Жирафите показаха неподозирани способности: Могат да смятат

Жирафите може да притежават по-развити математически способности, отколкото се предполагаше досега, показва ново изследване.

Учени установиха, че дълговратите тревопасни животни са способни на елементарни мисловни аритметични операции. Според изследователите жирафите могат да преценят коя от две възможности съдържа повече храна, след като мислено комбинират две количества – процес, сравним с просто събиране.

Това предполага, че видът може да има когнитивна основа за по-сложни количествени умения. Според учените подобни способности вероятно са се развили като адаптация към средата, в която жирафите живеят – динамични социални групи и храна, разпръсната на големи разстояния в саваната.

Жирафите образуват общности, които се разделят и събират отново в зависимост от условията на средата. Основният им хранителен ресурс – акациевите дървета – е разпределен неравномерно, което може да изисква способност за оценка на това къде, кога и в какви количества има достъпна храна.

„Това може да насърчава необходимостта животните да оценяват къде, кога и в какви количества са налични тези ресурси, за да оптимизират решенията си при търсене на храна“, обяснява Икер Лоиди, докторант в Университета на Барселона и съавтор на изследването.

Жирафите принадлежат към групата на копитните животни, в която влизат още хипопотами, камили и елени. При някои от тези видове вече са наблюдавани добри количествени способности, включително елементарни статистически преценки. Досега обаче математическите умения на жирафите са били слабо проучени.

В изследването, публикувано в списание Scientific Reports, учените са работили с четири възрастни жирафа от зоопарка в Барселона. Целта е била да се провери дали животните могат да бъдат обучени да извършват прости умствени изчисления.

По време на експеримента на жирафите били показани два жълти контейнера, всеки с определен брой моркови. След няколко секунди контейнерите били затваряни. След това животните виждали зелен контейнер с допълнително количество моркови, които били добавяни към един от жълтите съдове, без да се показва крайният брой вътре.

В друг вариант на задачата зеленият контейнер бил показван празен, след което от един от жълтите съдове били изваждани моркови и поставяни в него – действие, което демонстрирало изваждане.

Задачата на жирафите била да изберат кой от двата жълти контейнера съдържа повече моркови, като използват информацията, която са видели преди това. Ключовият момент е, че количествата оставали скрити след първоначалното им показване, което означава, че животните трябвало да ги запомнят и да ги актуализират мислено.

„Ако тази информация беше видима за жирафите, нямаше да можем да заключим, че те извършват мисловни операции. Тогава изборът им можеше да се основава само на възприеманата информация след манипулацията“, обяснява Лоиди.

Въпреки строгите условия два от четирите жирафа успели последователно да посочват контейнера с повече моркови при задачите, свързани със събиране. Това показва, че те могат да запомнят наблюдавани количества, да обновяват тази информация след промяна и да вземат решение въз основа на нея.

Резултатите обаче не били еднакво убедителни при по-сложните задачи. Нито един от жирафите не успял надеждно да проследи операциите, свързани с изваждане, както и последователни действия, при които храна се премества от една възможност към друга.

„Тези резултати съответстват на наблюдаваното при хората: има индивидуални различия при решаването на числови задачи и като цяло изваждането е по-трудно от събирането“, казва Лоиди. „Освен това изваждането активира мозъчни области, специализирани в по-сложна и контролирана обработка, които събирането не стимулира по същия начин.“

Откритието показва, че количествените умения на жирафите са по-развити, отколкото се е смятало. Подобни способности не са ограничени само до примати или видове, традиционно приемани за особено интелигентни.

Предишни изследвания са показали, че шимпанзета и сиви папагали жако могат да решават задачи със събиране, използвайки арабски цифри. При врани, гълъби, маймуни и някои видове риби също са наблюдавани способности за елементарни числови операции. Дори пчели са били обучавани да прибавят или изваждат единица от различни числа, като в експерименти на учени от Университета RMIT в Австралия са давали верни отговори в до 72% от случаите.

Според д-р Алваро Лопес Каикоя от Института за изследване на биологията на селскостопанските животни новото изследване е част от по-широка научна програма, която вече е показала, че жирафите притежават различни когнитивни способности, включително постоянство на обекта, различаване на количества и способност за статистически изводи.

„Взети заедно, тези данни допринасят към нарастващите доказателства, че сложните когнитивни и количествени умения не са изключителна характеристика на приматите, а могат да се появят и при други видове в отговор на техните специфични социални и екологични условия“, посочва той.