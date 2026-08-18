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Божидар Божанов: Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Христо Ковачки и неговият неофициален холдинг от няколко ТЕЦ-а

Божидар Божанов: Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Христо Ковачки и неговият неофициален холдинг от няколко ТЕЦ-а

18 Август, 2026 11:09 1 306 42

  • божидар божанов-
  • олигарси-
  • олигарх-
  • христо ковачки-
  • тец-
  • замърсяване

В холдинга има няколко ТЕЦ-а, които са стратегически обекти за националната сигурност, но в същото време имат фиктивни действителни собственици

Божидар Божанов: Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Христо Ковачки и неговият неофициален холдинг от няколко ТЕЦ-а - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Чичко-тревичко (Христо Коваки) и неговият неофициален холдинг Орион. В програмата на правителството не видях нищо за спиране на установените през годините схеми.

В холдинга има няколко ТЕЦ-а, които са стратегически обекти за националната сигурност, но в същото време имат фиктивни действителни собственици. Нещо, което би трябвало да притеснява ДАНС, но явно всичко е точно.

Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Да вземем ТЕЦ Бобов дол. Мажоритарен пакет има друго българско дружество, което пък от своя страна е притежавано от британско дружество без дейност. Това само по себе си е съмнително, но за включване на чуждестранни холдингови компании може да има и други причини. Само че действителният собственик до юли 2025 г. е Ерлин Мей Родригес от Белиз (но с гражданство от Сейшелите).

След разкритията на Аникорупционния фонд се случват две неща - ТЕЦ Бобов дол подава заявление в Търговския регистър за заличаване на действителния собственик (допустимо заради една вратичка в закона за публично търгуемите дружества), а действителният собственик се сменя - от Ерлин Родризгез на Адриана Кристодулу - 26-годишна кипърска гражданка.

Аз бих бил много любопитен дали ДАНС, които отговарят за стратегическия обект ТЕЦ Бобов дол (включен в ПМС 181), са извършили проверка с цел установяване на реалния действителен собственик.

Но това не е всичко - Ковачки има застрахователно дружество и пенсионно дружество (ОЗК Застраховане и ПОД Топлина).

Моето обосновано предположение е, че служителите на ТЕЦ Бобов дол са задължени да ползват ПОД Топлина, ТЕЦ-ът се застрахова в ОЗК Застраховане. А документиран факт е, че ПОД Топлина инвестира в акции на ТЕЦ Бобов дол. В отчета за 2025 г. това са 4% от инвестициите на фонда или 14 милиона.

И тук на помощ идва скритата собственост, защото в противен случай би имало ограничения - на ПОД Топлина няма да има право да инвестира в ТЕЦ Бобов дол, защото има забрана за инвестиране в лица с тесни връзки с дружеството. А при застраховането има специален режим на наблюдение на сделки в рамките на една група.

Ковачки избягва това с помощта на Ерлин и Адриана - които вероятно са подписали я запис на заповед, я договор, с който практически са зависими от трети, скрит човек - а именно Ковачки. Такива практики показа разследването на АКФ.

И тъй като не виждаме управляващите да са дали конкретни заявки за този олигарх, в есенната сесия на парламента ще внесем законопроект, с който тези схеми да бъдат пресечени, а вратичките в законите - затворени.

Ако ще деолигархизираме - да деолигархизираме наистина


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Прогресивен тъпан

    13 5 Отговор
    Това с деолигархизацията е наивните прогресивни индивиди,пак яко ги излъгаха!

    11:12 18.08.2026

  • 2 същия отпадък

    8 0 Отговор
    "ремонтира" АЕЦ...

    11:13 18.08.2026

  • 3 Софиянец

    24 10 Отговор
    А за Прокопиев и неговите медийни тоалетни + спосорството му за една отвратителна секатанска политическа партия, сещаш ли се? Петроханецо!

    Коментиран от #10

    11:13 18.08.2026

  • 4 Божанов е прав!

    18 8 Отговор
    Напълно подкрепям. Ако говорим сериозно за деолигархизация, тя не може да бъде избирателна. При стратегически обекти, сложни вериги на собственост и съмнения за свързани лица трябва да има пълна прозрачност и реален контрол от институциите. Законите не трябва да позволяват вратички, чрез които действителният контрол да остава скрит. Ако има нарушения — да се разследват и санкционират, независимо кой стои зад тях.

    Коментиран от #7

    11:15 18.08.2026

  • 5 Радев

    12 4 Отговор
    Тихо бре ей разваляш ми рахатлъка

    11:15 18.08.2026

  • 6 Гумен Гадев

    9 5 Отговор
    Ааа, нЕма да пипате Ицето, той е човек на Шиши, значи мой.

