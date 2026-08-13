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Андрей Слабаков навършва 66: кино, политика и живот без филтър

Андрей Слабаков навършва 66: кино, политика и живот без филтър

13 Август, 2026 08:15 968 21

  • андрей слабаков-
  • рожден ден

Слабаков попада в света на киното още като дете

Андрей Слабаков навършва 66: кино, политика и живот без филтър - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът, сценарист, актьор и бивш евродепутат Андрей Слабаков навършва 66 години днес, 13 август. Един от най-разпознаваемите и често провокативни гласове в българския обществен живот остава свързан както с киното, така и с политиката, а през последните месеци има и нов повод за радост – стана дядо за втори път.

Андрей Петров Слабаков е роден на 13 август 1960 г. в София. Той е син на големия български актьор Петър Слабаков, оставил десетки запомнящи се роли в киното и театъра.

От детските роли до режисьорския стол

Слабаков попада в света на киното още като дете. Сред ранните му появи на екран са популярни български продукции като „Таралежите се раждат без бодли“, „Четиримата от вагона“ и „Дами канят“. По-късно участва и в други филмови и телевизионни проекти.

Професионалният му път обаче е насочен основно към режисурата. Завършва кино- и телевизионна режисура във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, днешния НАТФИЗ. Слабаков е режисьор, сценарист, актьор и продуцент с над 30 години професионален опит, като неговите 16 филма са получили общо 23 международни и 27 национални отличия.

Сред заглавията, с които е свързано името му като режисьор, са „Вагнер“, „Хиндемит“, „Евреи в България“, „Али Мехмед – самотният поет и смисълът на живота“ и „Перловец – реката на живота“.

Документалният му филм „Джаста-праста, или кои са българските ноти“ печели през 2013 г. наградата за най-добър документален филм на фестивал на средиземноморското документално кино в Италия.

Слабаков и политиката

През 2019 г. Андрей Слабаков влиза в Европейския парламент от листата на ВМРО. Мандатът му продължава от 2 юли 2019 г. до 15 юли 2024 г., като е член на групата на Европейските консерватори и реформисти. В последните години от мандата си той е и заместник-председател на Комисията по култура и образование.

Политическото му присъствие се отличава с типичния за Слабаков директен стил. По време на мандата си той коментира теми като европейската културна политика, авторските права, Зелената сделка и начина, по който функционират европейските институции.

След края на мандата той постепенно се върна към по-активно присъствие в културния и публичния живот. През ноември 2025 г. Слабаков се появи отново в телевизионно студио като бивш евродепутат и режисьор, където коментира политическата ситуация в България.

През 2026 г. стана дядо за втори път

Една от най-хубавите новини за Андрей Слабаков през тази година е свързана със семейството му.

През пролетта на 2026 г. той и съпругата му, актрисата Ернестина Шинова, станаха баба и дядо за втори път. Внукът им Борис е роден на 25 март 2026 г. Двойката вече има и внучка – Елеонора. Децата са на единствената им дъщеря Йоанна.

Слабаков и Шинова са сред най-разпознаваемите артистични двойки у нас. Двамата са заедно от десетилетия и често говорят публично за брака си с характерното за тях чувство за хумор.

Продължава да бъде близо до театъра и киното

И през 2026 г. Андрей Слабаков остава свързан с артистичните среди. В края на юни той беше специален гост на репетиция на постановката „От кръста надолу“, което отново го показа в естествената му среда – сред актьори и хора от сцената.

Името му продължава да се среща и в театрални продукции зад сцената. В постановката „Любовна афера“, в която играе Ернестина Шинова, Андрей Слабаков е посочен като автор на художественото осветление.

Наследник на Петър Слабаков, но със собствен почерк

Макар неизбежно да е свързван с баща си Петър Слабаков, Андрей Слабаков изгражда собствена разпознаваема публична фигура. Филмите му често носят ироничен или абсурден поглед към действителността, а в интервюта режисьорът рядко избягва спорните теми.

