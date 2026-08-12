„Стани богат“ празнува 25 години на екран с невиждано предизвикателство

Тази есен „Стани богат“ се завръща в ефира на bTV със специален сезон, посветен на 25 години от старта на играта в България. Емблематичното шоу ще предложи на участниците нещо, което досега не се е случвало – ще могат да изберат как да играят. Всеки, който седне на стола на богатството, ще решава дали да играе по правилата от първите сезони на „Стани богат“, или по актуалните правила на играта.
Така още преди първия въпрос участникът трябва да вземе ключово решение за правилата на играта си.
Класическият вариант дава възможност на участниците да се борят за специалната награда от 125 000 евро с помощта на три жокера, познати от първите сезони на предаването. В съвременната версия участниците ще разполагат с по-голяма гъвкавост при избора на жокери.
„Играта се променя с времето, но знанието никога не губи стойността си. За първи път тази есен „Стани богат“ започва още преди първия въпрос – класиката или новото, рискът или стратегията, и шанс за 125 хиляди евро. Какъвто и път да изберат участниците – верният отговор е само един!“, казва емблематичният водещ Ники Кънчев.
Четвърт век след първия епизод в България, играта продължава да търси хора, които знаят, мислят бързо, не се страхуват да рискуват и искат да променят историята на „Стани богат“.
Специалният сезон ще предложи още много празнични изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти и още много страхотни емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123
17:37 12.08.2026
2 Лопата Орешник
18:11 12.08.2026
3 Николаос 66
18:16 12.08.2026
4 Специално предаване
18:32 12.08.2026
5 1111
Освен това, тия откровени алчни мошеници, предлагат кухи въпроси, които представят за "знание" и дори ИИ не може да отговори на тях. В България "голямата награда" няма кой да я вземе, щото няма кой да я даде. Нищо не става от това побългарено предаване.
18:35 12.08.2026
6 Цвете
18:39 12.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ЕДИН МИЛИОН❗ Тук не стига това, че е само 10% , ами и тези 100 000 не са ИЗПЛАТИЛИ НА НИКОГО ЗА ЧЕТВЪРТ ВЕК😡
18:40 12.08.2026
8 Предаване с този водеща
Пънчев е като сутеньор. На който симпатизира ще му пусне симпатична проститутка а....на тези които е хвърлил черното кокалче ще им пусне травестит и то така ще ги изпързаля че те даже няма да разберат ще ги лъже и е воайор.
Даже накрая се подсмихва когато те попаднат в капана му.....
Вижте въпросите в Щатите за 1 милион долара и въпросите в България за 10 000 евро. Ще се попикаете от смях нашия какви въпроси пуска с двойно изкуствено съдържание в тях за да те подхлъзне.
18:53 12.08.2026
9 Тази
19:01 12.08.2026