    11:15 18.08.2026

  • 7 Реалист

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Божанов е прав!":

    Точно това трябва да означава „деолигархизация“ — не смяна на един удобен човек с друг, а премахване на механизмите, които позволяват скрита собственост, зависимости и конфликт на интереси. Ако един стратегически обект може да има неясен действителен собственик, това вече не е просто частен бизнес въпрос, а въпрос на национална сигурност. Институциите са длъжни да проверят фактите и да затворят законовите вратички, ако такива съществуват. И то независимо кой е замесен.

    11:16 18.08.2026

  • 8 хахх

    16 3 Отговор
    Чудно що не се сещаш за Прокопиев 🤔

    Коментиран от #15, #19

    11:16 18.08.2026

  • 9 Ковачки съсипа цял един град!

    12 0 Отговор
    Бобов дол! Как точно пребориха олигархията?

    11:17 18.08.2026

  • 10 Възмутен

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Ако имаш конкретни данни за Прокопиев — покажи ги и нека бъдат проверени. Но „а той?“ не е аргумент срещу разследване на друг случай. Ако ще деолигархизираме, нека е за всички — без значение кой е човекът и коя партия го засяга.

    Коментиран от #41

    11:17 18.08.2026

  • 11 що за

    3 4 Отговор
    странни думи се народиха напоследък от гении, като този многознайко?!

    11:17 18.08.2026

  • 12 Факт

    12 2 Отговор
    Ковачки е един от спонсорите на прогресивния чорап,няма начин да го пипнат!

    11:17 18.08.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    11 0 Отговор
    Сус бе,
    От онзи ден в България няма олигархия !!!
    Това го каза онзи, - НА ОБЩАТА , дето е най-зависим от олигарсите и които го чучнаха там, където е сега за да ги обслужва и бърше адниците им !!!

    11:18 18.08.2026

  • 14 провинциалист

    5 2 Отговор
    Като стана дума за Палавите Петроханци - Довиждане, България, се сещам едни хора как влязоха в светлината на прожекторите, протестирайки срещу празнуващият на хелоуин и преживяващият коледа при непредпочитащите свинско, и как тези хора се отиквиха и освиниха до ушите и отвъд.

    11:18 18.08.2026

  • 15 Разумен

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "хахх":

    Доколкото си спомням, срещу Прокопиев също е имало разследвания и дела. Но ако имаш конкретно нарушение, посочи го. Това, че един човек е бил разследван, не означава, че за друг не трябва да се проверяват съмненията.

    Коментиран от #42

    11:19 18.08.2026

  • 16 Анонимен

    4 1 Отговор
    Радев без божков как щеше да завладееш държавата ни още от 2020 година

    11:20 18.08.2026

  • 17 Ковачки имаше верига магазини " Европа"

    5 1 Отговор
    Всичките фалираха в София, изглеждат като бомбардирани и са обрасли с бурени в централни квартали!

    11:20 18.08.2026

  • 18 СВО 1 636 дни РЕЗИЛ

    14 1 Отговор
    Когато става въпрос за "деолигархизация", едни се сещат за Ковачки, а други пък се сещаме за Гергов.

    Коментиран от #28

    11:20 18.08.2026

  • 19 Лемънс

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "хахх":

    Прокопиев е влиятелен бизнесмен и медиен издател. Но конкретните обвинения срещу него са приключили с оправдателни решения и прекратени дела. Ти други данни ли имаш за него? Дай ги в Прокуратурата! Или така си говориш за отклоняване на вниманието?

    Коментиран от #32

    11:21 18.08.2026

  • 20 Ало, кмете

    3 0 Отговор
    Кога ще премахнеш гурелите "Европа" на Ковачки от София?
    Така стоят вече 20 години!

    11:23 18.08.2026

  • 21 Зеления

    6 6 Отговор
    В този законопроект, който подготвяте ще пише ли:
    1. Асен Василев да върне 3 000 000, които открадна от съдружника си?
    2. Тебе да те осъдят, че оказваш натиск над министър Йоловски?
    3. Да се забрани на депутати, като Мирчев да се качват на капаците на колите /и изобщо да има ценз за интелигентност за ставане на депутат/
    4. Да не се кланяте на Тюркмян чешма лъжливо и популистки
    5. Кирил Петков и съветника му Весела Чернева да влязат в затвора за предаване на държавни тайни на С. Македония?
    6. Страхливи генерали гномове, които виждат под леглото си Путин да не се допускат до депутати?

    Тези неща ще ги има ли в законопроекта?

    11:26 18.08.2026

  • 22 а когато някой

    3 4 Отговор
    ни изтипоса на снимка този горе или пък той се изкашля, се сещам за един безличен, но настроен злостно към всичко, което не се свързва с негова власт, макар едва да влезе в парламента (влезе ли?). На мястото на ппдбитн бих се скрила за известно време, за да се заглушат поне отчасти спомените за Петрохан, неможача ДС Васил и всички зулуми на "лидерите" им.

