран от #10, #11, #15

    08:27 13.08.2026

  • 8 Каквото и да сформират

    12 46 Отговор
    Украйна Спря масовата Педофилизация на Русия

    Факт!!

    08:29 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 няма край

    11 42 Отговор

    До коментар #7 от "Кремък":

    Няма край руския резил. Няма край.

    08:30 13.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Слава Украйна

    13 43 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #31

    08:30 13.08.2026

  • 14 русия подготвя масова мобилизация

    10 40 Отговор
    но Москва не бърза да въоръжи руснаците, защото не знае накъде ще тръгнат.

    08:31 13.08.2026

  • 15 Що повтаряш вече текста?

    9 28 Отговор

    До коментар #7 от "Кремък":

    Мало/умен ли си или си платен?

    Коментиран от #26

    08:31 13.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    9 37 Отговор
    Руският садизъм няма измерение...

    08:32 13.08.2026

  • 18 Бай онзи

    26 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бащата на мръсната Саяна":

    Пак ли избяга от лудницата,бе???

    08:33 13.08.2026

  • 19 Познато от Великата отечествена

    10 39 Отговор
    Щрафбати със стари пушки, зад тях заградотряди с автомати, героят на СССР маршал Жуков ги праща в минните полета, противопехотните мини избухват, така много по-ценните сапьори разминират от противотанкови мини и накрая танковете продължават победния си път. А Жуков и Сталин се черпят на масата и вдигат тостове по грузински маниер.

    08:34 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оня

    37 7 Отговор
    Аааааа не мое да бъде! Те урките много си обичат фюрера! С удоволствие си дават живота за него! Или май не беше така! Обърках се вече!

    Коментиран от #23, #94

    08:36 13.08.2026

  • 22 Kaлпазанин

    23 4 Отговор
    Ти на море няма ли да одиш ма ,да занимаваш рибата с глупостите си

    08:37 13.08.2026

  • 23 Карлуково

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Хапчетата за отбъркване!

    08:37 13.08.2026

  • 24 ЗАКЪСНЯЛА "НОВИНА"

    35 6 Отговор
    ОТДАВНА ПРЕДАЛИ СЕ УКРАИНЦИ, НАТОВАРЕНИ КАТО КАРТОФИ И ПРАТЕНИ НА ФРОНТА НА ПРЕДНА ЛИНИЯ СЕГА ИСКАТ ДА ВЪРНАТ "ЖЕСТА" КЪМ ....ТЕ ЦЕ КАШНИЦИТЕ

    08:38 13.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Кремък

    24 4 Отговор

    До коментар #15 от "Що повтаряш вече текста?":

    Цитирам Марчето,сложил съм кавички,какво не разбираш ? Постът касае този пасаж.В кой клас си?

    08:38 13.08.2026

  • 27 Голяма част от

    38 7 Отговор
    насилствено мобилизираните украинци, сами изявяват желание да не се връщат в WCкрайна, а не малко преминават на страната на руснаците в борбата им срещу украинския неонацизъм.

    08:39 13.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Браво

    29 4 Отговор
    Желаещите да се бият срещу нацисткият режим в кииф нямат край!

    08:41 13.08.2026

  • 30 Тъп

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Какво е името на филма

    08:41 13.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Исторически парк

    29 3 Отговор
    Украинците вече искат да освободят украйна от евреите

    08:43 13.08.2026

  • 33 Тъй де

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    И като се събуди кво стана...

    08:43 13.08.2026

  • 34 Истината

    8 18 Отговор
    Военнопленникът е под закрила на международното хуманитарно право и не може просто да бъде вербуван и изпратен обратно срещу собствената му армия.

    Коментиран от #44, #51

    08:45 13.08.2026

  • 35 Картаген

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "Готов за бой":

    Първата ти работа ще е да се качиш на колесника и да се ометеш.
    Ако баща ти е достатъчно богат да ти купи място,разбира се.После ще стреляш от клавиатурата,ама спокойно ,,моряци",радиация ще има за всички от сърце...

    08:45 13.08.2026

  • 36 верно е

    5 24 Отговор
    Русия подготвя затваряне на границите и масова мобилизация за ... защита на Отечеството. Терористична Украйна все повече бие руснаците на руска свещенна територия. Путин строи бункер на Курилите.

