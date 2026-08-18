Рецепта на деня: Сочни шишчета със зеленчуци и булгур

Необходими продукти:

За шишчетата

свинско месо от врат или плешка - 700 г;

червена чушка - 1 бр.;

жълта чушка - 1 бр.;

червен лук - 1 глава;

чесън - 2 скилидки;

зехтин - 3 с.л.;

червен пипер - 1 ч.л.;

кимион - 1/2 ч.л.;

черен пипер - 1/2 ч.л.;

сол - 1 ч.л.

За булгура:

булгур - 250 г

вода - 550 мл

тиквичка - 1 бр.

морков - 1 бр.

червена чушка - 1/2 бр.

червен лук - 1/2 глава

куркума - 1/2 ч.л.

зехтин - 2 с.л.

сол - 1/2 ч.л.

за сервиране

домати - 4 бр.

млади моркови - 4 бр.

червен лук - 1/2 глава

кисело мляко - 200 г

чесън - 1 скилидка

копър или свежи зелени подправки - 1 с.л.

Начин на приготвяне:

Месото се подсушава добре и се нарязва на еднакви хапки, за да се изпече равномерно и да остане сочно. Червената и жълтата чушка се почистват от семките и се режат на едри парчета, а червеният лук се разделя на по-големи люспи.

В купа се смесват зехтинът, пресованият чесън, червеният пипер, кимионът, черният пипер и солта.

Месото се овалва в ароматната марината и се оставя поне за 20 минути, а при възможност за 1-2 часа в хладилник. Така подправките проникват по-добре и шишчетата стават по-вкусни.

Дървените шишчета се накисват във вода за 10 минути, ако ще се пекат на скара или грил тиган. След това се нанизват, като се редуват парчета месо, чушки и лук. Не бива да се притискат прекалено плътно, за да може топлината да обхване всяко парче.

Булгурът се измива под течаща вода. В тенджера се загрява зехтинът и за 3-4 минути се запържват нарязаните на дребно лук, морков, чушка и тиквичка.

Добавят се булгурът, куркумата, солта и водата. Сместа се разбърква, похлупва се и се вари на слаб огън около 15 минути, докато булгурът поеме течността и омекне. След това се оставя похлупен още 5 минути и се разрохква с вилица.

Шишчетата се пекат на добре загрята скара или грил тиган около 12-15 минути, като се обръщат от всички страни. Готови са, когато месото е апетитно зачервено отвън, а при разрязване соковете са бистри. Ако парчетата са по-едри, времето може да се увеличи с още 2-3 минути.

Доматите и младите моркови се намазват с малко зехтин и се запичат на скарата за 5-7 минути, докато омекнат леко и получат приятен опушен аромат. Червеният лук за сервиране се нарязва на тънки шайби.

За свежия млечен сос киселото мляко се разбърква с пресован чесън, ситно нарязан копър или други свежи зелени подправки и щипка сол. Сосът се охлажда за няколко минути, за да се балансира вкусът.

Сочните шишчета със зеленчуци се поднасят върху канапе от ароматен булгур, гарнирани с печени домати, моркови, шайби червен лук и млечен чеснов сос. Остатъците могат да се съхраняват в затворен съд в хладилник до 2 дни, като булгурът се затопля с 1-2 с.л. вода, за да остане пухкав, пише gotvach.bg.