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Непознатият Патрик Суейзи: От принц на Дисни до майстор дърводелец

Непознатият Патрик Суейзи: От принц на Дисни до майстор дърводелец

18 Август, 2026 11:13 815 1

  • патрик суейзи-
  • годишнина от рождението

Зад блясъка на холивудската слава се крие един живот, изпълнен с неочаквани обрати, тежки контузии и неподозирани таланти

Непознатият Патрик Суейзи: От принц на Дисни до майстор дърводелец - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 18 август 2026 г., се навършват 74 години от рождението на един от най-харизматичните и обичани актьори в историята на Холивуд – Патрик Суейзи. Той ни напусна твърде рано през 2009 г. след тежка битка с рака на панкреаса, но остави незаличима следа в киното. За милиони фенове по света той завинаги ще остане бунтарят с нежно сърце Джони Касъл от „Мръсни танци“ или влюбеният Сам Уит от „Призрак“.

Зад блясъка на холивудската слава обаче се крие един живот, изпълнен с неочаквани обрати, тежки контузии и неподозирани таланти. Ето няколко малко известни факта за Патрик Суейзи, които разкриват неговата многопластова личност.

Първата му професионална роля е Принц на Дисни

Преди да стане световноизвестен секссимвол, Суейзи започва професионалния си път по много приказен начин. Благодарение на сериозната си подготовка по балет и гимнастика, той е нает от компанията Дисни. В продължение на година младият Патрик пътува на турнета и дефилира по ледени шоу програми в образа на Чаровния принц (Prince Charming) в шоуто „Disney on Parade“.

Имал е успешен бизнес за мебели между кастингите

След филмовия си дебют в края на 70-те години, Суейзи изпитва сериозен страх, че Холивуд ще го вкара в клишето на „тийн идол“ без право на глас. За да бъде финансово независим и да избира сам ролите си, той и съпругата му Лиса Ниеми основават дърводелска фирма, наречена „Nepotism, Inc.“. Суейзи не знаел нищо за занаята, но бързо се научил от книгите. Фирмата става толкова успешна, че дори реновира кухнята на звездата от „Ангелите на Чарли“ Джаклин Смит.

Отхвърля 10 милиона долара след успеха на „Мръсни танци“

Когато „Мръсни танци“ (1987) се превръща в културен феномен, рекламодателите буквално засипват Суейзи с предложения. Предлагат му колосалната за времето си сума от 10 милиона долара, за да създаде собствен парфюм с името „Патрик“, да запише серия от фитнес видеа и да продава плакати. Актьорът обаче категорично отказва. Според архивите на изданието Remind Magazine, Патрик споделя тогава: „Искат да направя парфюм. Предложиха ми цяло състояние... Това е лудост. Няма да направя нищо от тези неща, защото искам да ме възприемат като сериозен актьор.“

Изпълнява сам опасните каскади и скача 50 пъти с парашут

Суейзи е известен със своята екстремна физическа подготовка. Докато се подготвя за емблематичната роля на Бодхи в екшъна „Точка на пречупване“ (Point Break, 1991), той прави над 50 реални скока с парашут. Застрахователната компания на филма се опитва да му забрани тези сцени, но актьорът отказва дубльор. По-късно той с усмивка споделя, че сцените със сърф в океана всъщност са били много по-опасни от самото скачане от самолет.

Истинският каубой на Холивуд

Неговата майка Патси Суейзи е известен хореограф, но баща му Джеси Суейзи е класически тексаски каубой, чертожник и боксьор. Патрик израства в Хюстън, разкъсван между две реалности – подиума за балет и родеото. В училище често е пребиван от хулигани, защото носи балетни обувки в задния си джоб. Баща му обаче го научава как да се боксира и да се защитава, превръщайки го в истинско „мъжко момче“, което обожава да язди коне, да се грижи за ранчото си и същевременно да танцува с грацията на лебед.


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  • 1 Хмм

    4 0 Отговор
    Помня го в сериала "Север и Юг" и в "Мръсни танци", на мен повече ми харесва втората част, защото много обичам латино - Хавански нощи, той играе и в нея като инструктор по танци

    11:23 18.08.2026