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КЗП засилва проверките за необосновано повишаване на цените

КЗП засилва проверките за необосновано повишаване на цените

18 Август, 2026 08:42 530 29

  • александър колячев-
  • кзп-
  • проверки-
  • цени

Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки“, посочи Колячев и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени

КЗП засилва проверките за необосновано повишаване на цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на потребителите (КЗП) засилва проверките за необосновано повишаване на цените, като фокусът вече е насочен и към хранителните и лекарствените продукти.

Това заяви в сутрешния блок на БНТ изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев.

По думите му в началото на седмицата са започнали проверки в 140 търговски обекта, при които се обследват около 1100 продукта с увеличени цени. Особено внимание се обръща на лекарствените продукти, хранителните добавки и стоките, продавани в аптечната мрежа.

„Наблюдаваме тенденции на увеличение на някои лекарствени продукти и хранителни добавки“, посочи Колячев и допълни, че проверките в този сектор ще бъдат засилени.

Той подчерта, че в определени случаи може да става дума за злоупотребно поведение на търговци, тъй като увеличенията са наблюдавани само в една търговска мрежа.

КЗП не определя цените на стоките и услугите и не може да санкционира търговец само защото дадена цена е висока или ниска. Комисията може да наложи санкция при установено увеличение, ако то не може да бъде обосновано с обективни фактори.

„Има редица фактори, които могат да повлияят на една цена. Ние ги отчитаме за всеки конкретен случай“, обясни Колячев.

Общо около 40 500 проверки са извършени от КЗП и НАП във връзка с прехода към еврото, като около 15 000 от тях са на КЗП, стана ясно още от участието на Александър Колячев в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ.

Сред основните установени нарушения са неправилно етикетиране, липса на необходимата информация за потребителите и необосновано повишаване на цените.

Колячев посочи, че голяма част от наложените санкции са обжалвани, но според него към момента има положителна съдебна практика за институцията.

След отпадането на двойното обозначение на цените КЗП разполага с по-сериозни правомощия по отношение на необоснованото поскъпване. По думите на шефа на Комисията санкциите вече могат да бъдат между 10 000 и 100 000 евро за търговски обект, като при голям брой продукти с необосновано повишени цени санкциите могат да бъдат значително по-високи.

При стария режим глобите за необосновано покачване на цените в повечето случаи са били около минималния размер — приблизително 2600 евро. За неправилно етикетиране санкциите са били между 300 и 500 евро.

Масирани проверки по Черноморието

КЗП продължава и масираните проверки на туристически обекти по Черноморието. Проверяват се хотели, заведения и магазини, както и съоръжения за развлечения — батути, пързалки и надуваеми съоръжения.

По думите на Колячев са установени нарушения и са съставени административни актове, но към момента няма притеснителни тенденции.

Няколко обекта за детски развлечения са били временно затворени заради нарушения на изискванията за безопасност. След привеждането им в съответствие те са възобновили работа.

„Безопасността на нашите деца е нашият основен приоритет“, подчерта Колячев. Той съобщи, че проверки на съоръжения за деца се извършват на територията на цялата страна.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата

    5 2 Отговор
    Вашата бедност съсипва икономиката на България,или станете богати ,или напуснете държавата

    Коментиран от #8

    08:46 18.08.2026

  • 2 И Кво ?

    2 2 Отговор
    Ще Му Направиш ?

    Такъв Му Е !

    Хесапа !

    Коментиран от #4

    08:47 18.08.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    9 1 Отговор
    Аз не съм чул за един санкциониран, а само за проверки се говори. Значи нарушители няма. Факт е обаче, че една салата е 10-12 Евро, а доматите и краставиците са по 1.5 Евро. Салата е 300 грама. Сметките оставям за хората от КЗП. Примери мога да дам десетки, но няма смисъл. Всеки ги знае, само хората от КЗП ги търсят с проверки.

    Коментиран от #6, #23

    08:47 18.08.2026

  • 4 Свободен пазар !

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "И Кво ?":

    --------------------- !

    08:47 18.08.2026

  • 5 Ахахахаха…

    6 1 Отговор
    …незнам да се смея ли или да си поплача, ахахахахаха ;) !

    08:48 18.08.2026

  • 6 Наливане на Вода !

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    В Каца !

    Без Дъно !

    08:49 18.08.2026

  • 7 Тео

    7 0 Отговор
    Всичко с Закона за справедливите цени бе една Ала-бала. И след приемане на Закона цените вървят само нагоре. Управляващите са като пиле в калчища.

    08:51 18.08.2026

  • 8 Като Ми открадна Парите !

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тиквата":

    Как да стана Богат ?

    Коментиран от #9

    08:51 18.08.2026

  • 9 А И Продължаваш !

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Като Ми открадна Парите !":

    Да Крадеш !

    08:52 18.08.2026

  • 10 Kрум

    4 1 Отговор
    Юрдек,кажи колко ти е заплатата,че да се разбере как следиш цените.

