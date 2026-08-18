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Започва реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево"

Започва реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево"

18 Август, 2026 11:05 647 2

  • гкпп капитан андреево-
  • реконструкция

Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола

Започва реконструкция на ГКПП "Капитан Андреево" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Реконструкцията и модернизацията на ГКПП "Капитан Андреево" стартира Агенция "Митници". На брифинг днес параметрите на проекта, както и организацията на движение по време на реализацията му, ще представят началникът на митническия пункт Георги Господинов, както и от избраната фирма-изпълнител.

Основната цел на проекта е да отговори на нарастващия трафик, като се подобрят условията за преминаване и работа и се оптимизират организацията и координацията на контрола.

ГКПП "Капитан Андреево" е един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават над 1 млн. товарни автомобила, сочат данните на Агенция "Митници".

Стартът на строителните работи става възможен, след като в средата на месец юли МРРБ одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж.

Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили. Какви още са параметрите на реконструкцията и модернизацията, как ще бъдат организирани работата на пункта и движението по време на строителството така, че минимално да бъде възпрепятстван трафикът, както и в какъв срок трябва да бъде завършен проектът- отговорите на тези въпроси ще дадат днес на брифинга от МП "Капитан Андреево".


България
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