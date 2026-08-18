Джартов: От началото на пожароопасния сезон са изгорели около 5000 декара горски площи

Институциите трябва да развиват превантивни мерки и да бъдат по-добре подготвени за реакция при природни бедствия.

Това коментира директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Александър Джартов.

Между 25 и 30% по-малко са пожарите в страната спрямо същия период на миналата година. Въпреки по-добрата статистика обаче опасността от сериозни пожари остава висока заради сухата растителност и очакваните силни ветрове, заяви Джартов.

По думите му от началото на пожароопасния сезон са изгорели около 5000 декара горски площи. За сравнение, през миналата година по същото време засегнатите площи са били около 130 000 декара.

„Това не бива да ни успокоява, все още предстоят горещи дни. Растителността е суха, висока. Всяко едно запалване може да прерасне в сериозен пожар“, предупреди Джартов.

По-силен вятър се очаква основно в северозападната част на страната. При такива условия огънят може да се разпространява изключително бързо.

От пожарната отново призоваха гражданите да бъдат особено внимателни и да не използват открит огън.