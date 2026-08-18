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Доналд Тръмп не се отказал от идеята Ормузкия проток да стане американска територия
  Тема: Иранската криза

Доналд Тръмп не се отказал от идеята Ормузкия проток да стане американска територия

18 Август, 2026 08:18 930 23

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив

Доналд Тръмп не се отказал от идеята Ормузкия проток да стане американска територия - 1
AFP AFP

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да подкрепя идеята за обявяване на Ормузкия пролив за територия на САЩ.

"Мисля, че това е чудесна идея", каза той пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП.

Тръмп за пореден път изрази мнението, че САЩ де факто контролират пролива. Според него този контрол се осигурява от морската блокада на Иран, провеждана от американските военноморски сили.

"Ние контролираме пролива чрез нашата блокада (...). Блокадата е много ефективна", заяви президентът на САЩ.

По-рано през август Тръмп заяви, че може да обяви Ормузкия пролив за "територия на САЩ".

През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив. Иранската страна, от своя страна, периодично опровергава тези твърдения.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлуково

    34 2 Отговор
    Болен дедо.

    Коментиран от #13

    08:24 18.08.2026

  • 2 Вашето мнение

    37 2 Отговор
    Сащ са гола вода, това се видя първо в украйна, после и в Иран, но до сега сащ не са имали по-голям смешник за президентин. Може би в това се изразява деградацията на обществото в щатите, ако общество може да се нарече тази сбирщина от хора там.

    Коментиран от #11

    08:24 18.08.2026

  • 3 Тръмп контролира ВХОДА,

    28 1 Отговор
    ама Иран контролира ИЗХОДА.

    НА ВХОДА ТАНКЕРИТЕ ВЛИЗАТ ПРАЗНИ, А ИЗЛИЗАТ ПЪЛНИ.
    МАЛКА ПОДРОБНОСТ! 🤣

    Коментиран от #4

    08:24 18.08.2026

  • 4 Трън

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тръмп контролира ВХОДА,":

    Дончо е толкова изкукал, че не различава вход от изход.

    08:26 18.08.2026

  • 5 Трол

    23 1 Отговор
    Г-н Тръмп не се е отказал от идеята цялото земно кълбо да е американска територия.

    08:29 18.08.2026

  • 6 Доналд Тръмп...

    21 0 Отговор
    Проблемно детство, проблемен милиардер,
    Проблемен Президент!!!
    Чисто и просто жив не-ка -дър-ник!!!

    08:32 18.08.2026

  • 7 Бай Дън

    19 0 Отговор
    За три дена четири мнения, и все различни! Перуша е зле с главата!

    Коментиран от #15

    08:32 18.08.2026

  • 8 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ТОЗИ НЕ Е ,,,ТОЗИ...

    08:33 18.08.2026

  • 9 КУКУРИГУ МЕН

    14 0 Отговор
    ЪОЯ ХЕПТЕН НЕ ГО СЛУША ГЛАВАТА.

    08:37 18.08.2026

  • 10 Тия

    16 0 Отговор
    америте явно яко ги"апе гъсока".....

    08:40 18.08.2026

  • 11 Мдаа...

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Преди у крайна беше резила в Афганистан. Преди това във Виетнам. Преди това в Корея.
    Изобщо, дотук пiHд0ccTaH е спечелил самостоятелно само войната с Гренада.

    08:45 18.08.2026

  • 12 Мдааа

    3 0 Отговор
    Това е! Всички величия откачиха да преразпределят света. Къде ще му излезе края не е ясно. Може би в ядрен апокалипсис!

    08:49 18.08.2026

  • 13 Няма как

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Карлуково":

    Акватория да стане територия. Обратното е възможно.

    08:51 18.08.2026

  • 14 А какво

    1 0 Отговор
    мислят по въпроса ISW?

    08:56 18.08.2026

  • 15 Клонинг

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бай Дън":

    това са му дубльорите, всеки със собствено мнение.

    08:59 18.08.2026

  • 16 от началото на

    6 0 Отговор
    войната в Иран, фирми, свързвани с Тръмп са регистрирали над 20000 сделки на борсата. Познайте, далиима и една-едничка, която е на загуба.

    09:03 18.08.2026

  • 17 Георги

    8 0 Отговор
    на такива евроатлантици тук им викахме мутри преди 30г.Сега обаче са на чело на "най-великата" демокрация.

    09:13 18.08.2026

  • 18 има ред тук....

    3 0 Отговор
    Първо Гренландия бейби......

    Коментиран от #21

    09:19 18.08.2026

  • 19 демокрацията лицето на тероризма

    1 0 Отговор
    Демокрацията е най-мракобесническия тоталитарен режим в цялата история на човечеството.Демокрация- илюзия на идиотаци теоретици.

    Коментиран от #22

    09:23 18.08.2026

  • 20 Ммммм

    2 0 Отговор
    Тотално изплиска легена

    09:25 18.08.2026

  • 21 дядо Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "има ред тук....":

    Съгласен съм!Да те черпя една Венецуела или Куба?

    09:26 18.08.2026

  • 22 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "демокрацията лицето на тероризма":

    системата няма значение щом алчен и безпардонен се докопа до властта

    Коментиран от #23

    09:26 18.08.2026

  • 23 демокрацията лицето на тероризма

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Георги":

    Точно системата на управление определя ценностната система и съзнанието на индивида...С демокрация се произвежда само брак и разруха..Няма никаква държавност и от там всичко е леш и разграбване.Всичко контролирано от чужди интереси.А на вас ви пробутват ,че живеете в демокрация.

    09:30 18.08.2026