    08:45 13.08.2026

  • 37 Хайо

    6 20 Отговор
    Бункерният педофил превзе ли Украйна?

    08:46 13.08.2026

  • 38 Хайо

    4 16 Отговор

    До коментар #1 от "КИБОРГ":

    Може ли издание, брой и дата на фейка Ви?

    08:47 13.08.2026

  • 39 Заград отрядите са в

    25 6 Отговор
    WCкрайна за това и много от пленените казват, че ако руснак не те застреля тези от заград отрядите със сигурност ще го направят.

    08:47 13.08.2026

  • 40 Парадокс

    7 20 Отговор
    Има вече документирани случаи от предишни години, при които Русия е използвала украински пленници за такива формирования; международни правни анализи ги определят като нарушение на Женевската конвенция.

    08:47 13.08.2026

  • 41 И сега

    17 4 Отговор
    404 като свърши, ще го обявят за ,,перемога,,.

    08:48 13.08.2026

  • 42 Браво

    4 14 Отговор
    Едно време фашистите са правели батальони от военопленици.

    08:49 13.08.2026

  • 43 Това е цинично и извратено!

    4 22 Отговор
    Ако човек е пленен като украински войник, а след това е принуден или подложен на натиск да бъде въоръжен и изпратен да воюва срещу собствените си другари, това е не просто цинично — това поставя сериозни въпроси за нарушение на международното хуманитарно право.

    08:49 13.08.2026

  • 44 Истината е, че

    25 5 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    те доброволно се записват, не искат да ги връщат при наркомана.

    Коментиран от #54, #55, #57

    08:49 13.08.2026

  • 45 Механик

    25 2 Отговор
    А на бас, че утре ще ни проглушат ушите, че благодарение на точно тия батальони, Русия побеждава ВСУ.
    Кой дава оръжие в ръцете на врага си бе? Как ще въоръжиш 1000 човека врагове? Ми това са 1000 автомата, всеки от който може да гръмне по теб.
    Аа, ако тия момчета са се записали доброволно и по свое убеждение, тогава е друга работа. Макар че дори така е трудно. Всеки един от тях трябва да мине филтрация през специалните служби, а това не е нито лесно, нито бързо.

    Коментиран от #48

    08:49 13.08.2026

  • 46 Бит русораст

    6 13 Отговор
    Другари русорасти ние ще помагаме или ще бягаме?

    08:50 13.08.2026

  • 47 Ужас

    3 14 Отговор
    Има и още един ужасен аспект: тези хора могат да бъдат поставени в ситуация, в която украинската армия ги вижда като противник, въпреки че първоначално са били нейни пленници. Това превръща пленника в инструмент за войната, вместо в човек, който трябва да бъде пазен до края на военните действия.

    08:50 13.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Военнопрестъпницииии!!!

    8 12 Отговор
    тук идва най-важният юридически момент
    Третата Женевска конвенция е категорична: военнопленник не може да бъде принуждаван да служи във въоръжените сили на вражеската държава.
    Международният комитет на Червения кръст определя принуждаването на военнопленник да служи на силите на противника като „grave breach“ — тежко нарушение на Конвенцията. Това е свързано с военна престъпност.

    08:52 13.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 иван костов

    18 6 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Всичко може, стига желание да има! Никой не ги кара насила, насила нацистите са ги изпратили на фронта! Разбира, се че ще има съпротива срещу режима на зеленски!

    Коментиран от #53

    08:53 13.08.2026

  • 52 Извратено

    4 17 Отговор
    Морално това е наистина ужасяващо: човек да бъде обезоръжен, пленен, да попадне под властта на противника и след това да бъде превърнат в оръжие срещу собствената му страна.

    08:54 13.08.2026

  • 53 Мнение

    5 18 Отговор

    До коментар #51 от "иван костов":

    ООН е документирала систематично изтезаване и малтретиране на украински военнопленници в руски плен. В един доклад OHCHR съобщава, че почти всички от 60 интервюирани наскоро освободени украински военнопленници са разказали за изтезания; описани са побои, токови удари, заплахи за екзекуция и сексуално насилие.
    Затова, ако човек е първо пленен, след това малтретиран или поставен под натиск и накрая „доброволно“ се записва, думата „доброволно“ НЕ Е ДОБРОВОЛНО.

