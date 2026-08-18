Божидар Божанов: Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Христо Ковачки и неговият неофициален холдинг от няколко ТЕЦ-а

Като стана дума за "деолигархизация" се сещам за Чичко-тревичко (Христо Коваки) и неговият неофициален холдинг Орион. В програмата на правителството не видях нищо за спиране на установените през годините схеми.
В холдинга има няколко ТЕЦ-а, които са стратегически обекти за националната сигурност, но в същото време имат фиктивни действителни собственици. Нещо, което би трябвало да притеснява ДАНС, но явно всичко е точно.
Това коментира във "Фейсбук" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.
Да вземем ТЕЦ Бобов дол. Мажоритарен пакет има друго българско дружество, което пък от своя страна е притежавано от британско дружество без дейност. Това само по себе си е съмнително, но за включване на чуждестранни холдингови компании може да има и други причини. Само че действителният собственик до юли 2025 г. е Ерлин Мей Родригес от Белиз (но с гражданство от Сейшелите).
След разкритията на Аникорупционния фонд се случват две неща - ТЕЦ Бобов дол подава заявление в Търговския регистър за заличаване на действителния собственик (допустимо заради една вратичка в закона за публично търгуемите дружества), а действителният собственик се сменя - от Ерлин Родризгез на Адриана Кристодулу - 26-годишна кипърска гражданка.
Аз бих бил много любопитен дали ДАНС, които отговарят за стратегическия обект ТЕЦ Бобов дол (включен в ПМС 181), са извършили проверка с цел установяване на реалния действителен собственик.
Но това не е всичко - Ковачки има застрахователно дружество и пенсионно дружество (ОЗК Застраховане и ПОД Топлина).
Моето обосновано предположение е, че служителите на ТЕЦ Бобов дол са задължени да ползват ПОД Топлина, ТЕЦ-ът се застрахова в ОЗК Застраховане. А документиран факт е, че ПОД Топлина инвестира в акции на ТЕЦ Бобов дол. В отчета за 2025 г. това са 4% от инвестициите на фонда или 14 милиона.
И тук на помощ идва скритата собственост, защото в противен случай би имало ограничения - на ПОД Топлина няма да има право да инвестира в ТЕЦ Бобов дол, защото има забрана за инвестиране в лица с тесни връзки с дружеството. А при застраховането има специален режим на наблюдение на сделки в рамките на една група.
Ковачки избягва това с помощта на Ерлин и Адриана - които вероятно са подписали я запис на заповед, я договор, с който практически са зависими от трети, скрит човек - а именно Ковачки. Такива практики показа разследването на АКФ.
И тъй като не виждаме управляващите да са дали конкретни заявки за този олигарх, в есенната сесия на парламента ще внесем законопроект, с който тези схеми да бъдат пресечени, а вратичките в законите - затворени.
Ако ще деолигархизираме - да деолигархизираме наистина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Прогресивен тъпан
11:12 18.08.2026
2 същия отпадък
11:13 18.08.2026
3 Софиянец
Коментиран от #10
11:13 18.08.2026
4 Божанов е прав!
Коментиран от #7
11:15 18.08.2026
5 Радев
11:15 18.08.2026
6 Гумен Гадев
11:15 18.08.2026
7 Реалист
До коментар #4 от "Божанов е прав!":Точно това трябва да означава „деолигархизация“ — не смяна на един удобен човек с друг, а премахване на механизмите, които позволяват скрита собственост, зависимости и конфликт на интереси. Ако един стратегически обект може да има неясен действителен собственик, това вече не е просто частен бизнес въпрос, а въпрос на национална сигурност. Институциите са длъжни да проверят фактите и да затворят законовите вратички, ако такива съществуват. И то независимо кой е замесен.
11:16 18.08.2026
8 хахх
Коментиран от #15, #19
11:16 18.08.2026
9 Ковачки съсипа цял един град!
11:17 18.08.2026
10 Възмутен
До коментар #3 от "Софиянец":Ако имаш конкретни данни за Прокопиев — покажи ги и нека бъдат проверени. Но „а той?“ не е аргумент срещу разследване на друг случай. Ако ще деолигархизираме, нека е за всички — без значение кой е човекът и коя партия го засяга.
