Морган Фрийман превръща любовта си към Delta Blues в мащабен симфоничен проект

Познаваме Морган Фрийман като един от най-разпознаваемите актьори и гласове в киното, но връзката му с музиката на американския Юг е много по-лична и започва далеч преди Холивуд. В новия албум Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience носителят на "Оскар" събира своята дългогодишна любов към Mississippi Delta Blues с мащаба на симфоничен оркестър и проследява близо век от историята на жанра в 12 композиции.
В проекта Фрийман е продуцент и разказвач, а около него се събират някои от най-важните имена в съвременния блус – Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland и продуцентът Lawrence “Boo” Mitchell, които заедно имат 42 номинации и 12 награди GRAMMY®. Към тях се присъединяват музиканти от Mississippi Delta и Chineke! Orchestra – британски ансамбъл, известен с мисията си да разширява представителството в класическата музика.
Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience обхваща почти 100 години музикална история. От Dark Was the Night, Cold Was the Ground на Blind Willie Johnson от 1927 г. до I Lied To You от саундтрака на Sinners, албумът проследява как блусът се променя, но запазва в себе си същите теми за болка, устойчивост, свобода и човешко достойнство.
За Фрийман този проект е и завръщане към собствените му корени.
„Тази музика беше в дома ми още преди да мога да говоря“, споделя той. Идеята му е проста, но амбициозна – гласът на Delta Blues да бъде поставен редом до голям симфоничен оркестър, без да губи суровата си емоция и автентичност.
Записите обединяват две емблематични музикални пространства. Блус музикантите работят в Royal Studios в Memphis, Tennessee, под ръководството на Boo Mitchell, а оркестровите партии на Chineke! Orchestra са записани в легендарните Abbey Road Studios в London с музикален директор и диригент Martin Gellner.
Сред ключовите моменти в албума е Death Letter Blues – нов прочит на класиката на Son House, изпълнен от петкратния носител на GRAMMY® Taj Mahal с Ground Zero Blues Club Band и Chineke! Orchestra. Keb’ Mo’ поема вокалите и китарата в Cadillac Assembly Line, а Shemekia Copeland дава собствен прочит на Traveling Riverside Blues.
В проекта участват още Alvin Youngblood Hart, Keith Johnson, Super Chikan, Lady Adrena, Anthony “Big A” Sherrod, Tiernii Jackson, Luther Dickinson и Stax Music Academy Choir.
Зад албума стои и конкретна кауза. Преди 25 години Morgan Freeman е сред основателите на Ground Zero Blues Club в Clarksdale, Mississippi – място, създадено с идеята блусът да има дом именно там, откъдето тръгва. По-късно той създава и Ground Zero Arts Foundation, която подпомага местни артисти и работи за съхраняването на музикалното наследство на региона. Всички приходи от Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience ще бъдат дарени на фондацията.
Албумът вече привлече вниманието на Rolling Stone, Associated Press, CNN, NPR Music и Complex, а критиката поставя акцент именно върху начина, по който симфоничните аранжименти разширяват мащаба на музиката, без да отнемат от нейната автентичност.
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1 Шарън пепер
07:47 18.08.2026