Азис яде кебапчета върху капака на Rolls-Royce в Бургас (ВИДЕО)

Азис отново успя да привлече вниманието на феновете си с нестандартна поява. Попфолк звездата представи откъс от новата си песен „Мангава Ту“, но този път музиката остана на заден план заради любопитната сцена, която показа в социалните мрежи.

В кадрите „ромският славей“ е в Бургас, край Морската градина, където похапва бургер и бургаски кебапчета, използвайки като импровизирана маса капака на луксозен Rolls-Royce. Скъпият автомобил, паркиран на метри от морето, се превърна в част от своеобразния спектакъл, който изпълнителят създаде за своите последователи, пише marica.bg.

Докато от видеото звучи откъс от новото парче, Азис демонстрира типичния си стил – смес от провокация, лукс и самоирония. Вместо изискан ресторант и лъскава обстановка, певецът избира улична храна и една от най-разпознаваемите локации в Бургас.

Сцената бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Част от феновете се впечатлиха от нестандартната идея, а други коментираха контраста между автомобила за стотици хиляди и кебапчетата върху капака му.

Азис отдавна е известен с това, че превръща обикновени моменти в зрелищни появи. И този път той успя да съчетае няколко различни елемента – попфолк, лукс, балканска кухня и морски пейзаж – в кадри, които трудно остават незабелязани.

Заглавието на откъса „Аман, аман“ допълнително допринася за ефекта от видеото, което има за цел да подгрее интереса към предстоящата премиера. Изпълнителят не показва цялата песен, а оставя феновете да очакват официалното представяне.

Жители и гости на Бургас, които са били в района по време на снимките, са станали свидетели на необичайна гледка – една от най-популярните звезди на българската сцена, хапваща кебапче до един от най-луксозните автомобили в света.

Все още не е ясно дали кадрите са част от официалния видеоклип към песента или са специално заснети за промотирането ѝ в социалните мрежи. Едно е сигурно – Азис отново успя да предизвика разговори още преди премиерата на новия си проект.