Азис яде кебапчета върху капака на Rolls-Royce в Бургас (ВИДЕО)

Азис отново успя да привлече вниманието на феновете си с нестандартна поява. Попфолк звездата представи откъс от новата си песен „Мангава Ту“, но този път музиката остана на заден план заради любопитната сцена, която показа в социалните мрежи.
В кадрите „ромският славей“ е в Бургас, край Морската градина, където похапва бургер и бургаски кебапчета, използвайки като импровизирана маса капака на луксозен Rolls-Royce. Скъпият автомобил, паркиран на метри от морето, се превърна в част от своеобразния спектакъл, който изпълнителят създаде за своите последователи, пише marica.bg.
Докато от видеото звучи откъс от новото парче, Азис демонстрира типичния си стил – смес от провокация, лукс и самоирония. Вместо изискан ресторант и лъскава обстановка, певецът избира улична храна и една от най-разпознаваемите локации в Бургас.
Сцената бързо предизвика реакции в социалните мрежи. Част от феновете се впечатлиха от нестандартната идея, а други коментираха контраста между автомобила за стотици хиляди и кебапчетата върху капака му.
Азис отдавна е известен с това, че превръща обикновени моменти в зрелищни появи. И този път той успя да съчетае няколко различни елемента – попфолк, лукс, балканска кухня и морски пейзаж – в кадри, които трудно остават незабелязани.
Заглавието на откъса „Аман, аман“ допълнително допринася за ефекта от видеото, което има за цел да подгрее интереса към предстоящата премиера. Изпълнителят не показва цялата песен, а оставя феновете да очакват официалното представяне.
Жители и гости на Бургас, които са били в района по време на снимките, са станали свидетели на необичайна гледка – една от най-популярните звезди на българската сцена, хапваща кебапче до един от най-луксозните автомобили в света.
Все още не е ясно дали кадрите са част от официалния видеоклип към песента или са специално заснети за промотирането ѝ в социалните мрежи. Едно е сигурно – Азис отново успя да предизвика разговори още преди премиерата на новия си проект.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тя простотията
07:31 01.08.2026
2 Факт
Но за целта ти взема душата.
Погледнете колко много същества са подписали договора със Сатаната.
Коментиран от #15, #23
07:32 01.08.2026
3 Софето
07:32 01.08.2026
4 Глупаво поведение
07:34 01.08.2026
5 Без име
07:34 01.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 фалшивия град козлодуй
07:38 01.08.2026
8 асан кокорчев
07:39 01.08.2026
9 Бай мaнгаy
07:39 01.08.2026
10 Анти чалга
07:41 01.08.2026
11 Елена Папаризо кара
07:54 01.08.2026
12 Ко речи?
07:55 01.08.2026
13 Баш Майстора
07:55 01.08.2026
14 Мексо
07:56 01.08.2026
15 Дзак
До коментар #2 от "Факт":Нима?
07:57 01.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цигански работи
08:07 01.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Василе,
08:11 01.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мюмюн
08:35 01.08.2026
22 ОСА
08:36 01.08.2026
23 Всички
До коментар #2 от "Факт":неудачници така разправят и се пукат от завист
08:36 01.08.2026
24 ОБЕКТИВНИЯ
интересува този "подвиг"???
Простотията ходи по хората не по
гората !Другия път може да яде
шкембе вътре в колата !
Семпъл човек с празен живот !
08:37 01.08.2026
25 Някой си
08:37 01.08.2026
26 Някой си
08:39 01.08.2026
27 мучо
08:42 01.08.2026
28 Тв критик
08:43 01.08.2026