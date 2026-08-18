Доналд Тръмп не се отказал от идеята Ормузкия проток да стане американска територия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че продължава да подкрепя идеята за обявяване на Ормузкия пролив за територия на САЩ.

"Мисля, че това е чудесна идея", каза той пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП.

Тръмп за пореден път изрази мнението, че САЩ де факто контролират пролива. Според него този контрол се осигурява от морската блокада на Иран, провеждана от американските военноморски сили.

"Ние контролираме пролива чрез нашата блокада (...). Блокадата е много ефективна", заяви президентът на САЩ.

По-рано през август Тръмп заяви, че може да обяви Ормузкия пролив за "територия на САЩ".

През последните месеци властите в САЩ редовно заявяват, че контролират този стратегически важен пролив. Иранската страна, от своя страна, периодично опровергава тези твърдения.