Къде могат да се видят най-красивите лалета в Нидерландия (ВИДЕО)

Всяка пролет Нидерландия се превръща в огромна цветна картина. Милиони лалета разцъфват в ярки нюанси на червено, жълто, розово, оранжево и лилаво, превръщайки страната в една от най-посещаваните дестинации за любителите на природата. Макар градината Кукенхоф да е най-известното място за наблюдение на лалета, местните експерти твърдят, че истинската магия може да бъде открита далеч от най-популярните туристически маршрути.

Според нидерландски специалисти по туризъм едни от най-впечатляващите гледки се разкриват в провинция Северна Нидерландия. Там се намира т.нар. „Лалева област“, която се простира между градовете Харлем и Лайден. През април и началото на май десетки квадратни километри земеделски площи се покриват с безкрайни редици от цъфтящи лалета, които привличат фотографи и туристи от цял свят.

Макар Кукенхоф да предлага над седем милиона цветя и повече от 800 разновидности лалета, много местни жители предпочитат да разглеждат полетата с велосипед. Нидерландия разполага с отлично развита мрежа от велоалеи, които преминават покрай цветните насаждения и позволяват на посетителите да се насладят на гледките далеч от туристическите тълпи.

Сред най-препоръчваните маршрути е районът около Лисе, където се намира и самият Кукенхоф. Оттам започват множество велообиколки, които отвеждат посетителите през живописни села, ферми и огромни цветни полета. По време на сезона местните производители често отварят стопанствата си за туристи и разказват повече за историята на лалетата и тяхното отглеждане.

Любителите на по-спокойните места могат да се насочат към северната част на страната. Районът Коп ван Норд-Холанд, разположен северно от Амстердам, е сред най-големите производители на луковици в света. Въпреки това той остава сравнително непознат за чуждестранните туристи. Именно там могат да бъдат открити едни от най-внушителните цветни полета, без обичайните опашки и струпвания на посетители.

Друг впечатляващ район е Флеволанд – най-младата провинция на Нидерландия, създадена върху земя, отвоювана от морето. През пролетта огромните ѝ равнини се покриват с цветни ленти от лалета, които създават впечатляващи геометрични форми, видими дори от въздуха.

Историята на лалетата в Нидерландия започва през XVI век, когато цветето е внесено от Османската империя. През следващите десетилетия страната преживява прочутата „лалемания“ – един от първите финансови балони в историята. В разгара на манията някои редки сортове луковици стрували повече от къща в Амстердам. Макар този период да приключва с икономически срив през XVII век, лалетата остават неразделна част от националната идентичност на страната.

Днес Нидерландия произвежда милиарди луковици годишно и е най-големият износител на лалета в света. Цветето се е превърнало в един от най-разпознаваемите символи на държавата, редом с вятърните мелници, каналите и традиционните дървени обувки.

Според местните експерти най-доброто време за посещение е между средата на април и началото на май, когато повечето сортове са в пълен разцвет. Точният период обаче зависи от времето през конкретната година. За най-впечатляващи снимки те препоръчват ранните сутрешни часове или времето около залез слънце, когато светлината подчертава ярките цветове на полетата.

Независимо дали човек избере известния Кукенхоф или по-малко популярните райони на Северна Холандия и Флеволанд, пролетното пътешествие сред нидерландските лалета остава едно от най-запомнящите се преживявания в Европа – истински празник на цветовете, природата и вековните традиции.