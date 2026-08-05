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Леонардо ди Каприо и Джеф Безос събраха 200 млн. долара, за да спасяват най-застрашените видове

Леонардо ди Каприо и Джеф Безос събраха 200 млн. долара, за да спасяват най-застрашените видове

5 Август, 2026 14:59 883 10

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  • застрашени животни

Актьорът и бизнесменът са се фокусирали върху запазването на 100 от най-застрашените животински видове на планетата

Леонардо ди Каприо и Джеф Безос събраха 200 млн. долара, за да спасяват най-застрашените видове - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Леонардо ди Каприо и Bezos Earth Fund, ръководен от предприемача Джеф Безос, стартират мащабна инициатива за спасяването на 100 от най-застрашените видове в света.

Проектът Phoenix Species Project започва с финансиране от 200 млн. долара и е определян като най-голямата единична филантропска инициатива, насочена специално към възстановяването на критично застрашени животни и растения. Половината от средствата идват от Bezos Earth Fund, а останалите 100 млн. долара са осигурени от природозащитната организация Re с подкрепата на Леонардо ди Каприо, Age of Union и Todd Graves Family Foundation.

Програмата обхваща бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, безгръбначни и растения в 30 държави. Видовете обитават различни екосистеми, сред които океани, сладководни езера, тропически гори и вулканични равнини.

Вместо краткосрочни и ограничени грантове, Phoenix Species Project ще осигурява многогодишно финансиране, за да даде време на популациите да се възстановят. Повече от 100 местни и международни партньори ще разработват мерки според нуждите на конкретния вид и условията в съответния регион. Резултатите ще бъдат проследявани чрез промени в числеността на популациите и намаляването на заплахите за тях.

Работата ще се извършва съвместно с местни общности, коренни народи, учени и природозащитници. Международната комисия за оцеляване на видовете към Международния съюз за защита на природата ще бъде глобален научен партньор на инициативата. Мрежата обединява хиляди експерти, които работят по оценяването и възстановяването на застрашени видове.

Проектът трябва да подпомогне и изпълнението на целите от Глобалната рамка за биоразнообразието Кунмин–Монреал. Нейната четвърта цел призовава държавите да предприемат спешни действия за спиране на предизвиканото от човека изчезване на застрашени видове и за подобряване на природозащитния им статус.

Идеята за мащабната програма се развива от няколко години. През 2021 г. Леонардо ди Каприо и съоснователят на Re д-р Уес Секрест се срещат с Джеф Безос и заместник-председателя на Bezos Earth Fund Лорън Санчес Безос. Разговорите са били насочени към защитата на застрашените видове и местообитанията им като често пренебрегван елемент от борбата с климатичната и екологичната криза.

Леонардо ди Каприо основава Re през 2021 г. заедно с учени и природозащитници. Организацията работи за възстановяване на биоразнообразието, опазване на дивите местообитания и подкрепа на местните хора, които се грижат за тях.

Phoenix Species Project ще насочи първите си инвестиции към видове, изправени пред непосредствен риск от изчезване. Конкретният списък и мерките за всеки от тях ще бъдат обявявани поетапно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шоп

    1 1 Отговор
    Тиа застрашен вид човеци ли са????

    15:03 05.08.2026

  • 2 бушприт

    5 0 Отговор
    Това е много добра идея! Чест им прави на тези богати хора да насочват средства към запазването на биоразнообразието, на планетата Земя.

    15:04 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    2 1 Отговор
    6ьлгарите ???

    15:05 05.08.2026

  • 5 Тост

    1 1 Отговор
    Да не пропуснат и някой песен за Африка да изпеят.....

    15:09 05.08.2026

  • 6 Абе

    1 2 Отговор
    къде ги събират тия долари , да ида и аз да си събера малко ?

    15:32 05.08.2026

  • 7 Родина

    4 2 Отговор
    Правят се на милосърдни . Но , истината е
    че избягват плащане на данъци. Ако , бяха
    загрижени щяха да лобират за премахване
    на пластмасата и найлона . При тези
    развити технологии да направят всичко
    по дълготрайно . Както беше преди . А , не
    да сменяме всичко на всеки 3- 5 години .
    И тези ДАТА центрове, колко много
    енергия гълтат . Забрана на зелена сделка.
    Станахме роби на корпорациите .

    15:45 05.08.2026

  • 8 Леле, как ме дразнят

    1 3 Отговор
    Такива надути, самовлюбени задници, дето ми се правят на добри и загрижени за някакви незначителни глупости - тя Земята загива, те щели да опазват жълтоперите мижимодки…

    15:45 05.08.2026

  • 9 ккк

    2 1 Отговор
    Скрънздата Безос, при състояние 250 милиарда той метнал там едни 100 млн, все едно аз да дам 1 евро! Смешник.

    16:22 05.08.2026

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Това включва ли и европейците, че станаха малцинство в собствените си страни?

    16:54 05.08.2026