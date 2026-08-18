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Историческо: Започна делото за убийството на Тупак Шакур

Историческо: Започна делото за убийството на Тупак Шакур

18 Август, 2026 05:39, обновена 18 Август, 2026 05:43 585 3

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В САЩ стартираха заседанията срещу бившия гангстерски лидер Дуейн „Кефи Ди“ Дейвис

Историческо: Започна делото за убийството на Тупак Шакур - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо 30 години след смъртта на хип-хоп легендата Тупак Шакур, американското правосъдие най-накрая даде ход на съдебния процес срещу човека, обвинен в организирането на покушението.

В съда в Лас Вегас, Невада, се проведе първото заседание по същество с изслушване на встъпителните речи и първите ключови свидетели на прокуратурата.

Пред съдебните заседатели бяха представени шокиращи подробности за враждата между бандите „Крипс“ и „Блъдс“, довела до стрелбата на 7 септември 1996 г. Обвиняемият Дуейн Дейвис (63 г.), известен като „Кефи Ди“, е сочен за поръчител и „мозък“ на убийството с цел отмъщение. Екипът на The New York Times отбелязва, че държавното обвинение разчита основно на собствените самопризнания на Дейвис, направени в неговата мемоарна книга през 2019 г.

Защитата на Дейвис контрира с тезата, че написаното в книгата е чиста художествена измислица с цел финансова печалба и че липсват преки физически доказателства, свързващи го с оръжието на престъплението. Свидетелските показания на бивши полицаи и очевидци продължават, като процесът се очаква да продължи около месец, допълват от The Guardian.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    30 години 😂,🤔🤔 това не е правосъдие ,да бяха почакали още малко ,това трябва да е некво извратено правосъдие и то отдавна е станало ,просто бизнес да го наречем така ,та да не се чудим защо светът е такъв какъвто е

    06:04 18.08.2026

  • 2 Банда банда

    0 0 Отговор
    Властите в САЩ не обичат когато белите дечица слушат такива музики, затова са взели необходимите мерки.

    06:19 18.08.2026

  • 3 Мануил

    0 0 Отговор
    Това и вчера сте го писали,и днеска. Хайде,стига,де!

    06:31 18.08.2026