„Стани богат“ празнува 25 години на екран с невиждано предизвикателство

Тази есен „Стани богат“ се завръща в ефира на bTV със специален сезон, посветен на 25 години от старта на играта в България. Емблематичното шоу ще предложи на участниците нещо, което досега не се е случвало – ще могат да изберат как да играят. Всеки, който седне на стола на богатството, ще решава дали да играе по правилата от първите сезони на „Стани богат“, или по актуалните правила на играта.

Така още преди първия въпрос участникът трябва да вземе ключово решение за правилата на играта си.

Класическият вариант дава възможност на участниците да се борят за специалната награда от 125 000 евро с помощта на три жокера, познати от първите сезони на предаването. В съвременната версия участниците ще разполагат с по-голяма гъвкавост при избора на жокери.

„Играта се променя с времето, но знанието никога не губи стойността си. За първи път тази есен „Стани богат“ започва още преди първия въпрос – класиката или новото, рискът или стратегията, и шанс за 125 хиляди евро. Какъвто и път да изберат участниците – верният отговор е само един!“, казва емблематичният водещ Ники Кънчев.

Четвърт век след първия епизод в България, играта продължава да търси хора, които знаят, мислят бързо, не се страхуват да рискуват и искат да променят историята на „Стани богат“.

Специалният сезон ще предложи още много празнични изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти и още много страхотни емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.