    08:56 13.08.2026

  • 54 няма край

    3 17 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е, че":

    Няма край руската мъка. Няма.

    Коментиран от #76

    08:56 13.08.2026

  • 55 Напротив!

    4 16 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е, че":

    Истината е, че това не е вярно, а е рашка пропаганда.

    08:57 13.08.2026

  • 56 Повече от година и половина

    18 3 Отговор
    Точно Факти писа, че има такъв батальон от предали се украинци, които искат да си върнат Родината от Зеле

    08:58 13.08.2026

  • 57 Истината е, че това ще се разследва

    5 17 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е, че":

    един ден!

    Украински войник, пленен от Русия, който впоследствие е заставен или притиснат да се присъедини към руско подразделение.
    Това вече е категорично забранено.

    08:59 13.08.2026

  • 58 Амии

    13 3 Отговор

    До коментар #28 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То и нито един комтърен драскач не замина и на фронта да помага на Украйна. Последно се надявах на Тагаренко, ама май напразни са ми надеждите.

    Коментиран от #62

    09:01 13.08.2026

  • 59 Погнусен

    3 8 Отговор
    Когато става дума за пленници, изтезания или принуждаване на пленени войници да воюват срещу собствените им хора, реакцията на ужас и погнуса е напълно човешка.

    09:03 13.08.2026

  • 60 7676

    12 1 Отговор
    Абе вие мозък и имате ли? Разбира се че доброво са се записали! И колегата е прав за филтрацията! Руснаците не са безмозъчни като вас да дадат оръжие на неблагонадеждни! И наистина по голямата част от тях са бусифицирани насила! Как ще накараш някой който не иска да стреля срещу свои!?

    Коментиран от #64, #65, #68

    09:05 13.08.2026

  • 61 Обективен

    2 8 Отговор
    Бих разделил руските военни и държавното ръководство, за които има конкретни обвинения и документирани действия, от „руснаците“ като народ. Не всеки руснак носи отговорност за престъпленията на режима на Путин. Много от тях го осъждат, но не смеят да го кажат гласно, защото ... знаете защо.

    09:05 13.08.2026

  • 62 Те Украинците искат оръжие.

    4 10 Отговор

    До коментар #58 от "Амии":

    А д-р.ка Путин покани русофилите в Рассия,така ,че връщай паспорта и газ към Блатото.Там ще станеш герой.Семкста ти едногънкова

    Коментиран от #66, #67

    09:06 13.08.2026

  • 63 Гавра

    3 5 Отговор
    В конкретния случай с военнопленниците — ако принудата бъде доказана — това е особено отвратително именно защото военнопленникът е човек под закрилата на международното хуманитарно право, а не военен ресурс, който пленителят може да използва както пожелае.

    09:07 13.08.2026

  • 64 Коментар

    4 8 Отговор

    До коментар #60 от "7676":

    Военнопленник, върху когото е упражнен натиск/принуда да служи на Русия е много тежък казус. Това последното е забранено от международното хуманитарно право.
    Има много начини човек в плен да бъде подложен на натиск — обещания за по-добри условия, заплахи, наказания, изолация, натиск върху семейството и т.н.
    Само преди дни бивши украински пленници разказаха пред Reuters за системни побои, токови удари, сексуално насилие и други форми на малтретиране в руски плен; данните са обсъждани и на заседание на Съвета за сигурност на ООН.
    Хората могат да бъдат принудени да извършват неща, които не искат. Именно затова съществува понятието „принуда“.
    Освен това човек, прекарал месеци или години в плен, може да бъде психологически пречупен, да бъде убеден, че Украйна няма да го приеме обратно, да бъде мотивиран с обещание за свобода или пък да бъде заплашван. Не е необходимо той внезапно да е „повярвал в Русия“, за да бъде използван.

    09:12 13.08.2026

  • 65 Сериозно ли

    5 7 Отговор

    До коментар #60 от "7676":

    Това, че руснаците са ги проверили и са им дали оръжие, не доказва, че са се записали доброволно. А твърдението, че щом някой стреля срещу свои, значи непременно го прави доброволно, просто не е вярно — точно затова международното право забранява принуждаването на военнопленници да служат на противника.

