Комисията за защита на потребителите (КЗП) засилва проверките за необосновано повишаване на цените, като фокусът вече е насочен и към хранителните и лекарствените продукти.
Това заяви в сутрешния блок на БНТ изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.
По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Особено внимание се обръща на лекарствените продукти, хранителните добавки и стоките, продавани в аптечната мрежа.
„Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки“, посочи Колячев и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени.
Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребно поведение на търговци, тъй като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа.
КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори.
„Има редица фактори, които могат да повлияят на една цена. Ние ги отчитаме за всеки конкретен случай“, обясни Колячев.
Общо около 40 500 проверки са извършени от КЗП и НАП във връзка с прехода към еврото, като около 15 000 от тях са на КЗП, стана ясно още от участието на Александър Колячев в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ.
Сред основните установени нарушения са неправилно етикетиране, липса на необходимата информация за потребителите и необосновано повишаване на цените.
Колячев посочи, че голяма част от наложените санкции са обжалвани, но според него към момента има положителна съдебна практика за институцията.
След отпадането на двойното обозначение на цените КЗП разполага с по-сериозни правомощия по отношение на необоснованото поскъпване. По думите на шефа на Комисията санкциите вече могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро за търговски обект, като при голям брой продукти с необосновано повишени цени санкциите могат да бъдат значително по-високи.
При стария режим глобите за необосновано покачване на цените в повечето случаи са били около минималния размер — приблизително 2600 евро. За неправилно етикетиране санкциите са били между 300 и 500 евро.
Масирани проверки по Черноморието
КЗП продължава и масираните проверки на туристически обекти по Черноморието. Проверяват се хотели, заведения и магазини, както и съоръжения за развлечения — батути, пързалки и надуваеми съоръжения.
По думите на Колячев са установени нарушения и са съставени административни актове, но към момента няма притеснителни тенденции.
Няколко обекта за детски развлечения са били временно затворени заради нарушения на изискванията за безопасност. След привеждането им в съответствие те са възобновили работа.
„Безопасността на нашите деца е нашият основен приоритет“, подчерта Колячев. Той съобщи, че проверки на съоръжения за деца се извършват на територията на цялата страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиквата
Коментиран от #8
08:46 18.08.2026
2 И Кво ?
Такъв Му Е !
Хесапа !
Коментиран от #4
08:47 18.08.2026
3 Директора👨✈️
Коментиран от #6, #23
08:47 18.08.2026
4 Свободен пазар !
До коментар #2 от "И Кво ?":--------------------- !
08:47 18.08.2026
5 Ахахахаха…
08:48 18.08.2026
6 Наливане на Вода !
До коментар #3 от "Директора👨✈️":В Каца !
Без Дъно !
08:49 18.08.2026
7 Тео
08:51 18.08.2026
8 Като Ми открадна Парите !
До коментар #1 от "Тиквата":Как да стана Богат ?
Коментиран от #9
08:51 18.08.2026
9 А И Продължаваш !
До коментар #8 от "Като Ми открадна Парите !":Да Крадеш !
08:52 18.08.2026
10 Kрум
08:53 18.08.2026
11 мъкаааа
08:56 18.08.2026
12 Абсолютно
08:57 18.08.2026
13 КОЛЯЧЕВ
08:59 18.08.2026
14 1488
🎃 биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
и
🧦 удрящ майки с деца, работещи и пенсионери
вас питам
08:59 18.08.2026
15 ДрайвингПлежър
Идеята на капитализма е МАКСИМИЗАЦИЯ на печалбата от капитала!!! Ако мога да сложа 200% надценка и има кой да го купи - слагам! Ако мога да сложа 2000% потривам ръце и слагам!
Или сменяме строя и минаваме пак към социализъм или борим цените с облекчаване на режимите... и понижаване на заплатите!
Коментиран от #17
09:00 18.08.2026
16 Напълно Излишна !
09:03 18.08.2026
17 За първото !
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":съм Съгласен !
Но Второто !
Не Е Задължително !
Коментиран от #28
09:05 18.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сега лъснаха всички игрички
09:09 18.08.2026
20 Бацо
09:11 18.08.2026
21 Доматетооо
09:17 18.08.2026
22 овчи народ
нали е пазарна икономика? или вие искате да върнете комунизъма?
09:18 18.08.2026
23 оня с коня
До коментар #3 от "Директора👨✈️":ами нормално е всичко да поскъпне вие като сте бедняк стойте си на село и яжте си доматите от 1,5 евро
никой не ви е канил в ресторанта, там е скъпо не е за офце като вас
аманОТ бедняци РЕВЯЩИ
09:20 18.08.2026
24 така е
09:22 18.08.2026
25 евалата чалгопитеци
09:24 18.08.2026
26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
09:29 18.08.2026
27 Пенсионерка
Лично аз никога вече няма да гласувам за никого и нищо!
09:33 18.08.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "За първото !":Е ти може да не си съгласен, ама няма трети вариант
В условия на капитализъм и отворени пазари единственото, което бори повишаващите се цени е
А) конкуренция - т.е. наводняваш пазара със стоките и услугите, които имат висока цена
Б) мизерия - понижаваш доходите и намаляваш покупателната способност, за да се търсят по-малко!
Иначе минаваш на планова икономика и тогава вече партията може да казва какви са "справедливите" цени
09:36 18.08.2026
29 Две тикви и едно прасе
09:37 18.08.2026