Роман Полански на 93 г. – геният, когото Холивуд прокуди

Роман Полански навършва 93 години, изолиран в Европа, но оставащ сред най-влиятелните имена в историята на киното. Докато за едни той е недостижим визионер и носител на „Оскар“, за други името му е синоним на позор и морално падение. Неговият живот е съчетал Холокоста, жестокото убийство на бременната му съпруга Шарън Тейт и десетилетия наред бягство от американското правосъдие.

Извънредни съдебни споразумения в САЩ

Макар Холивуд окончателно да го отхвърли, изключвайки го от Филмовата академия, правните битки около него не стихват. В края на 2024 г. Полански успя да избегне нов голям граждански съд в Лос Анджелис. Делото беше заведено от жена, обвиняваща го в изнасилване през далечната 1973 г., когато е била непълнолетна. Двете страни постигнаха извънсъдебно споразумение „до взаимно удовлетворение“, което отмени насрочения за август 2025 г. процес, според официални публикации на Variety и The New York Times.

През същата година френският съд го оправда по дело за клевета, заведено от британската актриса Шарлот Луис, която също го обвиняваше в посегателство. Режисьорът продължава категорично да отрича всички нови обвинения срещу себе си.

Какво остава скрито за широката публика?

Оцеляването в Краковското гето: Полански е сред малцината живи свидетели, успели да избягат от нацисткия капан в Полша, където майка му загива в Аушвиц.

Полански е сред малцината живи свидетели, успели да избягат от нацисткия капан в Полша, където майка му загива в Аушвиц. Мистерията около бягството през 1978 г.: Полански се признава за виновен за незаконно съвкупление с 13-годишната Саманта Геймър през 1977 г.. Той лежи 42 дни в затвора за психиатрична експертиза, но бяга във Франция ден преди присъдата. Разсекретени съдебни транскрипти по-късно потвърдиха, че бягството му е провокирано от съдия, решил да наруши сключеното предварително споразумение.

Полански се признава за виновен за незаконно съвкупление с 13-годишната Саманта Геймър през 1977 г.. Той лежи 42 дни в затвора за психиатрична експертиза, но бяга във Франция ден преди присъдата. Разсекретени съдебни транскрипти по-късно потвърдиха, че бягството му е провокирано от съдия, решил да наруши сключеното предварително споразумение. Парадоксът Саманта Геймър: Самата жертва отдавна прости на Полански и многократно призова американските власти да прекратят случая, за да намери спокойствие.

Културният бойкот и разделението на Европа

Френското кино, което дълго време бе негово сигурно убежище, също започна да му обръща гръб. Последният му голям триумф с „Офицер и шпионин“ през 2020 г. предизвика масови протести и колективна оставка на борда на наградите „Сезар“. Заглавия като последния му филм „Дворецът“ (The Palace) се разпространяват трудно и остават почти недостъпни за американския пазар заради пълния отказ на дистрибуторите да работят с него.

Въпреки изолацията, Полански остава в историята с шедьоври като „Бебето на Розмари“, „Китайски квартал“ и „Пианистът“. Източници като британския новинарски канал Sky News и агенция Euronews редовно отбелязват, че казусът „Полански“ остава най-големият дебат в модерната култура за това дали трябва да разделяме изкуството от неговия създател.