    09:14 13.08.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 То блатото

    4 2 Отговор

    До коментар #62 от "Те Украинците искат оръжие.":

    тук бе умник - просто събуди се, отвори си очите и ще го видиш.

    09:19 13.08.2026

  • 68 Това е НЕЧОВЕШКО

    3 9 Отговор

    До коментар #60 от "7676":

    Ако се потвърди, че действително украински военнопленници са били принудени да служат в руските въоръжени сили, последиците са много сериозни.
    Може да представлява военно престъпление. Не става дума просто за „лошо отношение към пленници“. Международното хуманитарно право разглежда това като едно от тежките нарушения, за които може да има индивидуална наказателна отговорност.

    09:19 13.08.2026

  • 69 Зловещо

    3 7 Отговор
    Има още един много зловещ момент: ако украинските защитници видят срещу себе си свои бивши бойци, те могат да се поколебаят да стрелят. Точно това би могло да превърне пленниците в своеобразен „човешки буфер“ между руските сили и украинския огън.

    09:20 13.08.2026

  • 70 Хипотеза

    3 7 Отговор
    Ако тези хора са били пленени украински военнослужещи, принудени да влязат в руско подразделение и след това изпратени в първата линия, Русия не просто нарушава забраната за използване на военнопленници — тя потенциално ги превръща и в човешки щит. Това обаче трябва да бъде доказано за конкретното подразделение, а не просто предположено от факта, че са на фронта.

    Коментиран от #84

    09:21 13.08.2026

  • 71 ВВП

    7 2 Отговор
    От тия негодници не става нищо.Само пушечно месо..2,2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали първите дни на СВО..Катастрофа

    09:23 13.08.2026

  • 72 ВВП

    6 1 Отговор
    Това са руски говорящи ,ще трепят окропитеци..Обработени са психологично..Имат договор.Стсват тия неща .Обаче ония клесове от Окропистан запад ,Не стават чеп за зеле .Пропаднали боклуци..

    09:25 13.08.2026

  • 73 Госあ

    9 1 Отговор
    Момчетата хващани по улиците като дивеч от нацисткия режим искат да си върнат родината. и това не е новина отдавна при всяка възможност, украински войници се предават на руснаците и дезертират. но това е трудно, защото по тях се стреля на месо от нацистите отряди в гърба им.

    09:26 13.08.2026

  • 74 ВВП

    5 1 Отговор
    България ,през ВСВ сменя съюзниците .отива да трепе ,,любимите ,,си немци.На драва Соболич..Дядо е ликвидирал 15 клесави немеца ..

    09:27 13.08.2026

  • 75 Симо

    8 1 Отговор
    Марче, Марче! Пак разсмя аудиторията! Ми те двете неща са несъвместими, освен това да са отвлечените от улицата украинци, които с удоволствие ще се бият за освобождението на страната си от фашистката хунта.

    Коментиран от #79

    09:28 13.08.2026

  • 76 Парадокс

    3 9 Отговор

    До коментар #54 от "няма край":

    Русия започна войната, защото Кремъл не прие Украйна като напълно суверенна държава, свободна сама да избира политическия си и геополитическия си път, а искаше да я върне в руската сфера на влияние.

    Коментиран от #80

    09:28 13.08.2026

  • 77 нннн

    6 2 Отговор
    Стара информация. Батальони бяха преди. Сега са сформирали бригада.

    09:29 13.08.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тъжно, но факт!

    2 3 Отговор

    До коментар #75 от "Симо":

    Особено болезнено е, когато става дума за народи, които са толкова близки исторически и културно. Човек естествено си задава: „Как се стигна дотук?“

    09:31 13.08.2026

  • 80 ЗАЩО ЛИ

    10 1 Отговор

    До коментар #76 от "Парадокс":

    АМИ МНОО ПРОСТО
    УКРАЙНА НЕ Е СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА
    ТЯ НЕ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ СИ А ПРАША АРМИЯТА СИ ДА ГИ УБИВА В ИНТЕРЕС ЧИЖДИ СИЛИ СРЕЩУ ДРЕБНИ РУШВЕТИ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ СИ
    СПРАВКА ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
    А ТИ МУЦКА СИ МАЗ....НИК АМА НЕ ВЪРВИШ

    Коментиран от #85, #87, #90

    09:32 13.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Тъжната истина:

    4 3 Отговор
    Това е една от най-тъжните истини на всяка война.

