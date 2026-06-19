Новини
Спорт »
Тенис »
Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам

19 Юни, 2026 08:00 532 0

  • иван иванов-
  • дан еванс-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

17-годишният талант се наложи с 6:3, 6:3 над един от най-опитните и разпознаваеми британски тенисисти през последното десетилетие

Иван Иванов победи Дан Еванс на демонстративен турнир в Нотингам - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският национал за Купа „Дейвис“ Иван Иванов постигна впечатляваща победа над бившия №21 в световната ранглиста Дан Еванс по време на демонстративен турнир в Нотингам, Великобритания.

17-годишният талант се наложи с 6:3, 6:3 над един от най-опитните и разпознаваеми британски тенисисти през последното десетилетие. Успехът е сред най-престижните в кариерата на младия българин и идва в ключов момент — само дни преди първото му участие в квалификациите на „Уимбълдън“.

Следващата седмица Иванов ще се включи в квалификациите на турнира от Големия шлем, след като получи „уайлд кард“ от организаторите. Това ще бъде неговият дебют при мъжете на най-престижния турнир на трева.

През 2025 г. Иванов спечели титлата на сингъл при юношите на „Уимбълдън“, а сега му предстои да направи първите си стъпки в основната схема на професионалния тур.

Победата над Еванс е още едно доказателство за бързото развитие на Иванов, който вече е сред най-перспективните млади играчи в Европа. Представянето му в Нотингам подсилва очакванията за силно участие в предстоящите квалификации и за успешно начало на професионалната му кариера на най-високо ниво.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове