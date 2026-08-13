Русия сформира батальони от украински военнопленници

Украинското разузнаване е потвърдило, че Русия сформира бойни батальони от украински военнопленници, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Това бе съобщено на пресконференция от Андрий Пастернак, ръководител на единния център за координация на издирването и освобождаването на военнопленници и незаконно задържани хора в резултат от руската агресия срещу Украйна. Центърът е към Службата за сигурност на Украйна (ССУ).

"Знаем за такива батальони. Заедно с колегите от службата за външно разузнаване и от военното разузнаване следим и документираме подобни случаи. Има факти за това", посочи Пастернак.

В медиите вече излязоха информации, че Русия прави бойни подразделения от украински военнопленници.

Омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец обяви вчера, че досега е потвърдена смъртта на 375 украински граждани в руски плен, информира Укринформ.

Смъртта на 375 украински граждани в руски плен е на този етап потвърдена, именно толкова е броят на телата, върнати на Украйна, заяви по време на пресконференция омбудсманът към Върховната рада на Украйна Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ.

"Разполагаме с отделен списък, който понастоящем съдържа 375 имена. Това са украински военнопленници и цивилни заложници, за които е потвърдено, че са били задържани от Русия. Тяхната самоличност беше потвърдена и чрез международния механизъм на Международния комитет на Червения кръст. Тленните им останки са били предадени на Украйна, което означава, че Руската федерация е върнала телата на украински граждани, които са били измъчвани до смърт", заяви Лубинец.

Омбудсманът подчерта, че Русия е създала система, в която мъченията, унижението и незаконните присъди са се превърнали в инструменти на войната.