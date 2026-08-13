Милиони наблюдаваха зрелищното слънчево затъмнение

Историческото пълно слънчево затъмнение от 12 август 2026 година, което беше първото за континенталната част на Западна Европа от десетилетия насам, прикова погледите на милиони зрители по целия свят.

Феноменът превърна деня в мистичен полумрак в рамките на зрелищен 8300-километров коридор, пресичащ Арктика, Гренландия, Исландия, Атлантическия океан и Пиренейския полуостров.

Според официалните данни, публикувани от Световната научна платформа за време и астрономия, максималната фаза на пълното закриване е продължила точно 2 минути и 18 секунди в района на Северния Атлантик. За континентална Испания събитието имаше изключителна историческа стойност – подобен феномен не бе наблюдаван там от 1905 година. Близо 6 милиона астротуристи окупираха северните части на страната около Билбао, Сарагоса и Валенсия, за да видят уникалното затъмнение непосредствено преди залез слънце. Властите там наложиха безпрецедентни мерки за сигурност в планинските райони поради висок риск от горски пожари.

Паралелно с масовите наблюдения, учените проведоха мащабни изследвания. Националната космическа агенция на САЩ проследи лунната сянка на голяма височина със специализиран самолет WB-57 с цел заснемане на слънчевата корона в девет различни дължини на вълната. Европейската космическа агенция също предаваше на живо от обсерваторията в Теруел за хората, останали извън обхвата на пълната сянка.

У нас явлението имаше по-скоро символичен характер. От Института по астрономия към БАН потвърдиха, че частичното затъмнение с минимална фаза е било уловено за броени минути от най-северозападните части на България, като във Видин то започна около 20:27 ч. непосредствено преди залеза.

Космическият спектакъл от изминалата нощ се оказа двоен. Веднага след приключването на затъмнението, любителите на небесните феномени станаха свидетели и на пика на традиционния метеорен поток Персеиди. Поради фазата на новолуние, небето остана напълно тъмно, което осигури перфектни условия за наблюдение на десетки „падащи звезди“ в час до самото зазоряване на 13 август.

Следващото пълно слънчево затъмнение, което ще засегне Южна Европа и Северна Африка, ще настъпи съвсем скоро – на 2 август 2027 година, а учените го определят като най-дългото за оставащата част от нашия век.