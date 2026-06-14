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Тези животни могат да сменят зъбите си десетки пъти през живота

Тези животни могат да сменят зъбите си десетки пъти през живота

14 Юни, 2026 13:52 962 6

  • зъби-
  • животни

Докато хората разполагат само с един комплект постоянни зъби, крокодилите, змиите и дори кенгурата имат впечатляващи механизми за непрекъснатото им подновяване

Тези животни могат да сменят зъбите си десетки пъти през живота - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повечето хора полагат сериозни грижи за зъбите си, защото знаят, че след постоянните нови няма да поникнат. Сходна е ситуацията и при повечето животни, за които здравите зъби са от ключово значение за оцеляването.

В природата обаче има видове, които не се тревожат особено, ако загубят зъб. Причината е, че могат да го заменят с нов - и то не веднъж или два пъти, а десетки пъти през живота си.

Според A-Z Animals сред животните с най-впечатляващи способности за подмяна на зъбите са крокодилите, змиите и кенгурата.

Крокодили

Крокодилите притежават една от най-мощните захапки в животинското царство. Острите им зъби са жизненоважни за лова и разкъсването на плячката, но за тях те са почти като консуматив.

Повечето видове крокодили, алигатори и каймани могат да подменят всеки свой зъб до 50 пъти през живота си. Това означава, че един крокодил е способен да смени повече от 3000 зъба.

Благодарение на този механизъм те почти никога не остават без ефективно оръжие за лов и защита.

Змии

Макар да имат по-малко зъби от крокодилите, змиите също разполагат с впечатляваща способност за тяхното обновяване.

При много видове новите зъби се появяват на всеки шест до осем седмици. Особено важно е това при отровните змии, чиито зъби са подложени на сериозно натоварване.

Процесът протича по специфичен начин. Клетки, наречени одонтокласти, започват да разграждат стария зъб отвътре, като постепенно резорбират зъбната пулпа. Когато връзката с челюстта отслабне, старият зъб пада и освобождава място за новия.

Кенгуру

Малцина знаят, че кенгурата също притежават уникален механизъм за подмяна на зъбите.

За разлика от повечето тревопасни животни, чиито кътници растат непрекъснато през целия живот, кенгурата имат затворени корени и зъбите им не се възстановяват по този начин.

Те използват основно предните кътници за сдъвкване на храната. Когато тези зъби се износят, корените им постепенно се резорбират и те падат. След това задните кътници се придвижват напред, заемайки мястото на износените зъби.

Така кенгурата успяват да поддържат ефективно дъвчене през по-голямата част от живота си, без да разчитат на постоянен растеж на зъбите.

Източник: Lifestyle.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    2 1 Отговор
    Ало Ели Стоянова има много по красиви жени от теб 🤭

    13:55 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соваж бейби

    3 0 Отговор
    Значи нашият създател който е направил човешкият вид на Земята за нищо не става или сме грешка на природата ,може би ?Най уязвимият е нашият вид ,зъби ,кожата лесно изгаря от слънце ,уязвимост от студ зимата ,горещо лято риск ,болести -доктори ....поне крила да ни бе сложил по лесно се придвижваме и от финансова гледна точка ,пари за кола ,гориво ,самолети ,гр.трапспорт...всичко това нямаше да го има ,ако можехме и да се телепортираме от една държава до друга .Днес и въздуха щеше да е по чист и да няма войни заради петрол и газ например.

    Коментиран от #6

    14:22 14.06.2026

  • 5 Първото

    0 0 Отговор
    Животно много прилича на тъщата! Същия сурат и цвят, различават се по зъбите... На тъщата са по-големи опасни, е бре..

    16:19 14.06.2026

  • 6 Пълно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Соваж бейби":

    Щастие няма. Ако се телепортираш, може да тресне някой дрон... Примерно.. Или пък си крокодил и видиш мъжа си на чанта. Има и други предимства, че сме человеци. И недостатъци, разбира се. Ама предимствата са повече

    16:24 14.06.2026