    Много млади украинци не са искали тази война, но когато страната им е нападната, пред тях остава ужасният избор между да воюват или да рискуват да загубят дома, семейството и свободата си.

    И много млади руснаци също вероятно не са искали да бъдат изпращани на фронта — независимо дали са били мобилизирани, притиснати или подмамени с пари и обещания.

    Има нещо особено трагично в това: млад руснак и млад украинец, които при други обстоятелства биха могли да седят на една маса, да слушат една и съща музика или да играят футбол, могат да бъдат поставени от политиката от двете страни на мерника.

    Това не означава, че няма агресор и жертва или че отговорността е „еднаква“. Има държава, която започна пълномащабното нахлуване, и има държава, която се защитава. Но съчувствието към обикновения млад човек от другата страна не отменя това разграничение.

    Може би именно затова е толкова важно да не мразим народите заради решенията на техните ръководители.

    Коментиран от #91

    09:34 13.08.2026

  • 84 ХИПОТЕНУЗА

    8 2 Отговор

    До коментар #70 от "Хипотеза":

    АМИ КАК РАЗБРА ЧЕ СА ВОЕННОПЛЕНИЦИ
    А НЕ ДЕЗЕРТЬОРИ ИМАЩИ ДА СИ ВРЪЩАТ НА КОМАНДВАЩИТЕ ГИ ДЕ....БИЛИ

    Коментиран от #88, #89

    09:35 13.08.2026

  • 85 Парадокс

    3 8 Отговор

    До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":

    Украйна Е международно призната суверенна държава и Русия сама е признала украинската териториална цялост в редица международни договори; през 1994 г. Русия подписва Будапещенския меморандум, в който потвърждава уважението към независимостта, суверенитета и съществуващите граници на Украйна. През 2014 г. Русия анексира Крим и подкрепи сепаратистите в Донецк и Луганск, а през 2022 г. започна пълномащабното нахлуване — факт, който Общото събрание на ООН осъди. Можеш да критикуваш украинската власт, мобилизацията, корупцията или ролята на Запада, но нищо от това не прави Украйна „несуверенна“ и не дава на друга държава право да решава вместо нея дали да съществува.

    Коментиран от #96, #98

    09:37 13.08.2026

  • 86 Кочо

    2 3 Отговор
    Обещаха им в освободена от хунтата Украйна да ги назначат за областни управители! И момчетата се съгласиха! Елементарен подход, но ефективен! Кой не иска да стане каймакамин и валия!?

    09:38 13.08.2026

  • 87 Дрънкаш глупости!

    2 6 Отговор

    До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":

    Много думи, нула аргументи. Украйна е суверенна държава — включително според договорите, които Русия сама е подписала и в които признава украинските граници. Да не харесваш Киев, Зеленски или Запада не дава на Москва право да нахлува и да убива; всичко останало е оправдание за агресия.

    09:39 13.08.2026

  • 88 Хипотеза

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "ХИПОТЕНУЗА":

    Ами точно затова се прави разследване, а не се измисля от дивана. Ако са пленници — Женевската конвенция ги защитава; ако са дезертьори — това се доказва индивидуално, не с етикета „дебили“. Докато не докажеш обратното, ‘може би са дезертьори’ не е аргумент.

    09:41 13.08.2026

  • 89 Защо пишеш с главни букви?

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "ХИПОТЕНУЗА":

    Не виждаш ли?
    Сложи си очилата, дядка!
    Хахаха

    Коментиран от #93

    09:42 13.08.2026

  • 90 Хиподермун

    2 3 Отговор

    До коментар #80 от "ЗАЩО ЛИ":

    Ти кьорав ли си бря

    09:43 13.08.2026

  • 91 ОЩЕ ПО ТЪЖНАТА ИСТИНА

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Тъжната истина:":

