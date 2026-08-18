Най-големите морски битки на България: Славни факти

Историята на Военноморските сили на България (ВМС) е изпълнена с примери за невероятна смелост, тактически гений и победи срещу многократно по-силни противници. Макар и създаден едва през 1879 г., родният флот бързо доказва, че мащабът на корабите не определя изхода на битката, когато срещу тях стои несломим български дух.

Подвигът на торпедоносеца „Дръзки“ (21 ноември 1912 г.)

Това е най-голямата и значима победа в историята на българския военноморски флот. По време на Балканската война турският крайцер „Хамидие“ заплашва да разруши Варна и Бургас и да прекъсне доставките за българската армия. Срещу мощния противников съд се изправя отряд от четири български торпедоносеца: „Летящи“, „Смели“, „Строги“ и „Дръзки“, командвани от капитан II ранг Димитър Добрев.

В нощта срещу 21 ноември „Дръзки“, под командването на мичман I ранг Георги Купов, се приближава на разстояние от едва 60 метра и изстрелва торпедо, което нанася тежко поражение на гордостта на османския флот. „Хамидие“ е изваден от строя до края на войната, а Варна е спасена.

Първият морски десант в историята (5 – 7 септември 1916 г.)

По време на Първата световна война българският флот записва още едно стратегическо постижение. В района на Добруджанското крайбрежие се провежда първият в българската военна история морски десант. Под прикритието на бреговата артилерия, български кораби успешно стоварват войски в района на Балчик. Операцията подпомага действията на Трета армия и изтласква румънските и руските сили от Добруджа.

Епичната отбрана на Балчик (13 декември 1916 г.)

Това събитие остава в аналите като най-големият и комплексен отбранителен морски бой за страната ни. Руски отряд от линейни кораби, крайцери и миноносци започва ожесточена бомбардировка над Балчик. Срещу огромната армада се изправя българската брегова батарея, подкрепена от три германски хидросамолета от Водохвърчилната станция във Варна и единствената българска подводница „Подводник № 18“ .

Комбинираната атака от въздух, море и суша принуждава тежките руски кораби да отстъпят. Този сблъсък показва за първи път силата на съвместните действия между флот, авиация и подводни сили.

Миночистачните операции и защитата на Беломорието (1917 – 1918 г.)

В заключителния етап на Първата световна война българският Беломорски флот извършва десетки опасни операции по прочистване на минни заграждения и поставяне на нови отбранителни линии. На 4 май 1917 г. на българска мина в Бяло море се натъква и потъва британският миночистач „Лорд Солзбъри“, пише morskivestnik.com. Тези действия гарантират сигурността на корабоплаването и бреговата ивица в изключително сложна международна обстановка.