Коментиран от #41
11:17 18.08.2026
11 що за
11:17 18.08.2026
12 Факт
11:17 18.08.2026
13 АГАТ а Кристи
От онзи ден в България няма олигархия !!!
Това го каза онзи, - НА ОБЩАТА , дето е най-зависим от олигарсите и които го чучнаха там, където е сега за да ги обслужва и бърше адниците им !!!
11:18 18.08.2026
14 провинциалист
11:18 18.08.2026
15 Разумен
До коментар #8 от "хахх":Доколкото си спомням, срещу Прокопиев също е имало разследвания и дела. Но ако имаш конкретно нарушение, посочи го. Това, че един човек е бил разследван, не означава, че за друг не трябва да се проверяват съмненията.
Коментиран от #42
11:19 18.08.2026
16 Анонимен
11:20 18.08.2026
17 Ковачки имаше верига магазини " Европа"
11:20 18.08.2026
18 СВО 1 636 дни РЕЗИЛ
Коментиран от #28
11:20 18.08.2026
19 Лемънс
До коментар #8 от "хахх":Прокопиев е влиятелен бизнесмен и медиен издател. Но конкретните обвинения срещу него са приключили с оправдателни решения и прекратени дела. Ти други данни ли имаш за него? Дай ги в Прокуратурата! Или така си говориш за отклоняване на вниманието?
Коментиран от #32
11:21 18.08.2026
20 Ало, кмете
Така стоят вече 20 години!
11:23 18.08.2026
21 Зеления
1. Асен Василев да върне 3 000 000, които открадна от съдружника си?
2. Тебе да те осъдят, че оказваш натиск над министър Йоловски?
3. Да се забрани на депутати, като Мирчев да се качват на капаците на колите /и изобщо да има ценз за интелигентност за ставане на депутат/
4. Да не се кланяте на Тюркмян чешма лъжливо и популистки
5. Кирил Петков и съветника му Весела Чернева да влязат в затвора за предаване на държавни тайни на С. Македония?
6. Страхливи генерали гномове, които виждат под леглото си Путин да не се допускат до депутати?
Тези неща ще ги има ли в законопроекта?
11:26 18.08.2026
22 а когато някой
11:27 18.08.2026
23 Хмм
11:27 18.08.2026
24 теляк
11:29 18.08.2026
25 Партиен Секретар
Коментиран от #33
11:30 18.08.2026
26 Човека
11:34 18.08.2026
27 Хмм
11:35 18.08.2026
28 смях в залата
До коментар #18 от "СВО 1 636 дни РЕЗИЛ":Най-добре е да се сещаме само за един а именно Радев. Как така заяви че ще се бори, бори се и каза че вече олигархията е победена а някой да е чул или видял че олигарсите се отбраняват? Кой налива пари в прогресивна България и по медиите
11:37 18.08.2026
29 петруханка халка азовка
11:45 18.08.2026
30 Мегаум
11:47 18.08.2026
31 Хмм
11:49 18.08.2026
32 Анонимен
До коментар #19 от "Лемънс":Пеевски е влиятелен бизнесмен и медиен издател. Но конкретните обвинения срещу него са приключили с оправдателни решения и прекратени дела. Ти други данни ли имаш за него? Дай ги в Прокуратурата! Или така си говориш за отклоняване на вниманието?
11:51 18.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Минали са едва 100 дни
Повече от половин година ти беше министър на електронното управление - кам управлението?!
Твърде отдавна на мекуерист вяра нямам!!!
12:04 18.08.2026
35 Дзак
12:04 18.08.2026
36 Божанов,
12:05 18.08.2026
37 Левски
12:16 18.08.2026
38 Бучат
12:17 18.08.2026
39 А нещо
12:26 18.08.2026
40 az СВО Победа 81
Що така тия с отпаднала необходимост отказват упорито да видят гредата в собственого си око? 🤣🤣🤣
12:28 18.08.2026
41 В Козлодуй
До коментар #10 от "Възмутен":всички ли сте хора на Прокопиев или си само ти?
12:36 18.08.2026
42 Много
До коментар #15 от "Разумен":го защитаваш тоя Прокопиев, бе! Всички ли в Козлодуй сте толкова обратното на сложни?
12:40 18.08.2026