Сред най-характерните думи, с които сам описва житейската си философия, е „свобода“ – понятие, което през годините се превръща в постоянна тема както в работата му, така и в публичните му позиции.

На 66 години Андрей Слабаков остава трудно поставим в една категория – режисьор, актьор, сценарист, обществен коментатор и бивш политик, който продължава да предпочита директния разговор пред дипломатичните формулировки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм паразит непотребен

    47 6 Отговор
    лапах евраци на корем и нищо не правих по цял ден

    Коментиран от #8, #10

    08:16 13.08.2026

  • 2 Професор

    19 2 Отговор
    Да запалим по една в чест на Слабака.

    Коментиран от #14

    08:17 13.08.2026

  • 3 Обективен

    35 3 Отговор
    Ще го запомня само с това в ЕП.- 4г. го осмърдяваще с цигарен дим

    08:18 13.08.2026

  • 4 Еее...

    33 3 Отговор
    Той с това си й остана "извесен"!
    Като син на баща си!
    Са.......и с една лека жена.....

    08:19 13.08.2026

  • 5 хоминид

    8 3 Отговор
    А Андрей Дебелаков колко години ще навършва?

    08:20 13.08.2026

  • 6 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    19 2 Отговор
    Направете го патрон на борбата с непушенето!

    08:21 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дзак

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм паразит непотребен":

    За разлика от Един Друг Петър, този не е бил прислуга на Георги Илиев!

    08:24 13.08.2026

  • 9 Ной

    19 2 Отговор
    Покрил се на дебела заплата евродепутат.

    08:33 13.08.2026

  • 10 Асан Спиртаков

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Аз съм паразит непотребен":

    Не е вярно, с колегата Геле Пиратката знаеш ли колко стъкла руска водка пресушихме в тоалетните на ойрогейския парлямент?

    Коментиран от #11

    08:37 13.08.2026

  • 11 Ернестина Чегеварова

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Асан Спиртаков":

    Само така любими.

    08:38 13.08.2026

  • 12 ТОЗИ МОЖЕ

    7 1 Отговор
    Много да разкаже за РИКИЯТА.

    08:48 13.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Статията

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Професор":

    е ясно написана-без филтър,цигари без филтър.

    09:03 13.08.2026

  • 15 Боклук

    8 1 Отговор
    Ама пълен!

    09:03 13.08.2026

  • 16 Уреден

    10 0 Отговор
    Е бил животът на Андрей. От малък е изкарвал не лоши пари в киното, минал е безпроблемно през НАТФИЗ можел е да си позволи свободата да прави някакви странни и противоречиви филми, които малко хора са гледали. Подобно на много други артисти, поради липса на други качества влиза в публичното пространство с т.нар. "директен" език, което му позволява да чука мангизи при своите хора от гилдията, участвайки в безброй ТВ формати. Така и не се разбра какъв беше приносът му към България в Европарламента. Клати@ц цял живот отвсякъде. Какво да правиш - съдба.

    09:15 13.08.2026

  • 17 Роси от Бургас

    8 1 Отговор
    Един пълен олигоФрен на 66.

    Шматка с брада, миришеща на алкохол и тутун

    09:23 13.08.2026

  • 18 остарява нормално

    0 0 Отговор
    на рожден ден се почерпва хубаво с концентрат . някои попииват 1-2 кила на 40 г . на 65 дали ще се справи . може да му е достатъчно и 400 гр . с 2 кутии цигари . все пак зелените още 90 те пуснаха корени . и тогава забраниха пушенето на закрито . ограничи се живота . сега европа и юса с изрел войни водят . старото поколение трепери от шубе .

    09:50 13.08.2026

  • 19 Един

    4 0 Отговор
    паразитиращ и изключително ненужен субект ! Нищо полезно е мизерния му живот и безпардонна наглост братовчеда агент Иван да го уреди с мушенгии евродепутат ! Нооооо , кармата работи .

    09:56 13.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 С една дума:

    2 0 Отговор
    Паразит!

    10:05 13.08.2026