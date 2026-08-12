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„Стани богат“ празнува 25 години на екран с невиждано предизвикателство

„Стани богат“ празнува 25 години на екран с невиждано предизвикателство

12 Август, 2026 17:31 678 9

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  • предаване-
  • шоу-
  • правила

За първи път участникът сам избира правилата, по които да играе

„Стани богат“ празнува 25 години на екран с невиждано предизвикателство - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тази есен „Стани богат“ се завръща в ефира на bTV със специален сезон, посветен на 25 години от старта на играта в България. Емблематичното шоу ще предложи на участниците нещо, което досега не се е случвало – ще могат да изберат как да играят. Всеки, който седне на стола на богатството, ще решава дали да играе по правилата от първите сезони на „Стани богат“, или по актуалните правила на играта.

Така още преди първия въпрос участникът трябва да вземе ключово решение за правилата на играта си.

Класическият вариант дава възможност на участниците да се борят за специалната награда от 125 000 евро с помощта на три жокера, познати от първите сезони на предаването. В съвременната версия участниците ще разполагат с по-голяма гъвкавост при избора на жокери.

„Играта се променя с времето, но знанието никога не губи стойността си. За първи път тази есен „Стани богат“ започва още преди първия въпрос – класиката или новото, рискът или стратегията, и шанс за 125 хиляди евро. Какъвто и път да изберат участниците – верният отговор е само един!“, казва емблематичният водещ Ники Кънчев.

Четвърт век след първия епизод в България, играта продължава да търси хора, които знаят, мислят бързо, не се страхуват да рискуват и искат да променят историята на „Стани богат“.

Специалният сезон ще предложи още много празнични изненади – както за зрителите пред екрана, така и за всички, дръзнали да седнат на „стола на богатството“. Очакват ги вълнуващи моменти и още много страхотни емоции, с които „Стани богат“ ще отбележи своя четвърт век в България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123

    6 2 Отговор
    Ние вече всички сме богати в клуба на богатите ,май само тия мошеници от Стани богат още не са чували

    17:37 12.08.2026

  • 2 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Мизерия! Избирам да играя по правилата на истинската игра за милион! Тия прошляци алчни са сегментирали наградите в най горната част!! Мишки!!

    18:11 12.08.2026

  • 3 Николаос 66

    4 0 Отговор
    Никой никога няма да спечели защото след 5,6 въпрос започват въпроси от миналата ера за разлика от другите предавания в света където са съвсем нормални въпроси

    18:16 12.08.2026

  • 4 Специално предаване

    3 0 Отговор
    Значи и въпросите ще бъдат специални! Колко изтривалки е конфискувал Антонио Ресио, през всичките сезони на Новите съседи.. Примерно или как се казва бащата на коня на генерал Столетов... И това за вече голяма сума... 1000 Е 😁

    18:32 12.08.2026

  • 5 1111

    3 0 Отговор
    E, то по първоначалните правила имаше и кратък тест с няколко участника, за да се избере кой да седне на "Стола на ""богатството"". Едва ли сега ще върнат това правило и в резултат сядат на стола напълно завършени празни кратуни.
    Освен това, тия откровени алчни мошеници, предлагат кухи въпроси, които представят за "знание" и дори ИИ не може да отговори на тях. В България "голямата награда" няма кой да я вземе, щото няма кой да я даде. Нищо не става от това побългарено предаване.

    18:35 12.08.2026

  • 6 Цвете

    1 0 Отговор
    КАКЪВ Е ТОЗИ ПРАЗНИК ,КОГАТО НИТО ЕДИН НЕ Е СПЕЧЕЛИЛ НИКОГА НАГРАДАТА ? ВЪПРОСИТЕ СА ЗА ВУНДЕРКИНД НАВЕРНО? ИЛИ ТОВА Е ЦЕЛТА ИМ, ДА ЗАРИБЯВАТ ДО 2000 ЕВРО? 9479

    18:39 12.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Цициииии❗ Навсякъде топ наградата е
    ЕДИН МИЛИОН❗ Тук не стига това, че е само 10% , ами и тези 100 000 не са ИЗПЛАТИЛИ НА НИКОГО ЗА ЧЕТВЪРТ ВЕК😡

    18:40 12.08.2026

  • 8 Предаване с този водеща

    0 0 Отговор
    не е реално за възприятие от мислещ индивид.
    Пънчев е като сутеньор. На който симпатизира ще му пусне симпатична проститутка а....на тези които е хвърлил черното кокалче ще им пусне травестит и то така ще ги изпързаля че те даже няма да разберат ще ги лъже и е воайор.
    Даже накрая се подсмихва когато те попаднат в капана му.....
    Вижте въпросите в Щатите за 1 милион долара и въпросите в България за 10 000 евро. Ще се попикаете от смях нашия какви въпроси пуска с двойно изкуствено съдържание в тях за да те подхлъзне.

    18:53 12.08.2026

  • 9 Тази

    0 0 Отговор
    помия гледа ли я някой ?

    19:01 12.08.2026