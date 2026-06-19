Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

Българският национал за Купа „Дейвис“ Иван Иванов постигна впечатляваща победа над бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс по време на демонстративен турнир в Нотингам, Великобритания.

17-годишният талант се наложи с 6:3, 6:3 над един от най-опитните и разпознаваеми британски тенисисти през последното десетилетие. Успехът е сред най-престижните в кариерата на младия българин и идва в ключов момент — само дни преди първото му участие в квалификациите на „Уимбълдън“.

Следващата седмица Иванов ще се включи в квалификациите на турнира от Големия шлем, след като получи „уайлд кард“ от организаторите. Това ще бъде неговият дебют при мъжете на най-престижния турнир на трева.

През 2025 г. Иванов спечели титлата на сингъл при юношите на „Уимбълдън“, а сега му предстои да направи първите си стъпки в основната схема на професионалния тур.

Победата над Еванс е още едно доказателство за бързото развитие на Иванов, който вече е сред най-перспективните млади играчи в Европа. Представянето му в Нотингам подсилва очакванията за силно участие в предстоящите квалификации и за успешно начало на професионалната му кариера на най-високо ниво.