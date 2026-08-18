Доналд Тръмп не се отказал от идеята Ормузкия проток да стане американска територия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да подкрепя идеята за обявяване на Ормузкия пролив за територия на САЩ.
"Мисля, че това е чудесна идея", каза той пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП.
Тръмп за пореден път изрази мнението, че САЩ де факто контролират пролива. Според него този контрол се осигурява от морската блокада на Иран, провеждана от американските военноморски сили.
"Ние контролираме пролива чрез нашата блокада (...). Блокадата е много ефективна", заяви президентът на САЩ.
По-рано през август Тръмп заяви, че може да обяви Ормузкия пролив за "територия на САЩ".
През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив. Иранската страна, от своя страна, периодично опровергава тези твърдения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карлуково
Коментиран от #13
08:24 18.08.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #11
08:24 18.08.2026
3 Тръмп контролира ВХОДА,
НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣
Коментиран от #4
08:24 18.08.2026
4 Трън
До коментар #3 от "Тръмп контролира ВХОДА,":Дончо е толкова изкукал, че не различава вход от изход.
08:26 18.08.2026
5 Трол
08:29 18.08.2026
6 Доналд Тръмп...
Проблемен Президент!!!
Чисто и просто жив не-ка -дър-ник!!!
08:32 18.08.2026
7 Бай Дън
Коментиран от #15
08:32 18.08.2026
8 Боруна Лом
08:33 18.08.2026
9 КУКУРИГУ МЕН
08:37 18.08.2026
10 Тия
08:40 18.08.2026
11 Мдаа...
До коментар #2 от "Вашето мнение":Преди у крайна беше резила в Афганистан. Преди това във Виетнам. Преди това в Корея.
Изобщо, дотук пiHд0ccTaH е спечелил самостоятелно само войната с Гренада.
08:45 18.08.2026
12 Мдааа
08:49 18.08.2026
13 Няма как
До коментар #1 от "Карлуково":Акватория да стане територия. Обратното е възможно.
08:51 18.08.2026
14 А какво
08:56 18.08.2026
15 Клонинг
До коментар #7 от "Бай Дън":това са му дубльорите, всеки със собствено мнение.
08:59 18.08.2026
16 от началото на
09:03 18.08.2026
17 Георги
09:13 18.08.2026
18 има ред тук....
Коментиран от #21
09:19 18.08.2026
19 демокрацията лицето на тероризма
Коментиран от #22
09:23 18.08.2026
20 Ммммм
09:25 18.08.2026
21 дядо Дони
До коментар #18 от "има ред тук....":Съгласен съм!Да те черпя една Венецуела или Куба?
09:26 18.08.2026
22 Георги
До коментар #19 от "демокрацията лицето на тероризма":системата няма значение щом алчен и безпардонен се докопа до властта
Коментиран от #23
09:26 18.08.2026
23 демокрацията лицето на тероризма
До коментар #22 от "Георги":Точно системата на управление определя ценностната система и съзнанието на индивида...С демокрация се произвежда само брак и разруха..Няма никаква държавност и от там всичко е леш и разграбване.Всичко контролирано от чужди интереси.А на вас ви пробутват ,че живеете в демокрация.
09:30 18.08.2026