30 години след убийството на Тупак започва делото срещу организатора на нападението

Близо три десетилетия след убийството на Тупак Шакур в Лас Вегас започва първият съдебен процес срещу човек, обвинен за смъртта на една от най-влиятелните фигури в историята на хип-хопа. Встъпителните пледоарии по делото срещу 63-годишния Дуейн „Кифи Ди“ Дейвис започват на 17 август, след като съдебните заседатели бяха избрани през миналата седмица.

Дейвис е обвинен в убийство с използване на огнестрелно оръжие във връзка с престъпна група. Той пледира невинен. При осъдителна присъда бившият лидер на бандата South Side Compton Crips може да получи доживотен затвор, като процесът пред съдия Карли Киърни се очаква да продължи между пет и шест седмици.

Прокуратурата не твърди, че Дуейн Дейвис лично е стрелял по Тупак Шакур. Според обвинението той е бил организаторът, или т.нар. „shot caller“, на нападението и е осигурил оръжието след конфликт в MGM Grand на 7 септември 1996 г. Часове преди стрелбата Шакур и хора от обкръжението му нападат Орландо Андерсън, племенник на Дейвис, след боксовия мач между Майк Тайсън и Брус Селдън.

По версията на прокуратурата четирима души тръгват с бял Cadillac да търсят автомобила, в който пътуват Тупак Шакур и основателят на Death Row Records Мариън „Шуг“ Найт. Когато колите се изравняват близо до Las Vegas Strip, от Cadillac-а са произведени изстрели. Рапърът е улучен четири пъти и умира в болница шест дни по-късно, на 13 септември 1996 г. Шуг Найт оцелява с лека рана.

Дейвис е единственият жив от четиримата мъже, за които се твърди, че са били в Cadillac-а. Той не е обвинен като физическия извършител на стрелбата, но законът на Невада позволява човек да бъде осъден за убийство, ако е участвал в организирането или подпомагането на престъплението. Кой точно е натиснал спусъка остава спорен въпрос и три десетилетия след покушението.

Ключово място в процеса ще заемат собствените думи на Дуейн „Кифи Ди“ Дейвис. В интервюта и в мемоарната книга „Compton Street Legend“ от 2019 г. той описва как е пътувал на предната седалка на Cadillac-а и е предал оръжие на един от мъжете отзад. Именно публичните му изявления след 2018 г. дават нов тласък на дълго замразеното разследване и в крайна сметка водят до обвинението му през 2023 г.

Особено спорен е разговорът на Дейвис с разследващи през 2008 г. Тогава той дава информация за убийствата на Тупак Шакур и Кристофър Уолъс – The Notorious B.I.G., при споразумение, ограничаващо използването на казаното срещу него. Съдия Карли Киърни обаче разреши части от този разпит да бъдат използвани в настоящия процес. Съдът позволи като доказателство и книгата му от 2019 г.

Защитата на Дейвис атакува именно надеждността на тези признания. Адвокатът му Майкъл Санфт твърди, че „Compton Street Legend“ е била създадена с комерсиална цел и съдържа драматизирани или измислени елементи. Той поставя под въпрос и доколко текстът е написан лично от Дейвис, тъй като книгата е създадена със съавтора Юсуф Джа. Прокурорите от своя страна заявяват, че ще разграничат пред съдебните заседатели кое в разказите е вярно, кое е преувеличено и кое е невярно.

Обвинението планира да призове между 35 и 45 свидетели, докато защитата се очаква да разчита на значително по-малък брой. Сред потенциално важните фигури е Шуг Найт, който е бил зад волана до Шакур в нощта на стрелбата и в момента излежава 28-годишна присъда по друго дело. По-рано Найт даде да се разбере, че не желае доброволно да участва в процеса.

Членове на семейството на рапъра също пристигнаха в Лас Вегас. Доведеният му брат Морис „Мопрем“ Шакур заяви, че присъствието в съдебната зала ще бъде болезнено за близките, но е важно семейството да бъде там. Братовчеди на музиканта също наблюдаваха подбора на съдебните заседатели с надежда процесът най-накрая да изясни обстоятелствата около едно от най-известните неразкрити убийства в музикалната история.

Тупак Шакур е само на 25 години, когато е убит, но вече е сред водещите гласове на американския рап. Приживе получава шест номинации за „Грами“, а през 2017 г. е приет посмъртно в Залата на славата на рокендрола. През 2023 г. получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, а в Оукланд улица е кръстена на негово име.

Албуми като „Me Against the World“ и „All Eyez on Me“, както и песни като „California Love“, „Changes“, „Dear Mama“ и „Hail Mary“, превръщат Тупак Шакур в артист, чието влияние далеч надхвърля рапа. Творчеството му продължава да бъде свързвано със социалното неравенство, расизма, насилието, бедността и противоречията на американския живот през 90-те години.

Сега съдебният процес в Лас Вегас връща вниманието към последните часове от живота му. За първи път след убийството през септември 1996 г. жури ще трябва да реши дали човек, намирал се според обвинението в автомобила на нападателите, носи наказателна отговорност за смъртта на Тупак Шакур.