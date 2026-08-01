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Азис яде кебапчета върху капака на Rolls-Royce в Бургас (ВИДЕО)

Азис яде кебапчета върху капака на Rolls-Royce в Бургас (ВИДЕО)

1 Август, 2026 07:27 1 498 28

  • азис-
  • бургас-
  • кебапчета-
  • нова песен

Попфолк звездата представи откъс от новата си песен „Мангава Ту“, но този път музиката остана на заден план заради любопитната сцена

Азис яде кебапчета върху капака на Rolls-Royce в Бургас (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Азис отново успя да привлече вниманието на феновете си с нестандартна поява. Попфолк звездата представи откъс от новата си песен „Мангава Ту“, но този път музиката остана на заден план заради любопитната сцена, която показа в социалните мрежи.

В кадрите „ромският славей“ е в Бургас, край Морската градина, където похапва бургер и бургаски кебапчета, използвайки като импровизирана маса капака на луксозен Rolls-Royce. Скъпият автомобил, паркиран на метри от морето, се превърна в част от своеобразния спектакъл, който изпълнителят създаде за своите последователи, пише marica.bg.

Докато от видеото звучи откъс от новото парче, Азис демонстрира типичния си стил – смес от провокация, лукс и самоирония. Вместо изискан ресторант и лъскава обстановка, певецът избира улична храна и една от най-разпознаваемите локации в Бургас.

Сцената бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Част от феновете се впечатлиха от нестандартната идея, а други коментираха контраста между автомобила за стотици хиляди и кебапчетата върху капака му.

Азис отдавна е известен с това, че превръща обикновени моменти в зрелищни появи. И този път той успя да съчетае няколко различни елемента – попфолк, лукс, балканска кухня и морски пейзаж – в кадри, които трудно остават незабелязани.

Заглавието на откъса „Аман, аман“ допълнително допринася за ефекта от видеото, което има за цел да подгрее интереса към предстоящата премиера. Изпълнителят не показва цялата песен, а оставя феновете да очакват официалното представяне.

Жители и гости на Бургас, които са били в района по време на снимките, са станали свидетели на необичайна гледка – една от най-популярните звезди на българската сцена, хапваща кебапче до един от най-луксозните автомобили в света.

Все още не е ясно дали кадрите са част от официалния видеоклип към песента или са специално заснети за промотирането ѝ в социалните мрежи. Едно е сигурно – Азис отново успя да предизвика разговори още преди премиерата на новия си проект.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тя простотията

    26 0 Отговор
    по хора ходи !

    07:31 01.08.2026

  • 2 Факт

    16 1 Отговор
    Дяволът обещава на човек земна слава, пари, власт и богатство.
    Но за целта ти взема душата.

    Погледнете колко много същества са подписали договора със Сатаната.

    Коментиран от #15, #23

    07:32 01.08.2026

  • 3 Софето

    12 6 Отговор
    Жалко за българия, мазнотия и шкембе чорба

    07:32 01.08.2026

  • 4 Глупаво поведение

    11 1 Отговор
    В Бургас хората хапват риба на Капана бе

    07:34 01.08.2026

  • 5 Без име

    14 1 Отговор
    Където и да отиде, каквото и да направи, все показва коптора.

    07:34 01.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 фалшивия град козлодуй

    4 0 Отговор
    👃👃👃🚽🚽🚽🌽🌽🌽🌽🌽

    07:38 01.08.2026

  • 8 асан кокорчев

    6 4 Отговор
    много обичам на капака, гюровица ми е свидетел

    07:39 01.08.2026

  • 9 Бай мaнгаy

    17 0 Отговор
    Вари го печи го това е...

    07:39 01.08.2026

  • 10 Анти чалга

    11 0 Отговор
    То това нещо не е славей и няма да бъде , а за внимание от заблудените фенове ще прави какво ли не .

    07:41 01.08.2026

  • 11 Елена Папаризо кара

    1 0 Отговор
    Фолцваген поло

    07:54 01.08.2026

  • 12 Ко речи?

    7 1 Отговор
    А забелената наденица на кой капак я яде?

    07:55 01.08.2026

  • 13 Баш Майстора

    5 1 Отговор
    Липсва рапъра Кание и поп Мадона, ама да се снимат и пред синагогата.....

    07:55 01.08.2026

  • 14 Мексо

    8 0 Отговор
    Ще го призная когато го изтропа като царица Костадинка вътре в Ролс Ройса.

    07:56 01.08.2026

  • 15 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Нима?

    07:57 01.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цигански работи

    12 1 Отговор
    Вари го, печи го, циганина си е циганин.

    08:07 01.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Василе,

    5 1 Отговор
    Баба ти не е искала никога да сте като другите цигани и нищо че не беше грамотна жената, нейните усилия дадоха резултат. Точно затова ти нямаш онова хъй и да бъркаш мъжки, женски, среден род, като в маалата, но откакто я няма и от година на година ставаш все повече циганин. Дали защото остана с леля си или от роднините на жена ти, тук вече не мога да кажа, но поправи се. Деца имаш, вземи пример от баба си за да ги възпитаваш.

    08:11 01.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мюмюн

    0 0 Отговор
    а къде се из.?

    08:35 01.08.2026

  • 22 ОСА

    4 0 Отговор
    Ужас, огромна простотия...как може да се дава като нещо интересно за гледане ???

    08:36 01.08.2026

  • 23 Всички

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    неудачници така разправят и се пукат от завист

    08:36 01.08.2026

  • 24 ОБЕКТИВНИЯ

    3 0 Отговор
    Дали някой нормален човек го
    интересува този "подвиг"???
    Простотията ходи по хората не по
    гората !Другия път може да яде
    шкембе вътре в колата !
    Семпъл човек с празен живот !

    08:37 01.08.2026

  • 25 Някой си

    2 0 Отговор
    Това ли е най важното. Защо ли ни занимават с еднодневки. Славей беше Борис Маршалов, този е пример за безличните.

    08:37 01.08.2026

  • 26 Някой си

    2 0 Отговор
    Това ли е най важното. Защо ли ни занимават с еднодневки. Славей беше Борис Маршалов, този е пример за безличните.

    08:39 01.08.2026

  • 27 мучо

    1 0 Отговор
    силно съм впечатлен от нестандартната идея, просто няма да мога да заспя цяла нощ...

    08:42 01.08.2026

  • 28 Тв критик

    2 0 Отговор
    Аз пък ще хапна черен хайвер върху капака на една лада . Ще я искам на заем от един колега .

    08:43 01.08.2026