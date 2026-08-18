Рецепта на деня: Сочни шишчета със зеленчуци и булгур

Необходими продукти:
За шишчетата
- свинско месо от врат или плешка - 700 г;
- червена чушка - 1 бр.;
- жълта чушка - 1 бр.;
- червен лук - 1 глава;
- чесън - 2 скилидки;
- зехтин - 3 с.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- кимион - 1/2 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- сол - 1 ч.л.
За булгура:
- булгур - 250 г
- вода - 550 мл
- тиквичка - 1 бр.
- морков - 1 бр.
- червена чушка - 1/2 бр.
- червен лук - 1/2 глава
- куркума - 1/2 ч.л.
- зехтин - 2 с.л.
- сол - 1/2 ч.л.
- за сервиране
- домати - 4 бр.
- млади моркови - 4 бр.
- червен лук - 1/2 глава
- кисело мляко - 200 г
- чесън - 1 скилидка
- копър или свежи зелени подправки - 1 с.л.
Начин на приготвяне:
Месото се подсушава добре и се нарязва на еднакви хапки, за да се изпече равномерно и да остане сочно. Червената и жълтата чушка се почистват от семките и се режат на едри парчета, а червеният лук се разделя на по-големи люспи.
В купа се смесват зехтинът, пресованият чесън, червеният пипер, кимионът, черният пипер и солта.
Месото се овалва в ароматната марината и се оставя поне за 20 минути, а при възможност за 1-2 часа в хладилник. Така подправките проникват по-добре и шишчетата стават по-вкусни.
Дървените шишчета се накисват във вода за 10 минути, ако ще се пекат на скара или грил тиган. След това се нанизват, като се редуват парчета месо, чушки и лук. Не бива да се притискат прекалено плътно, за да може топлината да обхване всяко парче.
Булгурът се измива под течаща вода. В тенджера се загрява зехтинът и за 3-4 минути се запържват нарязаните на дребно лук, морков, чушка и тиквичка.
Добавят се булгурът, куркумата, солта и водата. Сместа се разбърква, похлупва се и се вари на слаб огън около 15 минути, докато булгурът поеме течността и омекне. След това се оставя похлупен още 5 минути и се разрохква с вилица.
Шишчетата се пекат на добре загрята скара или грил тиган около 12-15 минути, като се обръщат от всички страни. Готови са, когато месото е апетитно зачервено отвън, а при разрязване соковете са бистри. Ако парчетата са по-едри, времето може да се увеличи с още 2-3 минути.
Доматите и младите моркови се намазват с малко зехтин и се запичат на скарата за 5-7 минути, докато омекнат леко и получат приятен опушен аромат. Червеният лук за сервиране се нарязва на тънки шайби.
За свежия млечен сос киселото мляко се разбърква с пресован чесън, ситно нарязан копър или други свежи зелени подправки и щипка сол. Сосът се охлажда за няколко минути, за да се балансира вкусът.
Сочните шишчета със зеленчуци се поднасят върху канапе от ароматен булгур, гарнирани с печени домати, моркови, шайби червен лук и млечен чеснов сос. Остатъците могат да се съхраняват в затворен съд в хладилник до 2 дни, като булгурът се затопля с 1-2 с.л. вода, за да остане пухкав, пише gotvach.bg.
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