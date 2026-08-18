Историческо: Започна делото за убийството на Тупак Шакур

Близо 30 години след смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур, американското правосъдие най-накрая даде ход на съдебния процес срещу човека, обвинен в организирането на покушението.
В съда в Лас Вегас, Невада, се проведе първото заседание по същество с изслушване на встъпителните речи и първите ключови свидетели на прокуратурата.
Пред съдебните заседатели бяха представени шокиращи подробности за враждата между бандите „Крипс“ и „Блъдс“, довела до стрелбата на 7 септември 1996 г. Обвиняемият Дуейн Дейвис (63 г.), известен като „Кефи Ди“, е сочен за поръчител и „мозък“ на убийството с цел отмъщение. Екипът на The New York Times отбелязва, че държавното обвинение разчита основно на собствените самопризнания на Дейвис, направени в неговата мемоарна книга през 2019 г.
Защитата на Дейвис контрира с тезата, че написаното в книгата е чиста художествена измислица с цел финансова печалба и че липсват преки физически доказателства, свързващи го с оръжието на престъплението. Свидетелските показания на бивши полицаи и очевидци продължават, като процесът се очаква да продължи около месец, допълват от The Guardian.
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1 Kaлпазанин
06:04 18.08.2026
2 Банда банда
06:19 18.08.2026
3 Мануил
06:31 18.08.2026