    08:53 18.08.2026

  • 11 мъкаааа

    4 1 Отговор
    В България скъпотията скоро няма да бъде победена!

    08:56 18.08.2026

  • 12 Абсолютно

    7 1 Отговор
    ненужни агенции, които източват бюджета. Единствената им функция е да рекитират собственици на обекти, с това се изчерпва съществуването им, нищо повече.

    08:57 18.08.2026

  • 13 КОЛЯЧЕВ

    4 0 Отговор
    Вече ни изклаха

    08:59 18.08.2026

  • 14 1488

    6 0 Отговор
    каква е разликата между

    🎃 биещ протестиращи зад колоните на парламента преди шест години
    и
    🧦 удрящ майки с деца, работещи и пенсионери

    вас питам

    08:59 18.08.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 3 Отговор
    Абсолютна простотия!
    Идеята на капитализма е МАКСИМИЗАЦИЯ на печалбата от капитала!!! Ако мога да сложа 200% надценка и има кой да го купи - слагам! Ако мога да сложа 2000% потривам ръце и слагам!

    Или сменяме строя и минаваме пак към социализъм или борим цените с облекчаване на режимите... и понижаване на заплатите!

    Коментиран от #17

    09:00 18.08.2026

  • 16 Напълно Излишна !

    6 1 Отговор
    Структура !

    09:03 18.08.2026

  • 17 За първото !

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    съм Съгласен !

    Но Второто !

    Не Е Задължително !

    Коментиран от #28

    09:05 18.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сега лъснаха всички игрички

    1 2 Отговор
    Нарочно вдигат цените, а заплатите са долу, та да не се завърнат по домовете си слугите от страната но джуджетата. Срамота е, срамота!

    09:09 18.08.2026

  • 20 Бацо

    1 0 Отговор
    Казах ти Мун Чо - Не си пожелавай нещо защото може да ти се случи. Айде на пангара да пиеш обяснител!

    09:11 18.08.2026

  • 21 Доматетооо

    1 0 Отговор
    Прогресистите изедоха 76% от доматето на дебилите.

    09:17 18.08.2026

  • 22 овчи народ

    1 1 Отговор
    каква е формулата за обосновано и не обосновано поскъпване?

    нали е пазарна икономика? или вие искате да върнете комунизъма?

    09:18 18.08.2026

  • 23 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Директора👨‍✈️":

    ами нормално е всичко да поскъпне вие като сте бедняк стойте си на село и яжте си доматите от 1,5 евро

    никой не ви е канил в ресторанта, там е скъпо не е за офце като вас

    аманОТ бедняци РЕВЯЩИ

    09:20 18.08.2026

  • 24 така е

    1 0 Отговор
    Всяка един опит за държавна намеса в ценообразуването, води до празни щандове. Запомнете го това.

    09:22 18.08.2026

  • 25 евалата чалгопитеци

    2 0 Отговор
    Защо не сте на площадите? Регресивна България ви набълбука с двойно по-лош Държавен бюджет от предложението на Желясков. Защо сега сте ОК? Или сега няма кой да ви плати пак да излезете?

    09:24 18.08.2026

  • 26 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    1 0 Отговор
    А стига бе! Има завишение на цените ли?!

    09:29 18.08.2026

  • 27 Пенсионерка

    0 0 Отговор
    Тук важи поговорката за кучето и кервана! Духът беше изпуснат от бутилката още миналата година, когато се заговори за омразното евро . Бях сигурна, че ще стане точно така с цените. 1лв=1€. Даже някъде и повече. Защото ми е известна първо Алчността на чорбаджията и второ, нежеланието (понякога и страх) нещо да се пипне в интерес на хората ( любимият израз на управленците) ! Излиза, че ми откраднаха половината пенсия и половината спестени парици за черни дни! И ми говорят тинтири-минтири за проверки! Но нали една плеяда държавни хран…..ци трябва да си оправдаят заплатите. А и да се създаде легенда за някакъв контрол! Безнадеждно положение! Управленци, не се морете излишно! На никого не минава лъжата! Мисля, че в случая е най-добре да се увеличат доходите постепенно по-интензивно. Но това няма да стане при никоя власт. “Апетитът идва с яденето”
    Лично аз никога вече няма да гласувам за никого и нищо!

    09:33 18.08.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "За първото !":

    Е ти може да не си съгласен, ама няма трети вариант
    В условия на капитализъм и отворени пазари единственото, което бори повишаващите се цени е
    А) конкуренция - т.е. наводняваш пазара със стоките и услугите, които имат висока цена
    Б) мизерия - понижаваш доходите и намаляваш покупателната способност, за да се търсят по-малко!

    Иначе минаваш на планова икономика и тогава вече партията може да казва какви са "справедливите" цени

    09:36 18.08.2026

  • 29 Две тикви и едно прасе

    0 0 Отговор
    Освен плавното повишаване през последните няколко години, си има и директно 1 към 1.95583 повишаване. Обаче понеже ги мързи да смятат, вдигат едно към две.

    09:37 18.08.2026

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