    ЗА ТАЯ ДРАМА СА ВИНОВНИ
    ПЪРВО. АНГЛОАМЕРИКАНЦИТЕ КОИТО ГОДИНИ НА РЕД ГОТВИХА УКРАЙНА ЗА ВОЙНА С РУСИЯ
    ВТОРО. ПРОДАЖНИТЕ УКРАИНСКИ ПОЛИТИЦИ ПРОДАЛИ ЗА ДРЕБНИ СТОТИНКИ НАРОДА СИ
    ТРЕТО РУСНАЦИТЕ НАДЯВАЩИ СЕ НА ПРЕГОВОРИ И НЯКАКВО ДОГОВАРЯНЕ
    ЗАПОЧНАЛИ ВОЙНАТА ПРЕКАЛЕНО МЕКО И НАДЯВАЙКИ СЕ МЕСТНИТЕ ДЕБ...ИЛИ
    ДА ПОУМНЕЯТ
    ТА ТОЛКОЗ
    НО ТОВА НЕ ПРОМЕНЯ ФАКТА
    УКРАЙНА ЗАПОЧНА ВОЙНАТА В ДОНЕЦК И ЛУГАНСК И ТО ПРОТИВ УЖ СОБСТВЕНИТЕ СИ ГРАЖДАНИ В НАРУШЕНИЕ НА СОБСТВЕНАТА СИ КОНСТИТУЦИЯ
    ТАКА ЧЕ СПРИ ДА СЕ ПРАЙШ НА ХУМАНЕН ПЛОСЪК СИ И НЕ ВЪРВИШ

    09:44 13.08.2026

  • 92 Хмм

    2 1 Отговор
    насила мобилизираните, от руските райони в Донбас, повечето около 50-годишни

    09:45 13.08.2026

  • 93 ТАКА МИ Е КЕФ

    3 0 Отговор

    До коментар #89 от "Защо пишеш с главни букви?":

    СХВАНА ЛИ

    09:45 13.08.2026

  • 94 Антирашист 2705

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Оня":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не сори а чети за фашистките държави !

    09:49 13.08.2026

  • 95 Маринов

    3 0 Отговор
    А къде са телата на изоставените убити войници на ВСУ? То бива наглост, но и тези техни пропагандатори тук прекаляват. А тези от Азов като заградители ще ги потупваме? За това, че убиват своите - отстъпващи, въпреки заповедите? И после изоставени? Тази война трябва да спре. Това са руснаци, жертви и от едната и от другата страна. На всички е ясно, че има война на НАТО с Русия, само на Путин не е съвсем ясно.

    09:50 13.08.2026

  • 96 СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА

    5 0 Отговор

    До коментар #85 от "Парадокс":

    АМИ САМО ЕДИН ПРИМЕР
    АБЕ ЛИБИЯ БЕШЕ ЛИ СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА
    А КОСОВО СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ЛИ Е
    ТАКА ЧЕ СУВЕРЕНИТЕТА Е ЗА НОРМАЛНИ
    ЗА БАНДЕ....РО ДЕБИЛИ НЕ СЪЩЕСТВУВА
    АБЕ КИПЪР СУВЕРЕННА ДЪРЖАВА ЛИ Е

    09:51 13.08.2026

  • 97 МА МНОО СИ ХИТЪР

    3 0 Отговор
    И КОЙ ША РАЗСЛЕДВА
    КАЯ КАЛАС ЛИ МЕЖДУНАРОДНИЯТ СЪД
    ДОКАЗВАНЕТО Е ПРОСТО
    КОЛКО УБИТИ БАНДЕР....АСИ ЗА СМЕТКАТА НА ТЕЯ ИСТИНСКИ ПАТРИОТИ
    АДЕ ЗЕМИ И СА УВЕДОМИ

    09:55 13.08.2026

  • 98 Антирашист 2706

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Парадокс":

    Не е парадокс а наглост,рашистка наглост !

    09:56 13.08.2026

  • 99 Сев първи

    2 0 Отговор
    Те идат да унищожат , прогонят и зверски да истезават сексуално всички предатели съюзили се с англосаксонците и евреите су славяните. Русия е халифата на сляваните и без нея ще стане същото като падането на крепоста Царевец за българите.

    10:02 13.08.2026

  • 100 Чудено ще е

    1 0 Отговор
    укpoфaшаги да избиват укpoфaшаги!!!

    10:17 13.08.2026

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