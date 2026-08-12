Двойките, които се целуват на публични места, са по-щастливи

Хората, които по-често демонстрират привързаност към партньора си на публични места, са склонни да съобщават за по-висока удовлетвореност от връзката си, показва ново изследване на учени от Университета на Силезия в Катовице, Полша.

Проучването, публикувано в научното списание PLOS One, анализира връзката между публичните прояви на привързаност и качеството на романтичните отношения. Участниците били попитани колко често държат партньора си за ръка, прегръщат се, целуват се или изразяват любовта си пред други хора.

В изследването са включени 461 души на възраст между 18 и 49 години от Полша, Непал и Индонезия. Резултатите показват положителна връзка между честотата на проявите на нежност, както на публично, така и насаме, и удовлетворението от отношенията.

Според авторите романтичната привързаност може да бъде свързана и с по-ниски нива на стрес, по-добро общо благополучие и по-висока удовлетвореност от живота. Учените обаче подчертават, че културните норми имат силно влияние върху това доколко хората се чувстват комфортно да показват близост пред други.

Най-често публична нежност са демонстрирали участниците от Полша, докато най-ниски стойности са отчетени в Индонезия. Там са регистрирани и най-силни негативни нагласи към целувките, прегръдките и другите интимни жестове на обществени места.

Непалските участници от своя страна съобщават за най-висока обща удовлетвореност от връзките си, следвани от поляците и индонезийците.

Изследователите уточняват, че резултатите показват връзка, но не доказват, че публичните целувки или прегръдки сами по себе си правят една връзка по-щастлива. Възможно е хората, които вече се чувстват по-сигурни и удовлетворени с партньора си, просто по-често да демонстрират привързаност.

Темата остава разделяща общественото мнение. Докато за едни държането за ръце или целувката на публично място са естествен израз на близост, други ги възприемат като неудобни или прекалено интимни. Новото изследване обаче подсказва, че поне за самите двойки подобни жестове могат да бъдат признак на по-силна емоционална връзка.