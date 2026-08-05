Леонардо ди Каприо и Джеф Безос събраха 200 млн. долара, за да спасяват най-застрашените видове

Леонардо ди Каприо и Bezos Earth Fund, ръководен от предприемача Джеф Безос, стартират мащабна инициатива за спасяването на 100 от най-застрашените видове в света.

Проектът Phoenix Species Project започва с финансиране от 200 млн. долара и е определян като най-голямата единична филантропска инициатива, насочена специално към възстановяването на критично застрашени животни и растения. Половината от средствата идват от Bezos Earth Fund, а останалите 100 млн. долара са осигурени от природозащитната организация Re с подкрепата на Леонардо ди Каприо, Age of Union и Todd Graves Family Foundation.

Програмата обхваща бозайници, птици, земноводни, влечуги, риби, безгръбначни и растения в 30 държави. Видовете обитават различни екосистеми, сред които океани, сладководни езера, тропически гори и вулканични равнини.

Вместо краткосрочни и ограничени грантове, Phoenix Species Project ще осигурява многогодишно финансиране, за да даде време на популациите да се възстановят. Повече от 100 местни и международни партньори ще разработват мерки според нуждите на конкретния вид и условията в съответния регион. Резултатите ще бъдат проследявани чрез промени в числеността на популациите и намаляването на заплахите за тях.

Работата ще се извършва съвместно с местни общности, коренни народи, учени и природозащитници. Международната комисия за оцеляване на видовете към Международния съюз за защита на природата ще бъде глобален научен партньор на инициативата. Мрежата обединява хиляди експерти, които работят по оценяването и възстановяването на застрашени видове.

Проектът трябва да подпомогне и изпълнението на целите от Глобалната рамка за биоразнообразието Кунмин–Монреал. Нейната четвърта цел призовава държавите да предприемат спешни действия за спиране на предизвиканото от човека изчезване на застрашени видове и за подобряване на природозащитния им статус.

Идеята за мащабната програма се развива от няколко години. През 2021 г. Леонардо ди Каприо и съоснователят на Re д-р Уес Секрест се срещат с Джеф Безос и заместник-председателя на Bezos Earth Fund Лорън Санчес Безос. Разговорите са били насочени към защитата на застрашените видове и местообитанията им като често пренебрегван елемент от борбата с климатичната и екологичната криза.

Леонардо ди Каприо основава Re през 2021 г. заедно с учени и природозащитници. Организацията работи за възстановяване на биоразнообразието, опазване на дивите местообитания и подкрепа на местните хора, които се грижат за тях.

Phoenix Species Project ще насочи първите си инвестиции към видове, изправени пред непосредствен риск от изчезване. Конкретният списък и мерките за всеки от тях ще бъдат обявявани поетапно.