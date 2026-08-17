Огромен зъб на мегалодон на 3 милиона години бе открит край бреговете на Ню Джърси

Рядък вкаменен зъб от мегалодон беше открит на плажа в Сий Айл Сити, Ню Джърси, от баща и неговия 11-годишен син, които били на почивка край Атлантическия океан.

42-годишният Майкъл Бауърс от Пенсилвания забелязал необичайния предмет в тесен процеп между скалите край вълнолом. Тъй като не успял да достигне до него, повикал сина си Бо, който извадил фосила. Зъбът е дълъг около 10 сантиметра.

„Никога не бих предположил, че ще намерим нещо подобно. Синът ми остана без думи“, разказва Бауърс.

Семейството показало находката на специалисти от Cape May Whale Watch and Research Center, които потвърдили, че става дума за истински фосилизиран зъб от мегалодон.

Мегалодонът е гигантска праисторическа акула, живяла в световните океани преди милиони години. Според Smithsonian най-големите представители вероятно са достигали около 18 метра дължина и тегло до 50 тона. Някои от известните зъби на хищника надхвърлят 18 сантиметра.

Точната възраст на намерения в Ню Джърси зъб не е установена. Самият вид е съществувал милиони години, преди да изчезне в края на плиоцена, затова твърдението, че конкретният фосил е на точно 3,6 млн. години, не може да бъде направено без допълнителен геоложки анализ.

Находката е необичайна и за самия щат. По данни, цитирани от местни специалисти, потвърдените големи зъби от мегалодон, откривани в Ню Джърси, са изключително редки.

Една от вероятните причини фосилът да се появи на плажа е мащабното възстановяване на плажната ивица в Сий Айл Сити, извършено от Инженерния корпус на армията на САЩ през лятото. Проектът включва изпомпване на огромни количества пясък от зони край брега, включително от район на около три мили навътре в океана.

Работите в Сий Айл Сити започват през юни и приключват на 13 юли 2026 г. Специалистите допускат, че зъбът може да е бил изваден от морското дъно заедно с пясъка и впоследствие да е попаднал край вълнолома.

За Майкъл Бауърс откритието има и лично значение. Намирането на зъб от мегалодон отдавна било сред нещата, които искал да преживее поне веднъж. „Коленете ми трепереха“, признава той след откритието.

Семейството възнамерява да запази фосила като сувенир от почивката, превърнала обикновената разходка по брега в среща с хищник, властвал в океаните милиони години преди появата на човека.