    11:27 18.08.2026

  • 23 Хмм

    2 3 Отговор
    ами нали техният гуру костов приватизира всичко, това е частна собственост вече, единственото което може да направи държавата е да ги накара да си плащат данъците, да не крият доходи, ако има нещо незаконно, Божанов да подаде иск в съда

    11:27 18.08.2026

  • 24 теляк

    1 0 Отговор
    ами той, хранеше и вас!

    11:29 18.08.2026

  • 25 Партиен Секретар

    9 4 Отговор
    Румен Фърчилото е новото лице на Олигархията. Само безмозъчните копейдаци, които гласуваха за него, не схванаха това. Русофил и интелект, са взаимоизключващи се понятия.

    Коментиран от #33

    11:30 18.08.2026

  • 26 Човека

    1 4 Отговор
    Ами и аз не се сещам нещо ДБ да сте свършили.Само позитивни критики и закачки .Така вече 20 години сте в парламента, Вземете най после власта и покажете ка се прави

    11:34 18.08.2026

  • 27 Хмм

    1 2 Отговор
    защо като бяха във властта на два пъти по една година, общо две години не го направиха, то апартаменти в центъра, скъпи ресторанти, уреждане на цялата рода, самият Радев каза, че трябва да оправи бакиите им, а това не става за три месеца или скимтят, че техният Диди вече не се обажда, не пътува, няма охрана от НСО да му носят пълните чували до самолета (с какво?)

    11:35 18.08.2026

  • 28 смях в залата

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "СВО 1 636 дни РЕЗИЛ":

    Най-добре е да се сещаме само за един а именно Радев. Как така заяви че ще се бори, бори се и каза че вече олигархията е победена а някой да е чул или видял че олигарсите се отбраняват? Кой налива пари в прогресивна България и по медиите

    11:37 18.08.2026

  • 29 петруханка халка азовка

    1 2 Отговор
    Пъпъдебейци мой обичам ви.София прайд е нашия пъпъдебейски герб.Хайде муцки на избориииии.

    11:45 18.08.2026

  • 30 Мегаум

    4 0 Отговор
    А за Прокопиев не се сещаш?

    11:47 18.08.2026

  • 31 Хмм

    4 0 Отговор
    ех, ако ставаше с плюсчета и минусчета в нета, ПП-ДБ щяха да бъдат на власт до края на света, но ги видяхме как се карат до бой за депутатски места, абсолютна излагация, особено дъбъто на божанов и мирчев с техните преференции отнеха поне четири места на собствения си съюзник ПП, затова и Асен Василев се отдели

    11:49 18.08.2026

  • 32 Анонимен

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Лемънс":

    Пеевски е влиятелен бизнесмен и медиен издател. Но конкретните обвинения срещу него са приключили с оправдателни решения и прекратени дела. Ти други данни ли имаш за него? Дай ги в Прокуратурата! Или така си говориш за отклоняване на вниманието?

    11:51 18.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Минали са едва 100 дни

    1 1 Отговор
    Божидарка, ако нямаш какво да кажеш смислено, не го прави тук!
    Повече от половин година ти беше министър на електронното управление - кам управлението?!
    Твърде отдавна на мекуерист вяра нямам!!!

    12:04 18.08.2026

  • 35 Дзак

    1 0 Отговор
    ТЕЦА си е негов, а той има опит, ценз и компетенции. Най-добре е да направят управлението явно. Това да важи и за останалите корпорации

    12:04 18.08.2026

  • 36 Божанов,

    2 2 Отговор
    за съжаление бг-то е овладяно от путинистите. Лошото е, че огромната част от хората ги подкрепят неосъзнато и първосигнално

    12:05 18.08.2026

  • 37 Левски

    2 1 Отговор
    Стига с тая "олигархия". Има я във всяка държава. Това са богатите( банкери, индустриалци). Парите са в тях и те диктува парада. Има една книга за стоте фамилии, които ръководят целия свят. Това са еврейски фамилии.

    12:16 18.08.2026

  • 38 Бучат

    1 1 Отговор
    путиниските подлоги. Кучета бесни, лаят по демокрацията

    12:17 18.08.2026

  • 39 А нещо

    1 0 Отговор
    За ПропиеФфф ваш приятел?

    12:26 18.08.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    Аз пък се сещам за господаря ви Прокопиев....

    Що така тия с отпаднала необходимост отказват упорито да видят гредата в собственого си око? 🤣🤣🤣

    12:28 18.08.2026

  • 41 В Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Възмутен":

    всички ли сте хора на Прокопиев или си само ти?

    12:36 18.08.2026

  • 42 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Разумен":

    го защитаваш тоя Прокопиев, бе! Всички ли в Козлодуй сте толкова обратното на сложни?

    12:40 18.08.2026

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