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Лява или дясна лапа? И сред кучетата има десничари и левичари

Лява или дясна лапа? И сред кучетата има десничари и левичари

17 Август, 2026 18:01 545 2

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  • десничар-
  • левичари

Учени откриха, че и кучетата, подобно на хората, имат доминантна лапа

Лява или дясна лапа? И сред кучетата има десничари и левичари - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кучетата също могат да бъдат „левичари“ или „десничари“. Ново изследване на учени от Университета в Бари, Италия, предлага практичен начин да се установи коя предна лапа предпочита домашният любимец и колко силно е това предпочитание.

Методът носи името „Doginburgh Inventory“ и е вдъхновен от Edinburgh Handedness Inventory, използван за определяне на доминиращата ръка при хората. Резултатите са публикувани в научното списание Royal Society Open Science.

За разлика от хората, при които около 90% от населението е дясноръко, при кучетата не се наблюдава толкова ясно изразена обща тенденция. Отделните животни обаче често предпочитат едната лапа при конкретни действия.

В изследването са включени 43 домашни кучета. Около 49% показват слабо или силно предпочитание към лявата лапа, близо 30% предпочитат дясната, а около 21% не демонстрират ясно изразена доминираща страна. Учените подчертават, че извадката е твърде малка, за да се твърди, че кучетата като вид са по-често „левичари“.

Тестът включва четири прости задачи. При първата кучето получава лакомство в куха играчка тип Kong и се наблюдава с коя лапа я задържа. При втората храна се поставя под ниска мебел, така че животното да може да я достигне само с лапа.

Другите две задачи проследяват движението. При едната кучето сяда в горната част на стълби и се отчита с коя лапа прави първата крачка надолу. При последната животното се води на отпуснат повод към стъпало и отново се наблюдава коя лапа поставя първа.

След комбиниране на резултатите кучетата могат да бъдат определени като силно леволапи, слабо леволапи, без ясно предпочитание, слабо деснолапи или силно деснолапи. Така методът оценява не само коя страна доминира, но и колко изразена е тази склонност.

Любопитен резултат е наблюдаван при мъжките кучета. В проучването те по-често използват лявата лапа, а нито едно от изследваните мъжки животни не показва силно предпочитание към дясната. Учените обаче предупреждават, че са необходими по-мащабни изследвания, преди да се правят категорични изводи за различията между половете.

Според изследователите подобни тестове могат да имат приложение отвъд чистото любопитство. Моторната латерализация, тоест предпочитанието към едната страна на тялото, може да бъде свързана с поведението, емоционалните реакции и начина, по който мозъкът обработва информация. Това в бъдеще може да се окаже полезно и при обучението на работни и служебни кучета.


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