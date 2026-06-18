Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров влиза в битка за място на полуфиналите в Дъблин

Григор Димитров влиза в битка за място на полуфиналите в Дъблин

18 Юни, 2026 11:29 346 2

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

35-годишният Димитров вече е побеждавал 10 години по-младия от него Жаке

Григор Димитров влиза в битка за място на полуфиналите в Дъблин - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров излиза днес на корта за третия си мач на турнира на трева от сериите “Чаланджър” на АТР в Дъблин. След две убедителни победи най-добрият български тенисист ще се изправи срещу поставения под №3 в схемата Кириан Жаке от Франция. Мачът им ще открие програмата на корт №1 за деня и ще започне в 13:00 часа наше време.

35-годишният Димитров вече е побеждавал 10 години по-младия от него Жаке. Двамата се срещнаха в първия кръг на Откритото първенство на САЩ през 2024 година, когато Григор спечели с 6:3, 6:4, 6:2. Предстоящият дуел обаче ще бъде първият им сблъсък на трева.

Григор Димитров достигна до четвъртфиналите в Дъблин след успехи срещу Крис Родеш с 6:3, 6:4 и Конър Ганън с 6:2, 6:3.

145-ият в света Жаке от своя страна си осигури място в топ 8 след чиста победа на старта и 6:4, 2:0 отказване на Меес Ротгеринг във втори кръг.

Победителят от мача между Григор Димитров и Кириан Жаке ще играе в битка за финала с по-добрия измежду Хенри Сърл от Великобритания и Алекси Галарно от Канада.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣🤣🤣

    11:31 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове