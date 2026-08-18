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Британски младоженци загинаха с хеликоптер на гръцки остров

Британски младоженци загинаха с хеликоптер на гръцки остров

18 Август, 2026 07:01, обновена 18 Август, 2026 07:10 1 092 3

  • гърция-
  • хеликоптер-
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  • инцидент-
  • загинали

Частната машина Bell 206 избухнала в пламъци секунди след излитането, като пилотът и двама англичани не са оцелели

Британски младоженци загинаха с хеликоптер на гръцки остров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тежка авиационна катастрофа почерни Гърция. Частен хеликоптер се разби на популярния туристически остров Сифнос, намиращ се в Егейско море. Инцидентът доведе до смъртта на трима души, намиращи се на борда. Загиналите са опитен гръцки пилот и двама пасажери – млада двойка британски граждани, пристигнали в страната за своя меден месец.

Според данните на информационната мрежа Aviation Safety Network (https://aviation-safety.net), инцидентът е станал с машина модел Bell 206 JetRanger, оперирана от компанията Bellavia Aviation Services. Хеликоптерът е излетял от Маркопуло и е трябвало да кацне на Сифнос. Очевидци разказват пред гръцкото издание Ekathimerini, че машината е загубила контрол секунди след излитането си от летателната площадка в района на Толос.

Британски младоженци загинаха с хеликоптер на гръцки остров
Снимка: YouTube

При сблъсъка с терена в безлюден хълмист район хеликоптерът е експлодирал и е избухнал в пламъци. На място веднага са изпратени пожарникари и спасителни екипи. Няма нанесени материални щети по съседни сгради в района. Гръцката противопожарна служба и авиационните власти вече са стартирали официално разследване. Според репортажи на телевизия 7NEWS, тепърва ще се изяснява дали техническа неизправност или внезапна пилотска грешка е причина за фаталния инцидент.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жалко

    6 1 Отговор
    Бог да ги прости! Това е трябвало да бъде най хубавия ден в живота им. Но пък са умрели заедно, и с непомрачена все още любов!

    07:15 18.08.2026

  • 3 ТОЯ АРХАИЧЕН МОДЕЛ НА ХЕЛИКОПТЕР

    3 0 Отговор
    Е БЕЗ ХИДРАВЛИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО А Е С ЩАНГИ И ШАРНИРИ .ОТ СТАРОСТ ЪЕ СЕ КЪСАТ И ЕТО ТИ БЕЛЯТА.....

    07:42 18.08.2026